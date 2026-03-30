ネイマール、ブラジル代表招集漏れを乗り越え、「重要な」サントスの練習試合でゴールとアシストを記録

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、現在の選手選考基準について驚くほど一貫した姿勢を貫いている。このイタリア人監督は、同国歴代最多得点王の復帰を切望するメディアや元選手たちから、激しい質問攻めにさらされてきた。しかしアンチェロッティ監督は、2026年に北米で開催されるワールドカップに向けてチームを構築するにあたり、チーム全体の結束を最優先している。セレソン（ブラジル代表）の指揮官は最近、こうした騒動について次のように述べた。 「私はあらゆることを観察し、あらゆる声に耳を傾けている。だが、私の役割は決断を下すことだ。誰もが意見を持つのは当然のことだ。サッカーは大学ではないし……サッカーは厳密な科学でもない。誰もがそれぞれの意見を持っており、私はそのすべてを尊重しなければならない。」この姿勢により、ネイマールは最終的な代表メンバーが確定する前に、自身のコンディションが万全であることを証明するための時間との戦いを強いられている。