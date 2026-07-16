ネヴィルへの反論としてロメロはこう語った。「イギリス人はまず口先で語るが、我々はピッチで示す。引退する頃には、そんな馬鹿な真似はしないだろう」

アルゼンチンが2－1で勝利したW杯準決勝後、DSportのインタビューに応じたロメロは胸のつかえを吐き出した。「僕たちは気合が入っていた。だっていろいろ言われているからね。イングランドでは試合前から大騒ぎだから、彼らに挨拶して大きなハグを送りたい。きっと大喜びだろう」。





「引退したら選手を批判する愚かな真似はしたくない。ピッチでは全力を尽くすだけ。結果が伴うこともあれば、そうでないこともある。決勝に進み、歴史を刻めて嬉しい」とトッテナムのDFは語った。



