AFP
翻訳者：
ネイマール、人工芝への懸念からサントスのコパ・ド・ブラジルでのパルメイラス戦出場は不透明に
ネイマール、パルメイラス戦出場に疑問符
ネイマールは、サントスが8月26日にヌーバンク・パルケで行われるコパ・ド・ブラジル準々決勝第1戦でパルメイラスと対戦するのを前に、自身が出場できるかどうかに疑問を投げかけた。このブラジルの象徴的存在は人工芝に強く反対し続けており、そのピッチでプレーするかどうかはまだ決めていない。不透明感が漂うのは、週半ばの試合で勝利の立役者となったにもかかわらずだ。フランコ・ポッセのゴールで早々に先制を許した後、ネイマールは2026年コパ・スダメリカーナのラウンド16第1戦でペイシェを率い、マカラに2-1の逆転勝利を収めていた。
- Getty Images Sport
FWが人工芝に反対
ベテランアタッカーは、マカラ戦で逆転劇を演出した後、ミックスゾーンで慎重な姿勢を示した。44分にガビゴウの同点弾をアシストし、さらに75分にはネイマールのCKからウィリアン・アラオが決めている。
記者団からパルメイラスの人工芝ピッチでプレーするのかと問われたネイマールは、「おい、もうそのことを考えているのか？ 落ち着けよ、日曜日に試合がある」と返答。さらに「分からない［人工芝でプレーするかどうかは］」と付け加えた。
こうした強い姿勢の背景には、アトレチコ・ミネイロ戦での過去の経験がある。1-1で引き分けたその試合で、ネイマールは人工芝の上で足首を捻挫した。試合後にはSNSで不満をあらわにし、「証明された。人工芝は完全なクソだ」と投稿していた。
パルメイラスの会場に怒り噴出
このスーパースターがパルメイラスの本拠地でのプレーに難色を示しているのは今に始まったことではない。サントスがホームゲームのためにサンパウロのモルンビ・スタジアムを借りていた際にも、同様の不満を口にしていた。
当時、ネイマールはアリアンツ・パルケの人工芝を少人数制のピッチになぞらえ、こう語っていた。「僕にとって、アリアンツでプレーするのは不可能だ。7人制のピッチでプレーするのは、ケガの有無に関係なく、どんな選手にとっても気になることだ。モルンビはとても良いし、あそこではよりやりやすく感じる。あのピッチでは気分よくプレーできる」
ピッチへの懸念はさておき、マカラ戦でのネイマールのパフォーマンスは際立っていた。試合中に足首と膝の違和感をものともせず、相手に絶えず脅威を与え、ガビゴルの2ゴールがオフサイドで取り消される場面にも関与。さらにGKロドリゴ・ロドリゲスに好セーブを連発させた。
- AFP
過密日程がサントスを試す
サントスはコパ・ド・ブラジルでの一戦を前に、3つの大会で厳しい日程に臨む。ペイシェは8月16日にブラジレイロンでヴァスコ・ダ・ガマと対戦するため敵地へ乗り込み、その4日後にはコパ・スダメリカーナでのマカラとの一戦の第2レグに向けてエクアドルへ向かう。そこでは引き分けでも勝ち上がりが決まる。この重要な連戦は、8月23日に行われるミラソウとのホームでのリーグ戦で締めくくられる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。