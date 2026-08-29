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サントスのキーマンであるネイマールは、日曜に行われるコリンチャンスとの重要なダービーを前に、インフルエンザのような症状を訴え、トップチームの練習を欠席した。ブラジルのスーパースターは、この大一番を前にした最後から2度目の練習で予防措置として休養が与えられたが、クラブは主将がネオ・キミカ・アレーナでの一戦に間に合うよう回復することを引き続き期待している。