ネイマール、元シェフから提訴される 16時間勤務と調理中の負傷疑惑で
過酷な16時間勤務の申し立て
ブラジルメディア「メトロポレス」が裁判書類を確認したと報じたところによると、このシェフは選手本人だけでなく、最大150人に及ぶ友人や関係者の食事も毎日担当させられていたという。この膨大な業務量により、彼女は16時間勤務を強いられ、リオデジャネイロにある選手の豪華別荘で職に就いた当初に合意した労働時間を大幅に超えて働かされていたとされる。
当初の契約では月曜から木曜は午前7時から午後5時、金曜は午前7時から午後4時までの勤務と定められていたが、実際の労働条件ははるかに過酷だったと彼女は主張している。シェフは頻繁に午後11時や深夜まで働かされ、週末も同様だったと述べている。さらに、世帯の要求を満たすため、法定の昼休み時間中に仕事を続けさせられることも頻繁にあったと指摘している。
健康問題と身体的損傷
この職務の過酷な身体的負担により、当該労働者は深刻な健康問題を抱えるに至ったと報じられている。訴訟文書によれば、10kgの肉塊を運搬する義務に加え、長時間労働中に重いスーパーマーケットの袋を絶え間なく積み下ろしする作業が、スーパースターの雇用下で彼女の身体に甚大な負担を強いたという。
適切な休憩なしに長時間立ち続けることが原因で、労働者は職務の直接的な結果として背中の問題や股関節の炎症を患ったとされ、これらは記録された医学的問題となっている。これらの身体的苦痛は、リオデジャネイロの邸宅での勤務期間中に被った損害を補填するための多額の賠償金を求める彼女の法的主張の中核を成している。
金銭的補償と法的対象
法的文書はまた、従業員に法的に義務付けられた休憩時間を提供しなかった点も指摘している。シェフの弁護団は次のように述べている：「原告は定期的に昼食休憩を取ることができなかった。雇用契約期間中、被告は原告に対し、昼食休憩中も実際に働き続けていたにもかかわらず、休憩時間をタイムカードで記録するよう要求していた。」
月収約1,065ポンド（約17万円）のシェフは現在、総額37,544ポンド（約640万円）の賠償金を請求している。この金額は、マンガラティバ邸での雇用期間中に発生した解雇手当、罰金、未払い残業代、負傷に伴う医療費、および法定休憩未提供による損害賠償をカバーするものである。
ネイマール、ワールドカップ出場推進の動きの中で沈黙を貫く
自宅における労働環境に関する深刻な疑惑が浮上しているにもかかわらず、現在カルロ・アンチェロッティ監督率いるワールドカップ代表チームの選考を目指すブラジル代表選手は、地元メディアの取材に対し、この件についてコメントすることを拒否した。
