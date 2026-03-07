ネイマール、元シェフから提訴される　16時間勤務と調理中の負傷疑惑で

ブラジルメディア「メトロポレス」が裁判書類を確認したと報じたところによると、このシェフは選手本人だけでなく、最大150人に及ぶ友人や関係者の食事も毎日担当させられていたという。この膨大な業務量により、彼女は16時間勤務を強いられ、リオデジャネイロにある選手の豪華別荘で職に就いた当初に合意した労働時間を大幅に超えて働かされていたとされる。

当初の契約では月曜から木曜は午前7時から午後5時、金曜は午前7時から午後4時までの勤務と定められていたが、実際の労働条件ははるかに過酷だったと彼女は主張している。シェフは頻繁に午後11時や深夜まで働かされ、週末も同様だったと述べている。さらに、世帯の要求を満たすため、法定の昼休み時間中に仕事を続けさせられることも頻繁にあったと指摘している。