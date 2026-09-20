エスタディオ・メトロポリターノでの2-1の惜敗を受け、モウリーニョは試合の審判団に対する評価で一切手加減しなかった。レアル・マドリーの指揮官は、とりわけ主審のオルティス・アリアスとVAR担当のトルヒージョを名指しし、トップレベルでの経験不足、あるいはレアル・マドリーに対する過去の経緯が、結果を決定づける要因になったと示唆した。

持ち前の対決姿勢あふれるスタイルでメディア対応したモウリーニョは、これほど大きな意味を持つ一戦でこの人選がなされたことへの驚きを口にした。「あの主審にはダービーを裁く経験がなかった。41歳だ。小さな試合しか担当してこなかったレフェリーで、質も低い。この任命をした審判委員会にはおめでとうと言いたい。だがトルヒージョ氏にはレアル・マドリーとの歴史がある。カップ戦でも、ジローナでも、オサスナでもだ。彼は多くの因縁を持つVAR担当だ」