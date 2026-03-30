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ネイマール、ブラジル代表招集漏れを乗り越え、「重要な」サントスの練習試合でゴールとアシストを記録
ネイマールがサントスの練習試合で活躍
サントスは国際試合の合間を利用して、CTレイ・ペレでトップチームとU-20代表チームによる練習試合を行った。この練習は、ヴィラ・ベルミロで行われるレモ戦に向けてチームを調整するクカ監督にとって極めて重要なものだった。この非公開試合の正確なスコアは明らかにされていないが、ネイマールは回復に向けて順調に調整を進めながら力強いプレーを見せ、存在感を示した。
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フォワードはピッチへの復帰を楽しみにしている
ネイマールは、この練習で得点を挙げ、チームメイトを助けることができたことに喜びを語った。「重要ですよね？チームのトレーニングにとっても、若い選手たちにとっても。僕もかつては彼らの立場にいたので、ユース時代のキャリアにおいて、こうした試合がいかに重要かよく分かっています。 彼ら全員にとってもチャンスなんだ」とネイマールはESPNブラジルによると、クラブの公式メディアに語った。「こういう練習ができて嬉しいよ。試合のない長い日々を経て、リズムを取り戻すには良いことだしね。良かったよ、参加できて楽しかった。すべて順調だ。ゴールとアシスト、すべてが完璧だね（笑）。」
アンチェロッティは選手起用について揺るがない姿勢を示している
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、現在の選手選考基準について驚くほど一貫した姿勢を貫いている。このイタリア人監督は、同国歴代最多得点王の復帰を切望するメディアや元選手たちから、激しい質問攻めにさらされてきた。しかしアンチェロッティ監督は、2026年に北米で開催されるワールドカップに向けてチームを構築するにあたり、チーム全体の結束を最優先している。セレソン（ブラジル代表）の指揮官は最近、こうした騒動について次のように述べた。 「私はあらゆることを観察し、あらゆる声に耳を傾けている。だが、私の役割は決断を下すことだ。誰もが意見を持つのは当然のことだ。サッカーは大学ではないし……サッカーは厳密な科学でもない。誰もがそれぞれの意見を持っており、私はそのすべてを尊重しなければならない。」この姿勢により、ネイマールは最終的な代表メンバーが確定する前に、自身のコンディションが万全であることを証明するための時間との戦いを強いられている。
- AFP
2026年ワールドカップへの道
ワールドカップ開幕までのカウントダウンが進む中、ネイマールにとってのチャンスの窓は狭まりつつある。アンチェロッティ監督が最終メンバーを発表するまでに、サントスはコパ・ド・ブラジル、コパ・スダメリカーナ、ブラジレイロで計14試合を控えている。これまでクルゼイロ戦などで度重なる怪我に悩まされてきた34歳のネイマールにとって、ピッチに立つ1分1秒が試練となるだろう。 このフォワードにとって当面の目標は、4月2日に控えるレモとのリーグ戦において、好調を維持することだ。国内リーグの過酷な戦いを安定してこなせることを証明することで、ネイマールは懐疑的な声に反論し、ブラジルを6度目のワールドカップ優勝へと導ける選手であることを示したいと考えている。今のところ、練習場での1ゴール1アシストは、彼が依然としてチームに何をもたらせるかを改めて示す好機となっている。