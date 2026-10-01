バストーニは、金曜日に行われるUEFAネーションズリーグのフランス戦を前に、イタリアはネガティブな思考を捨てるべきだと訴えた。インテルDFは、この文化的な悲観主義を振り払うことがマンチーニ監督によるチームの自信再構築を助ける鍵になると考えている。とりわけイタリア代表は、直近3回のワールドカップ大会を逃した苦い経験から立ち直り、EURO2021制覇を支えた信念を取り戻そうとしている。

現在のチーム内の雰囲気について『Sky Sport Italia』に語ったバストーニは、指導陣が取り組んでいる心理面の働きかけについて率直に明かした。このDFは、チームに復調の兆しは見えているものの、まだ先は長いと指摘した。「監督は僕たちの自尊心に働きかけている。イタリアでは、僕たちは不満を言ったり、自分たちを哀れんだり、あらゆるネガティブなことに目を向けたりするのがとてもうまい。でも僕の考えでは、何か良いことをした時には、それを認めることも学ぶべきだ。そう言う回数が増えれば増えるほど、僕たち自身もそれを信じ始めるはずだから、その部分に取り組まないといけない」と、バストーニは試合前の対応の中で説明した。