ラスは、実際のフルネームがラソヴァであり、スロバキアにルーツを持つ。本人と2人の兄弟はいずれもスロバキア語を流ちょうに話す。2006年、彼女と双子のノエルが生まれる1年前、母ポーラは長男トビアスを連れてスロバキアからイングランドへ移住した。3人の子どもたちはいずれもレスター周辺で育ち、全員がサッカーに夢中だった。

ラスはトビアスがサッカーをしている間、ノエルと一緒にボールを蹴って遊んでいた。そして5歳で自身のチームに加入した。それがボーモント・パークで、13歳で最終的にレスターへ加わるまで、そこで男子とプレーしていた。実際にはレスターはその3年前に声をかけており、ラスは1シーズンをクラブで過ごしたが、彼女がキャリアにおいて最大の影響を与えた存在だと語る母は、その支えと犠牲ゆえに、当時は娘の成長にはボーモント・パークの方がより適していると考えていた。そのため、彼女はすぐにそこへ戻った。

レスターでの2度の在籍期間の間、ラスはプロサッカー選手になるという目標に向け、ますます多くのことに取り組んでいた。ジムに通い、ウエートを上げ、さまざまなコーチとマンツーマンのセッションを重ねたこの多才なワイドプレーヤーは、優れた技術的資質に加え、尽きることのないアスレチックさを備えており、それは彼女のプレーの大きな特徴となっている。

それは15歳でレスターのU-21に定着する助けとなり、ラスが国際舞台で生まれ故郷の国を代表する決断を下す中で、イングランドの育成ルートを駆け上がるうえでも極めて重要だった。彼女は2024年のU-17欧州選手権で決勝に進出し、その年の後半に行われたU-17ワールドカップで準決勝に進んだイングランドの一員だった。その後はU-19でもプレーしており、昨年の欧州選手権も経験。さらに、今年後半にワールドカップを控えるU-20でも代表している。