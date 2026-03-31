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ネイマール、ブラジルでのプレーに伴う「押しつぶされそうな」プレッシャーについて率直に語り、元PSGのチームメイトであるキリアン・エムバペを称賛
マイヨ・ジョーヌがもたらす人的犠牲
現在も完全なコンディション回復に向けて調整を続けているネイマールは、自身のキャリアを特徴づける精神的な消耗について、その実情を明かした。34歳の彼は、ブラジルの世間がしばしば彼の人間性を剥ぎ取り、一人の人間ではなく「商品」として見ていると語った。この率直な告白は、幼少期から所属するサントスでの注目度の高い2度目の在籍と、ここ数シーズンで次第に彼を裏切りつつある肉体の負担との間で板挟みになっているこのFWにとって、まさに岐路に立つタイミングでのものとなった。
- AFP
共感への叫び
ネイマールは、セレソンを取り巻く環境について率直に語り、ファンやメディアの「容赦ない」態度が、最もベテランのスター選手でさえも息が詰まるような雰囲気を作り出していると強調した。
「選手であることは大きな代償を伴う。ブラジルでは非常に過酷だから、難しいんだ」とネイマールは『グローボ・エスポルテ』の取材に対し語った。「人々は本当にあなたを押しつぶそうとする。あなたが普通の人間だということを理解してくれない。すべては良いことなんだ。厳しいし、私は信じられないほど感謝している。でも、これのために努力してきたし、私は人間なんだ。 僕にも君たちと同じ感情がある。僕も苦しむし、痛みを感じるし、機嫌が悪く目覚めることもある。泣くこともあるし、怒ることもあるし、喜ぶこともある。それは普通のことだ。なぜ僕は普通のことをしてはいけないんだ？」
ムバッペへの称賛
このフォワードは、ブラジル代表の最新メンバーから外れて以来、コンディション調整や家族との時間を過ごすためにピッチを離れて過ごしているが、国際的な動向には常に注目している。フランス代表が2-1で勝利したブラジルとの親善試合を観戦したネイマールは、先制点を決めた元パリ・サンジェルマンのチームメイト、ムバッペのプレーの質を称賛した。
ネymarは、リハビリ中のセッション中に、レアル・マドリードのスター選手がゴール前で見せた決定力の高さに反応する様子が撮影された。「ゴール前では、彼（ムバッペ）は決して外さない」とネymarは語った。セレーソンの敗戦という結果にもかかわらず、ネymarはワールドカップが近づく中、大局を見据え、「ワールドカップが近づいている。みんな最高の状態で臨まなければならない。行こう！」と述べた。
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次は何が待っているのでしょうか？
ネイマールが現在最も注力しているのは、サントスのブラジル・セリエAでの順位を上げることであり、チームは今季開幕から8試合でわずか7ポイントしか獲得できておらず、現在16位につけている。次の試合は木曜日にレモ・PAと対戦する。ワールドカップが目前に迫る中、ネイマールはカルロ・アンチェロッティ監督の代表メンバー入りを目指し、大会に向けて最高のコンディションを整えることに尽力するだろう。