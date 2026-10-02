スパレッティについて

「いい感じです。僕はこれまで監督と一緒に仕事をしたことがありませんでした。今のサッカー界には、僕の友人も含めて、みんなをよく知っている人たちがいて、誰もが『ほら、彼はこういう人だよ』と話してくる。でも正直に言えば、とてもポジティブな第一印象でした。意識の高さと経験については、あらためて語る必要もない。 本当にとてもポジティブな印象でした」





“自分の”勝っていたユヴェントス時代（ネトは2015年から2017年までユヴェントスでプレー）と今のユヴェントスについて：

「結局のところ、それは力学なんです。サッカーの力学であり、置かれた状況であり、最終的にはその時々の状況に対して取り組まなければならない。チームも選手たちも本当に力があって、非常に重要な能力とクオリティーを持っている。僕の見方では、ユヴェントスが慣れ親しんでいるような結果にたどり着くことはできると思う。この期間に経験してきた状況は、起こり得ることです。結局はユヴェントスだけでなく、誰もが勝ちたいと思っている。でも僕は、本当に重要なことを成し遂げられると思っています」





いつピッチに立つ？

「ほら、僕は言った通り、必要とされる形で力になれるように準備しています。今週はむしろ、この負荷をかけていくこと、自分を少し抑えながら、体の状態や影響、移動、時差を感じ取るための時間になりました。僕としては火曜日からみんなと一緒にいて、チームに溶け込み、1週間の準備ができると思っています。その後の判断はクラブと監督が下すものですが、僕は助けになれるように、そしてここイタリアのすべての選手たちのために力になれるよう、準備ができています」







