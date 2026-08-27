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ネイマール、ライバルのパルメイラスにコパ・ド・ブラジルで大敗を喫したサントスでの衝撃的な欠場について沈黙を破る
フラコ・ロペスがペイシェを苦しめる
サントスは水曜日に行われたコパ・ド・ブラジル第1戦で力の差を見せつけられ、ネイマールの不在を突いたパルメイラスが3-0の勝利を収めた。フラコ・ロペスがロングシュートでホームチームに先制点をもたらすと、前半終了間際にはアンドレアス・ペレイラがこぼれ球を押し込んだ。さらにロペスが後半、アグスティン・ジアイのクロスを鋭いヘディングで決め、ヴェルダオに大きなアドバンテージをもたらした。
- O JOGO PHOTO PRESS
ネイマール、監督に関する決断を明確化
10番を背負うその選手は、遠征メンバーの暫定メンバーには入っていたものの、最終的な試合当日のメンバー表からは外れており、自身のコンディションを巡る憶測をすぐに否定し、欠場は選手起用のローテーションによるものだったと明かした。ファンに直接向けて、インスタグラムの投稿へのコメントで次のように述べた。「私はプレー可能だった！ これはコーチングスタッフの判断だ。私たちは試合が続いているからだ」
過密日程によりローテーションを余儀なくされる
そのFWを休養させる判断は、マカラ、ヴァスコ・ダ・ガマ、ミラソウルとの3試合連続でフル出場した過密日程を受けてのものだった。ネイマールが離脱し、ガビゴウも後半までベンチに置かれた中、サントスは粘り強いパウメイラスの最終ラインを崩せず、アタッキングサードでもほとんどチャンスを作れなかった。パウメイラスはさらに点差を広げることもできたが、ジアイとマウリシオがいずれもサントスGKとの決定的な1対1を決め切れなかった。
- Rainier Moura
厳しい戦いが待ち受ける
サントスは今週末のカンピオナート・ブラジレイロで、敵地でのコリンチャンスとの厳しいダービーを前に、素早く立て直さなければならない。その後、クカ監督のチームはホームのビラ・ベルミーロで行われる第2戦でパルメイラスと対戦し、3点差をひっくり返すという難題に挑むことになる。さらにその後はインテルナシオナルとのアウェー戦が控える。攻撃面の鋭さを取り戻し、クラブのカップ戦での戦いを立て直すためにも、ネイマールの先発復帰は不可欠だ。
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