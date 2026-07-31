「ここにいて、彼女が自分のチームメートになると分かっているのは、なんだか信じられない感じです」と18歳のラスは先週、レスターからロンドン西部へ移って以降の初インタビューで語った。だが、ラスが『The Athletic』に「ルーシー・ブロンズのようになりたい。彼女以上にさえ」と話してから、まだ1年余りしかたっていないことを思えば、その野望をかなえるのにこれ以上の方法はない。毎日コブハムのピッチで、イングランド代表のスターや、オーストラリアの世界トップクラスの右SBエリー・カーペンターから学べるのだから。
この夏の移籍市場で、チェルシーのソニア・ボンパストル監督とそのスタッフに将来性のある獲得候補として見いだされたことで、今季のラスにはそうした環境が待っている。ボンパストルは、欧州王者に8度輝いたリヨンのトップチームで監督として名を上げる前、同クラブのアカデミー責任者を務めており、若手育成については熟知している。
だが、チェルシーが7年で最悪のウィメンズ・スーパーリーグのシーズンからの巻き返しを目指す中、ボンパストルとクラブにラスの獲得価値を信じさせたのは、彼女のどのような点だったのだろうか。