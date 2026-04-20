日曜のヴィラ・ベルミロ・スタジアム。サントスはフルミネンセに2-3で敗れ、場内は一転して険悪な空気に包まれた。試合終了のホイッスルと同時に、サントスファンはネイマールに激しいブーイングと野次を浴びせた。

動揺したブラジル人はトンネルへ駆け込む姿がカメラに捉えられた。 試合直後、彼はSNSに《なぜ耳をかくのかまで説明させられるとは。度を越えている。毎日こんな目に遭い、悲しい。誰も耐えられない》と投稿した。

昨季は残留に導いたネイマールだが、今季は9試合4得点3アシストと苦戦。チームは12試合で3勝にとどまる。

チームは現在15位で、降格圏の1ポイント上にある。メンフィス・デパイが所属するコリンチャンスは17位で降格圏内だ。

試合ではサントスがガブリエル・バルボサとアルバロ・バレアルのゴールで2度リードしたが、守り切れず。後半終盤、ネイマールが決めれば勝っていた場面を逃し、86分にジョン・ケネディに決勝弾を許した。

サントスでのネイマールの現状は、代表としての将来にも疑問を投げかける。W杯を控え、ブラジル代表のアンチェロッティ監督は、歴代最多得点者である彼への扉を閉ざしていない。

代表落ちしたネイマールには、最終メンバー発表までにアンチェロッティ監督を納得させる残り10試合ほどがある。このプレイメーカーの去就はブラジル全土の関心事で、ルラ大統領も彼が万全なら代表に招集すべきと語っている。