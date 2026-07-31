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Nelly Las NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

ネリー・ラス：チェルシーの今夏加入の10代選手は、イングランドの象徴ルーシー・ブロンズを「上回る」存在になるのか

NXGN
チェルシーFCウィメン
N. Las
イングランド
WSL

幼い頃のネリー・ラスは、ルーシー・ブロンズのプレーを見て、いつか自分もそうなりたいと憧れていた。16歳でレスター・シティで飛躍のシーズンを過ごした際には、レスターがチェルシーと1-1で引き分ける驚きの結果を残した一戦で、そのイングランド代表の象徴的存在と同じピッチに立った。そして今、ラスが今夏のチェルシー4人目の新戦力となったことで、憧れ、そして目標としてきたその選手がチームメートになる。

「ここにいて、彼女が自分のチームメートになると分かっているのは、なんだか信じられない感じです」と18歳のラスは先週、レスターからロンドン西部へ移って以降の初インタビューで語った。だが、ラスが『The Athletic』に「ルーシー・ブロンズのようになりたい。彼女以上にさえ」と話してから、まだ1年余りしかたっていないことを思えば、その野望をかなえるのにこれ以上の方法はない。毎日コブハムのピッチで、イングランド代表のスターや、オーストラリアの世界トップクラスの右SBエリー・カーペンターから学べるのだから。

この夏の移籍市場で、チェルシーのソニア・ボンパストル監督とそのスタッフに将来性のある獲得候補として見いだされたことで、今季のラスにはそうした環境が待っている。ボンパストルは、欧州王者に8度輝いたリヨンのトップチームで監督として名を上げる前、同クラブのアカデミー責任者を務めており、若手育成については熟知している。

だが、チェルシーが7年で最悪のウィメンズ・スーパーリーグのシーズンからの巻き返しを目指す中、ボンパストルとクラブにラスの獲得価値を信じさせたのは、彼女のどのような点だったのだろうか。

  • Nelly Las LionessesGetty Images

    すべてが始まった場所

    ラスは、実際のフルネームがラソヴァであり、スロバキアにルーツを持つ。本人と2人の兄弟はいずれもスロバキア語を流ちょうに話す。2006年、彼女と双子のノエルが生まれる1年前、母ポーラは長男トビアスを連れてスロバキアからイングランドへ移住した。3人の子どもたちはいずれもレスター周辺で育ち、全員がサッカーに夢中だった。

    ラスはトビアスがサッカーをしている間、ノエルと一緒にボールを蹴って遊んでいた。そして5歳で自身のチームに加入した。それがボーモント・パークで、13歳で最終的にレスターへ加わるまで、そこで男子とプレーしていた。実際にはレスターはその3年前に声をかけており、ラスは1シーズンをクラブで過ごしたが、彼女がキャリアにおいて最大の影響を与えた存在だと語る母は、その支えと犠牲ゆえに、当時は娘の成長にはボーモント・パークの方がより適していると考えていた。そのため、彼女はすぐにそこへ戻った。

    レスターでの2度の在籍期間の間、ラスはプロサッカー選手になるという目標に向け、ますます多くのことに取り組んでいた。ジムに通い、ウエートを上げ、さまざまなコーチとマンツーマンのセッションを重ねたこの多才なワイドプレーヤーは、優れた技術的資質に加え、尽きることのないアスレチックさを備えており、それは彼女のプレーの大きな特徴となっている。

    それは15歳でレスターのU-21に定着する助けとなり、ラスが国際舞台で生まれ故郷の国を代表する決断を下す中で、イングランドの育成ルートを駆け上がるうえでも極めて重要だった。彼女は2024年のU-17欧州選手権で決勝に進出し、その年の後半に行われたU-17ワールドカップで準決勝に進んだイングランドの一員だった。その後はU-19でもプレーしており、昨年の欧州選手権も経験。さらに、今年後半にワールドカップを控えるU-20でも代表している。

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  • Nelly Las Leicester Women 2024-25Getty Images

    大きな転機

    ラスのトップチームデビューは2024年10月、まだ16歳の時だった。当時のレスターを率いていたのは、かつてスタッド・ランスを指揮したアマンディーヌ・ミケル監督。リヨンの攻撃の中心であるメルシー・デュモルネイ、マンチェスター・ユナイテッドの正守護神ファロン・タリス＝ジョイス、そしてレアル・マドリーでの4年間を経てパリ・サンジェルマンに加入したばかりのフランス代表ナオミー・フェレールらのキャリアにおいて、重要な役割を果たしてきた人物である。ブリストル・シティとのリーグカップ戦で、ラスもまたミケル監督からチャンスを与えられた若手の一人だった。

