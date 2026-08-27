10番を背負うその選手は、遠征メンバーの暫定メンバーには入っていたものの、最終的な試合当日のメンバー表からは外れており、自身のコンディションを巡る憶測をすぐに否定し、欠場は選手起用のローテーションによるものだったと明かした。ファンに直接向けて、インスタグラムの投稿へのコメントで次のように述べた。「私はプレー可能だった！ これはコーチングスタッフの判断だ。私たちは試合が続いているからだ」