ベテランアタッカーは、マカラ戦で逆転劇を演出した後、ミックスゾーンで慎重な姿勢を示した。44分にガビゴウの同点弾をアシストし、さらに75分にはネイマールのCKからウィリアン・アラオが決めている。

記者団からパルメイラスの人工芝ピッチでプレーするのかと問われたネイマールは、「おい、もうそのことを考えているのか？ 落ち着けよ、日曜日に試合がある」と返答。さらに「分からない［人工芝でプレーするかどうかは］」と付け加えた。

こうした強い姿勢の背景には、アトレチコ・ミネイロ戦での過去の経験がある。1-1で引き分けたその試合で、ネイマールは人工芝の上で足首を捻挫した。試合後にはSNSで不満をあらわにし、「証明された。人工芝は完全なクソだ」と投稿していた。