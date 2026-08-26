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ネイマール、人工芝への懸念がある中でパルメイラスとのコパ・ド・ブラジル準々決勝ダービーに向けたサントスのメンバー入り
メンバー選考で招集入りが確認された
サントスは、ヌバンク・パルケで水曜夜に行われるパルメイラスとのコパ・ド・ブラジル準々決勝第1戦に向けた遠征メンバーに、ネイマールを正式に含めた。この決定は、合成芝での足首の問題の既往歴を持つこのスターFWをめぐる長期にわたる懸念を受けたものだ。今回の選出により、週末のミラソウとの1-1の引き分け後、34歳の同選手は当初出場が極めて危ぶまれていたことを受けて広がっていた憶測にも終止符が打たれた。
- AFP
FWが人工芝を批判
サントスのクカ監督は以前、エースFWが出場可能かどうかの最終判断にはテクニカルスタッフ全体が関わると強調していた。スター選手の起用に慎重な姿勢について説明し、クカ監督は『ESPNブラジル』にこう語っている。「彼と話をして、我々で決断する。彼本人、そしてチーム全体とともにだ。何をするのがベストかを見極める」
ネイマールは昨年、アトレチコ・ミネイロ戦で足首の問題を悪化させて以降、一貫して人工芝への嫌悪感を口にしており、SNSでは「証明されている。人工芝はマジで最悪だ」と不満をあらわにしていた。
パルメイラスの本拠地でプレーする可能性についてミックスゾーンで問われると、ネイマールはこう述べた。「おい、もうそのことを考えているのか？ 落ち着けよ、日曜に試合がある。分からないよ［人工芝でプレーするかどうかは］」
その姿勢は、同会場に対する以前の評価とも一致している。「アリアンツでプレーするのは、僕にとっては不可能だ。7人制のピッチのような場所でプレーするのは、ケガの有無に関係なく、どんな選手にとっても気になるものだ。モルンビーはとてもいいし、あそこではよりやりやすい。あのピッチではいい感覚がある」
ブラジル人選手たちが人工芝に反対
ブラジルサッカー界では人工芝への反対の声が引き続き勢いを増しており、複数の著名選手が人工的なピッチ面に公然と異議を唱えている。ネイマールも以前、ルーカス・モウラ、ガビゴウ、チアゴ・シウバら有力選手とともにこの流れに反対する共同キャンペーンに加わり、「自分たちのピッチで人工芝について議論しなければならないなんて馬鹿げている」と述べていた。
パルメイラスの本拠地以外にも、ブラジル国内の複数の主要会場で現在人工芝が採用されており、リガ・アレーナ、ニウトン・サントス、アレーナMRV、アレーナ・コンダ、そしてサンパウロのパカエンブーが含まれる。
- O JOGO PHOTO PRESS
サントスは厳しい日程に直面する
サントスは今後、厳しい1週間を迎える。カンピオナート・ブラジレイロでコリンチャンスとのアウェー戦に臨んだ後、9月2日にビラ・ベルミーロで行われるカップ戦の第2戦でパルメイラスをホームに迎える。クカ監督のチームは、過酷な国内連戦を通じて高いフィジカルコンディションを維持しなければならない。首脳陣は、この重要な時期を通してネイマールが攻撃をけん引できる状態を保てるよう、同選手の負荷を慎重に管理していく。
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