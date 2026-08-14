勝利の立役者となったにもかかわらず、ネイマールはパスミスの後にホームサポーターの一部からやじを浴び、ピッチ上で感情をあらわにした。

試合後、『ESPN』に対してネイマールは、スタンドのネガティブな雰囲気へのいら立ちをあらわにした。「あの場で自分が言っていたのは、僕たちは1-0で負けていたということだ。ファンが何年も苦しんできたのは分かっている……でも、ずっとそんなことを考えて、ネガティブな気持ちでスタジアムに来るつもりなら、家にいた方がいい。

「上にいたその人にはこう言った。批判するんじゃなくて、まだ60分あるんだから、僕たちを応援してくれってね……後押ししてくれって。そうしたら僕たちは試合をひっくり返した。僕が水を取りに行くと、今度はスタンドでハートのサインを作っていた……そういう形ならサントスのファンでいるのは簡単だよ……勝っている時だけその選手を好きになるんだから」