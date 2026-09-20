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「ネグレイラはまだここにいるのか？」 怒るジョゼ・モウリーニョが判定の「ミス」を痛烈批判し、組織的な偏りがあると主張
モウリーニョ、審判の割り当てに疑問呈す
エスタディオ・メトロポリターノでの2-1の惜敗を受け、モウリーニョは試合の審判団に対する評価で一切手加減しなかった。レアル・マドリーの指揮官は、とりわけ主審のオルティス・アリアスとVAR担当のトルヒージョを名指しし、トップレベルでの経験不足、あるいはレアル・マドリーに対する過去の経緯が、結果を決定づける要因になったと示唆した。
持ち前の対決姿勢あふれるスタイルでメディア対応したモウリーニョは、これほど大きな意味を持つ一戦でこの人選がなされたことへの驚きを口にした。「あの主審にはダービーを裁く経験がなかった。41歳だ。小さな試合しか担当してこなかったレフェリーで、質も低い。この任命をした審判委員会にはおめでとうと言いたい。だがトルヒージョ氏にはレアル・マドリーとの歴史がある。カップ戦でも、ジローナでも、オサスナでもだ。彼は多くの因縁を持つVAR担当だ」
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メトロポリターノでのダービーの悲劇
ピッチ上では消耗戦となり、アレハンドロ・グリマルドとジョナサン・デイヴィッドのゴールでディエゴ・シメオネ率いるチームが勝ち点を手にした。レアル・マドリーは、フィジカル色の強い前半にクティ・ロメロがジュード・ベリンガムへ高く足裏を見せたチャレンジを見舞いながら退場を免れたことで不満を募らせた。一方で後半開始直後には、ディーン・ハイセンがジュリアーノ・シメオネへの最後尾からのチャレンジで退場となり、アウェーのチームは10人に減った。
アントニオ・リュディガーは89分、FKからヘディングでゴールを決めたが、レアルの終盤の反撃は結果を変えるには不十分だった。この結果、アトレティコは勝ち点16でレアル・マドリーをかわして2位に浮上。首位バルセロナとは5ポイント差、レアル・マドリーとレアル・ベティスには1ポイント差をつけている。
組織的な偏見と不平等の疑惑
モウリーニョは個々の判定を批判するだけにとどまらず、ラ・リーガの運営全体に、より広い意味での公平性の欠如があることまで示唆した。レアル・マドリーへの扱いをライバルのバルセロナやアトレティコ・マドリーと比較し、競争条件はまったく平等ではないと訴えたのである。判定へのクラブの怒りを明確に示す形で、レアル・マドリーは試合後、選手全員にミックスゾーンでの取材対応を認めないと発表。彼らが深刻な不公平だと受け止めていることに対する、根深い怒りがうかがえるものとなった。
指揮官はなおも強気の姿勢を崩さず、自分たちのチームはピッチ上の相手だけではないものとも戦うことを強いられていると主張した。「もし対等な条件で戦わせてもらえるなら、我々は戦う。これが仕組まれていたとは言いたくない。彼らが間違っているのだと信じたい。委員会が41歳の人物を責任者に据えたこと、そしてレアル・マドリーに対して因縁のある別の人物を起用したことは、ミスだったのだと」
- AFP
ネグレイラ事件の亡霊
モウリーニョの激しい怒りの発言の中でも、最も衝撃的な場面の一つは、スペインサッカー界にここ数カ月にわたって影を落としているネグレイラ疑惑に言及した時だった。元審判関係者ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラが関与するこの件を持ち出すことで、モウリーニョは過去の影が今も現在の結果に影響を及ぼしているのかどうかに疑問を投げかけた。
モウリーニョは、レアル・マドリーが不当に狙い撃ちにされる一方で、他が甘い判定の恩恵を受けているという自身の主張を補強するため、リーグ内の具体的な出来事を挙げた。『このスタジアムでは普通ではないことが起きている。オサスナの取り消されたゴールは冗談だし、サン・セバスティアンで起きたこともそうだ……ラ・リーガは私が去った時と同じだ。私たちは戦う。私の選手たちは悲しみながら帰っていく。ネグレイラはここにはいないんだろう？ それとも、まだいるのか？』
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