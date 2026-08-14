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ライブ
FBL-SUDAMERICANA-SANTOS-MACARAAFP
Adhe Makayasa

翻訳者：

ネイマール、人工芝への懸念からサントスのコパ・ド・ブラジルでのパルメイラス戦出場は不透明に

ネイマール
サントス
パルメイラス 対 サントス
パルメイラス
カップ
セリエA

サントスのスター、ネイマールが、ヌバンク・パルキの人工芝への懸念から、来るコパ・ド・ブラジル準々決勝のパルメイラス戦に出場するかどうかについて、新たな疑問を投げかけた。34歳のFWは以前から人工芝に強く批判的な姿勢を示しており、8月26日の重要な一戦に向けてプレーする準備が整っているのかが疑問視されている。

  • ネイマール、パルメイラス戦出場に疑問符

    ネイマールは、サントスが8月26日にヌーバンク・パルケで行われるコパ・ド・ブラジル準々決勝第1戦でパルメイラスと対戦するのを前に、自身が出場できるかどうかに疑問を投げかけた。このブラジルの象徴的存在は人工芝に強く反対し続けており、そのピッチでプレーするかどうかはまだ決めていない。不透明感が漂うのは、週半ばの試合で勝利の立役者となったにもかかわらずだ。フランコ・ポッセのゴールで早々に先制を許した後、ネイマールは2026年コパ・スダメリカーナのラウンド16第1戦でペイシェを率い、マカラに2-1の逆転勝利を収めていた。

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  • Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    FWが人工芝に反対

    ベテランアタッカーは、マカラ戦で逆転劇を演出した後、ミックスゾーンで慎重な姿勢を示した。44分にガビゴウの同点弾をアシストし、さらに75分にはネイマールのCKからウィリアン・アラオが決めている。

    記者団からパルメイラスの人工芝ピッチでプレーするのかと問われたネイマールは、「おい、もうそのことを考えているのか？ 落ち着けよ、日曜日に試合がある」と返答。さらに「分からない［人工芝でプレーするかどうかは］」と付け加えた。

    こうした強い姿勢の背景には、アトレチコ・ミネイロ戦での過去の経験がある。1-1で引き分けたその試合で、ネイマールは人工芝の上で足首を捻挫した。試合後にはSNSで不満をあらわにし、「証明された。人工芝は完全なクソだ」と投稿していた。

  • パルメイラスの会場に怒り噴出

    このスーパースターがパルメイラスの本拠地でのプレーに難色を示しているのは今に始まったことではない。サントスがホームゲームのためにサンパウロのモルンビ・スタジアムを借りていた際にも、同様の不満を口にしていた。

    当時、ネイマールはアリアンツ・パルケの人工芝を少人数制のピッチになぞらえ、こう語っていた。「僕にとって、アリアンツでプレーするのは不可能だ。7人制のピッチでプレーするのは、ケガの有無に関係なく、どんな選手にとっても気になることだ。モルンビはとても良いし、あそこではよりやりやすく感じる。あのピッチでは気分よくプレーできる」

    ピッチへの懸念はさておき、マカラ戦でのネイマールのパフォーマンスは際立っていた。試合中に足首と膝の違和感をものともせず、相手に絶えず脅威を与え、ガビゴルの2ゴールがオフサイドで取り消される場面にも関与。さらにGKロドリゴ・ロドリゲスに好セーブを連発させた。

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    過密日程がサントスを試す

    サントスはコパ・ド・ブラジルでの一戦を前に、3つの大会で厳しい日程に臨む。ペイシェは8月16日にブラジレイロンでヴァスコ・ダ・ガマと対戦するため敵地へ乗り込み、その4日後にはコパ・スダメリカーナでのマカラとの一戦の第2レグに向けてエクアドルへ向かう。そこでは引き分けでも勝ち上がりが決まる。この重要な連戦は、8月23日に行われるミラソウとのホームでのリーグ戦で締めくくられる。

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