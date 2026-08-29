Rainier Moura
翻訳者：
ネイマール、重要なコリンチャンスとのダービーを前にサントスの練習を欠席
インフルエンザでブラジル代表の大黒柱が離脱
このブラジル人スーパースターは、軽いインフルエンザの症状が出たため、CTレイ・ペレでの戦術練習を欠席せざるを得なかった。欠場は、クカ監督率いるチームが激しい地元ライバルとのアウェー戦に向けた準備を最終段階に進めていたタイミングで起きた。ただ、報道によれば、キャプテンは土曜日に練習へ復帰し、ダービーでも出場可能な状態を維持する見通しだ。
- Fotoarena
クラブが予防的な休養を確認
サントスのメディカルスタッフは、この重要な一戦を前にFWの状態が悪化しないよう、予防的な対応を取ることを選択した。クラブは公式声明を通じてエースの状況を明らかにし、次のように説明した。「ネイマール・ジュニオールはインフルエンザのような症状を示したため、メディカル部門の助言に従い、金曜日（8月28日）のトレーニングを休養した」
主力の欠場がペイシェを直撃
今季のチーム攻撃陣において、ネイマールの存在感が極めて重要であることは証明されており、24試合で9得点8アシストを記録している。サントスは以前、主将不在で臨んだコパ・ド・ブラジルのパルメイラス戦で0-3の痛恨の敗戦を喫していた。クカ監督は現在、ジョアン・シュミットが警告累積で出場停止、ガブリエウ・メニーノが膝の捻挫で離脱しており、さらなる選考の悩みに直面している。
- Getty Images Sport
残留争いが大きくのしかかる
サントスは、現在勝ち点2差に迫っているカンピオナート・ブラジレイロの降格圏を回避するため、コリンチャンス戦でどうしても好結果が必要だ。ダービー後、クカ監督率いるチームは、コパ・ド・ブラジル準々決勝第2戦でパルメイラス相手に3点差をひっくり返すという厳しい課題に直面する。その過密日程は、ブレイクによる国内日程の中断前に控えるインテルナシオナルとの難しいアウェー戦で締めくくられる。
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