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ネヴィルへの反論としてロメロはこう語った。「イギリス人はまず口先で語るが、我々はピッチで示す。引退する頃には、そんな馬鹿な真似はしないだろう」

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クリスティアン・ロメロ
G. Neville

アルゼンチン人DFとポジションを争うチームメイトのリサンドロ・マルティネスが、元イングランド代表で解説者を務める人物に反論した。

イングランド対アルゼンチン戦前、元イングランド代表DFで解説者のゲイリー・ネヴィルはアルゼンチン代表CBクリスティアン・ロメロとリサンドロ・マルティネスを「世界一『最悪のCBコンビ。2人が組むと1試合に1ゴールは献上する」と評した。


  • ロメロの反論

    アルゼンチンが2－1で勝利したW杯準決勝後、DSportのインタビューに応じたロメロは胸のつかえを吐き出した。「僕たちは気合が入っていた。だっていろいろ言われているからね。イングランドでは試合前から大騒ぎだから、彼らに挨拶して大きなハグを送りたい。きっと大喜びだろう」。


    引退したら選手を批判する愚かな真似はしたくない。ピッチでは全力を尽くすだけ。結果が伴うこともあれば、そうでないこともある。決勝に進み、歴史を刻めて嬉しい」とトッテナムのDFは語った。


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  • そしてリサンドロ

    同じチームのチームメイト、リサンドロ・マルティネスはこう付け加えた。「もう慣れたよ。彼らは僕たちのことを話すのが好きだけど、僕たちはピッチ上で応えるだけさ」。


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