    その後、シーズン終了までにさらに16試合に出場。FAカップのストーク・シティ戦でトップチーム初ゴールを記録し、その数日後にはトッテナムとのウィメンズ・スーパーリーグで初先発も果たした。そして2025年2月、マンチェスター・シティ戦で、ここまでのラスの若きキャリアにおける最大級の瞬間の一つが訪れた。

    負傷者に苦しんだことで、ただでさえ難しいシーズンとなっていたレスターにとって、その日は厳しい一日だった。試合開始から1時間が経過した時点で3-0とリードを許し、FAカップ敗退に向かっていた。しかし終盤、右サイドに抜け出したラスがトップチームでの2点目を流し込み、歓喜の瞬間をもたらした。それは、ラスをイングランド女子サッカー界屈指の若手タレントの一人として強く印象づけた飛躍のシーズンを象徴する場面だった。

  • Nelly Las Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    進捗状況

    しかし、2025-26シーズンは同じようには進まなかった。ミケルは開幕の2週間弱前にレスターから驚きの解任を告げられ、後任のリック・パスムーアは冬季中断前までにラスをわずか5試合しか起用しなかった。年明けには当時WSL2最下位だったイプスウィッチ・タウンへの期限付き移籍が実現したが、そこでも出場機会の確保はさらに難しく、出場はわずか2試合にとどまった。

    それでも、この夏にチェルシーがラスへ新たなキャリアのハイライトをもたらすことを妨げるものではなかった。先週、18歳のラスはチェルシーの今夏4人目の新戦力としてお披露目され、レスターとの契約に盛り込まれていた契約解除条項が行使されたことで、4年契約にサインした。

    「本当に信じられない気持ちです」とラスは語った。「サッカーを始めた時から、チェルシーのようなチームと契約し、このレベルに到達することは夢でした。言葉が出ません」

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  • Nelly Las England Women 2025Getty Images

    最大の強み

    ラスの身体能力は、彼女の長所のひとつとしてすぐに際立つ。驚くほどのスピードがあり、しかもボールを持った際に非常に前向きなプレーを見せるため、相手DFはたちまち後手に回らされる。そのうえ、この10代の選手はそうしたフィジカル面の脅威を技術面でも裏付けることができ、ボールを扱う質も非常に高い。

    そうした要素の組み合わせによって、アレッシア・ルッソ、オリー・ワトキンス、ジェレミー・フリンポンと仕事をしてきた著名な個人コーチ、スコット・チッケルデイは「ぜひ彼女を指導したいと思った」と『The Athletic』に語っている。「彼女がボールを蹴るのを見て、『うわ、これは特別な選手になる』と思った」

    また、ラスの多様性も注目に値する。イングランドのチームでは主に右サイドバックとして起用されているが、レスターが前線に多くの負傷者を抱えていた際には、より前の位置でも優れた選択肢として台頭した。

    「彼女のスピードというフィジカル面の質、そして短い時間の中でそうした高速の動きを何度も繰り返せることは、間違いなく今の試合で大きな違いを生み出している要素だと思う」とミケルは説明した。

    ただ、ラスの総合的な身体能力を本当に生かせるのはウイングバックだと、このフランス人指揮官は考えており、そのポジションでこそ彼女はベストを発揮できるかもしれないという。「ハードワークができるし、スピードもあり、フィニッシュの質と技術も優れているからだ」

    さらに、ラスのメンタリティもある。「サッカー選手になりたい選手と、サッカー選手でなければならない選手がいる」とチッケルデイは語った。「ネリーの姿勢は、自分はサッカー選手でなければならない、というものだ」

  • Nelly Las Leicester Women 2024-25Getty Images

    改善の余地あり

    そうした追加の取り組みをすべてこなしてきたことで、ラスはトップレベルの戦いにも順応している。ただ、今後さらにフィジカル面で強くなり、より強い存在感を示せるようになる余地はある。そうした点は、彼女がその取り組みを続け、WSL屈指の選手たちとの攻防をさらに経験していく中で、時間とともに備わっていくはずだ。

