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ネストル・ロレンソがハメス・ロドリゲスの後継者を示唆。コロンビアは象徴的な背番号10の継承へ準備を進める
コロンビア代表が新時代へ突入
コロンビアの象徴的なユニフォームをめぐる不透明感は、9月15日に伝説的なキャプテンが代表引退したことで、ついに解消された。131試合の代表キャリアに終止符を打ったこの中盤の名手の退場を受け、当初は背番号10が一時的に空き番号となるのではないかとの憶測も広がっていた。しかし、ロレンソ監督は、この背番号をピッチ上でのチームの創造性という伝統を守るため、直ちに次世代へ受け継がせる考えを明確にした。
- AFP
ロレンツォが背番号の継承について言及
メンバー発表の場で、アルゼンチン人指揮官は、この伝説的な背番号は今も受け継がれており、新たに台頭する才能が勝ち取る準備ができていると強調した。自身らしいユーモアを交え、背番号を永久欠番にするという話を一蹴したロレンソは、「『エル・ピベ』こと[カルロス]・バルデラマを招集しようかと考えていたよ（笑）」と語った。
「10番はもちろん誰かが着けることになるし、コロンビアにとって非常に名誉ある背番号だ。しかし、それを着けて良いパフォーマンスを見せられる選手はいる。素材としての才能があるのは分かっているし、次の『10番』もすぐに現れ、再びファンの心をつかむはずだ」
司令塔たちが主役の座を争う
フアン・フェルナンド・キンテロも代表活動から退いたことで、創造性の中核を担う役割は、今やロレンソ監督の下にいる魅力的な攻撃的MF陣に託されることになった。エネルギッシュな若手ヤセル・アスプリージャは、経験豊富なジョン・アリアス、そして新顔のフアン・マヌエル・レンヒフォと並んでゲームメークを担う有力候補として際立っている。ハメスが空けた背番号を正式に受け継ぐ選手は、今後予定されている親善試合に向けたトレーニングキャンプでチームが合流した後に正式発表される。
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親善試合に向けた準備が始まる
メキシコ、パラグアイ、ペルーとの厳しい親善試合の連戦は、ハメス後の時代におけるコロンビアの戦術的バランスを早い段階で測る指標となる。この対戦は、選ばれた背番号10がそのレジェンドの影から抜け出すための重要な試金石でもある。ロレンソ監督は、再び真剣勝負が始まる前に、このキャンプを使って攻撃の中核を固めたい考えだ。
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