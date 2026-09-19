メンバー発表の場で、アルゼンチン人指揮官は、この伝説的な背番号は今も受け継がれており、新たに台頭する才能が勝ち取る準備ができていると強調した。自身らしいユーモアを交え、背番号を永久欠番にするという話を一蹴したロレンソは、「『エル・ピベ』こと[カルロス]・バルデラマを招集しようかと考えていたよ（笑）」と語った。

「10番はもちろん誰かが着けることになるし、コロンビアにとって非常に名誉ある背番号だ。しかし、それを着けて良いパフォーマンスを見せられる選手はいる。素材としての才能があるのは分かっているし、次の『10番』もすぐに現れ、再びファンの心をつかむはずだ」