    1対1の守備には優れた資質を備えており、そのフィジカル面の成長によって、そこはさらに伸びるだろう。一方で、ボールを持っていない局面では、いつプレスに行くべきか、いつカバーすべきか、そしてどこにポジションを取るべきかについて、ラスにはなお改善の余地がある。これまでさまざまな役割を担ってきたことを踏まえれば、それぞれで求められるきっかけや指示が毎回異なっていたのだから、これはおそらく不思議なことではない。ただ、彼女の精神的な集中力と向上心を考えれば、さらなる経験によって容易に改善していける部分でもある。

  • Niamh Charles England Women 2026Getty Images

    次は……ニアム・チャールズ？

    ラスはクラブと代表レベルでまったく異なる起用をされてきたため、納得のいく比較対象を見つけるのは難しい。イングランドの各年代別代表ではオーソドックスなフルバックとして起用されることが多い一方、レスターでの経験の大半は前線で積んできた。ミケルが、彼女の特長の組み合わせなら優れたウイングバックになれると考えているのは的確に思えるが、実際にはそのポジションでのプレー経験もそれほど多くない。

    ラスがブロンズを憧れの存在としていることは、攻守両面で関わるためにサイドを上下動する巧みさからも明らかだ。ただ、彼女の瞬発的なスピードはイングランド代表のスターであるブロンズ以上にインパクトがあり、一方でブロンズの大きな持ち味である守備面については、ラスにはなお細かな調整の余地がある。

    また、ラスにはニアム・チャールズと共通する点もある。チャールズはチェルシーを離れ、マンチェスター・シティへ移籍したばかりだ。このイングランド代表選手は、もともとFWとして頭角を現した後にフルバックへとコンバートされたため、守備的な役割にも攻撃面の特長を持ち込める一方で、ピッチの反対側でも成長を続けている。ただし、やはりラスが持つような瞬発的なスピードはなく、このティーンエイジャーは間違いなくより縦に速いタイプの選手だ。その意味ではチャールズよりもブロンズに近い。したがって、適切な比較対象を探すなら、ラスはおそらくこの2人の中間に位置する選手と言える。

  • Nelly Las Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    次に何が来る？

    ラスのチェルシーでの初年度がどのようなものになるかは興味深い。右SBのポジションにはブロンズとカーペンターがいるため、競争は非常に激しい。このレベルのチームで定位置をつかむのは決して簡単ではない。それでもチェルシーは多くの試合を戦うだけに、負傷者が出ればさらなる出場機会への扉が開く可能性もある。

    昨季は、フィールレ・ブルマンが状況がいかに早く変わり得るかを示す典型例だった。チェルシーのCB陣は、ミリー・ブライト、カデイシャ・ブキャナン、ナタリー・ビョルン、ナオミ・ギルマらを擁し、紙の上では層が非常に厚かった。しかし、不在者が出たことで、まだ10代のブルマンに新年を迎えたタイミングでチャンスが巡ってきた。彼女はその好機をしっかりものにし、2025-26シーズンのチェルシーで最高の選手の一人として際立った。

    ラスも同じように辛抱を求められるのか、それともボンパストールがレスターでミケルがそうしたように、時に彼女をより前の位置で起用するのかは、時間がたてば分かるだろう。9月に開催されるU-20女子ワールドカップのイングランド代表メンバーに18歳の彼女が選ばれれば、クラブレベルではなおさら忍耐が必要になる。ヤング・ライオネセスが長く厳しく、そして最終的には成功に終わる1カ月を願う中、その後のWSLですぐに再び実戦投入される可能性は低いからだ。

    それでもチェルシーがラスをクラブに迎えたのは、彼女に特別な何かを見ているからにほかならない。そして、この夏にブロンズがさらに1年の契約延長をしただけであることを踏まえれば、順調な成長を遂げた場合、右SBのポジションはイングランドのスターの在籍期間が2027年で終わるにせよ、その先まで続くにせよ、層の厚さを確保できるかもしれない。

    サリナ・ウィーフマンとイングランド代表もまた、ラスがその評価に見合う存在になることを喜ぶはずだ。ここ数年、国際レベルでブロンズの長期的な後継者が誰になるのかという議論は続いているが、現時点では明確な候補がいない。この10代の選手がその存在になり得るだろうか。若い肩にのしかかるには大きすぎる重圧だが、彼女はすでにライオネセスの象徴より優れた選手になりたいと語っている。彼女のレベルに近づくだけでも、イングランドにとっては素晴らしい知らせとなる。