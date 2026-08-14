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ネイマール、南米杯復帰勝利後にサントスの「ネガティブ」なファンを批判 ブーイングするサポーターには「家にいてくれ」
ネイマールがサントスの逆転劇をけん引
サントスは木曜夜、ビラ・ベルミーロで行われたコパ・スダメリカーナ決勝トーナメント1回戦第1戦で、エクアドルのマカラを相手に苦しみながらも2-1の勝利を収めた。開始4分以内にフランコ・ポッセの先制点でアウェー側がホームの観衆を驚かせたが、前半終了間際にネイマールがガブリエウ・バルボーザの同点弾をアシストし、チームの反撃をけん引した。さらにブラジル代表FWは75分、CKからこの試合2つ目のアシストを記録し、ウィリアン・アラオンがこれを決めてサントスの勝利を決定づけた。
- AFP
スターが短気なファンを批判
勝利の立役者となったにもかかわらず、ネイマールはパスミスの後にホームサポーターの一部からやじを浴び、ピッチ上で感情をあらわにした。
試合後、『ESPN』に対してネイマールは、スタンドのネガティブな雰囲気へのいら立ちをあらわにした。「あの場で自分が言っていたのは、僕たちは1-0で負けていたということだ。ファンが何年も苦しんできたのは分かっている……でも、ずっとそんなことを考えて、ネガティブな気持ちでスタジアムに来るつもりなら、家にいた方がいい。
「上にいたその人にはこう言った。批判するんじゃなくて、まだ60分あるんだから、僕たちを応援してくれってね……後押ししてくれって。そうしたら僕たちは試合をひっくり返した。僕が水を取りに行くと、今度はスタンドでハートのサインを作っていた……そういう形ならサントスのファンでいるのは簡単だよ……勝っている時だけその選手を好きになるんだから」
魔法のような好調がペイシェを後押しする
ネイマールの見事な好調ぶりは、サントスの攻撃陣にとって今回も極めて重要だった。直近24試合で13ゴール8アシストと、個人としての驚異的な数字をさらに伸ばした。この一戦ではチームメートのガビゴルにとってフラストレーションも残り、2ゴールがオフサイドで取り消しとなった。一方、マカラのGKロドリゴ・ロドリゲスは試合終盤に好セーブを見せ、アディショナルタイムのFKからのネイマールの得点を阻止した。それでも、この僅差の勝利によってブラジルの強豪は決着のつく第2戦に向けて大きなアドバンテージを手にした。
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エクアドル勢サントスに試練待つ
サントスは次週、アンバトで行われるマカラとのアウェーでの第2戦に向けて準備を進める。引き分けでも準々決勝進出が決まる。エクアドルの高地でのプレーは、2試合合計でのリードを守ろうとするクカ監督のチームにとって、厳しいフィジカル面の試練になるとみられている。ネイマールには、2026年コパ・スダメリカーナ制覇を目指すサントスをけん引するため、コンディションと勢いを維持することが期待される。
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