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翻訳者：
「ネガティブな面に目を向けるのはすごく得意だ！」。アレッサンドロ・バストーニが、フランス戦に向けて自信を高めるイタリアに向けて奮起を促すメッセージを発した。
マンチーニの下で変わるメンタリティー
バストーニは、金曜日に行われるUEFAネーションズリーグのフランス戦を前に、イタリアはネガティブな思考を捨てるべきだと訴えた。インテルDFは、この文化的な悲観主義を振り払うことがマンチーニ監督によるチームの自信再構築を助ける鍵になると考えている。とりわけイタリア代表は、直近3回のワールドカップ大会を逃した苦い経験から立ち直り、EURO2021制覇を支えた信念を取り戻そうとしている。
現在のチーム内の雰囲気について『Sky Sport Italia』に語ったバストーニは、指導陣が取り組んでいる心理面の働きかけについて率直に明かした。このDFは、チームに復調の兆しは見えているものの、まだ先は長いと指摘した。「監督は僕たちの自尊心に働きかけている。イタリアでは、僕たちは不満を言ったり、自分たちを哀れんだり、あらゆるネガティブなことに目を向けたりするのがとてもうまい。でも僕の考えでは、何か良いことをした時には、それを認めることも学ぶべきだ。そう言う回数が増えれば増えるほど、僕たち自身もそれを信じ始めるはずだから、その部分に取り組まないといけない」と、バストーニは試合前の対応の中で説明した。
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戦術的な一貫性とアイデンティティーの確立へ
イタリアにとって、ここまでのUEFAネーションズリーグは波の激しい戦いとなっている。ベルギーにホームで0-2の失望的な敗戦を喫した一方、その後にはトルコに4-1で快勝した。一方のフランスは、開幕からの2試合でトルコ、ベルギーの両国にいずれもアウェーで1-0勝利を収めており、絶好調でこの一戦に臨む。
このDFは、直近の勝利で示した基準をチームが維持することを強く望んでいる。「一発勝負の試合であれば、どんな相手に対しても自分たちの力を示すことはできる。ただ、継続性も求めているし、ピッチ上でイタリアに明確なアイデンティティーがある状態にしたい」と語った。持続的に高いレベルを保つ必要性を強調し、さらにこう続けた。「自分たちの基準は、直近の試合で見せたものでなければならない」
贖罪と個人の責任
バストーニ個人にとって、この代表ウインドーは、代表での苦しい時期を経た後の名誉挽回の機会となる。トルコ戦でのゴールによる復帰は、ボスニア・ヘルツェゴビナとのワールドカップ予選プレーオフで高くつく退場処分を受けて以来、イタリア代表での初出場となった。
その退場の影を振り返り、バストーニはチームの失敗に苦しんだサポーターに対して責任を感じていたことを認めた。「クラブレベルでは、インテルで2つのタイトルを持ち帰ったので、もっとひどいことになっていた可能性もあった。だからポジティブなシーズンだったと考えている。トルコ戦後にも言ったように、もちろん自分はイタリアの人々に借りがあると感じている。自分にとって非常に難しい夜だったが、イタリアを応援するすべての人にとってもそうだった。自分は顔を上げ、責任を引き受け、本当の価値を示すためにこれまで以上に強い決意を持った」と、そのDFは目に見えるほどの誠実さで語った。
- Getty Images Sport
フランスとの一戦に向けた準備
イタリアにとって今後の日程も厳しいものとなる。パリ遠征の後には、10月5日にホームでトルコ戦が控えている。11月にはフランス、ベルギーとの再びの2連戦も控えており、マンチーニ監督はこれらの試合を乗り切るため、スカッドの総合力を最大限に活用するとみられている。バストーニは、チームに加わった新しい顔ぶれが新鮮なエネルギーをもたらし、それがここ最近の大きなプレッシャーを乗り越える助けになっていると語った。「スカッドには強い個性を持った選手たちがいるし、新しいことに挑戦するのを恐れていない。そうした軽やかさこそ、たぶん僕たちに必要だったものだと思う」と述べた。
また、豪華な顔ぶれがそろうフランス代表の中で、イタリアを少しでも楽にするために相手の先発から外したい選手は誰かと問われると、バストーニはジネディーヌ・ジダンが擁するタレントの多さを理由に、1人を選ぶのは不可能だとした。「それは難しすぎるよ。どこから始めればいいのか分からない！」と冗談めかして答えた。
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