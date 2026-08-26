サントスのクカ監督は以前、エースFWが出場可能かどうかの最終判断にはテクニカルスタッフ全体が関わると強調していた。スター選手の起用に慎重な姿勢について説明し、クカ監督は『ESPNブラジル』にこう語っている。「彼と話をして、我々で決断する。彼本人、そしてチーム全体とともにだ。何をするのがベストかを見極める」

ネイマールは昨年、アトレチコ・ミネイロ戦で足首の問題を悪化させて以降、一貫して人工芝への嫌悪感を口にしており、SNSでは「証明されている。人工芝はマジで最悪だ」と不満をあらわにしていた。

パルメイラスの本拠地でプレーする可能性についてミックスゾーンで問われると、ネイマールはこう述べた。「おい、もうそのことを考えているのか？ 落ち着けよ、日曜に試合がある。分からないよ［人工芝でプレーするかどうかは］」

その姿勢は、同会場に対する以前の評価とも一致している。「アリアンツでプレーするのは、僕にとっては不可能だ。7人制のピッチのような場所でプレーするのは、ケガの有無に関係なく、どんな選手にとっても気になるものだ。モルンビーはとてもいいし、あそこではよりやりやすい。あのピッチではいい感覚がある」