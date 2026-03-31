ネイマール、ブラジルでのプレーに伴う「押しつぶされそうな」プレッシャーについて率直に語り、元PSGのチームメイトであるキリアン・エムバペを称賛

このフォワードは、ブラジル代表の最新メンバーから外れて以来、コンディション調整や家族との時間を過ごすためにピッチを離れて過ごしているが、国際的な動向には常に注目している。フランス代表が2-1で勝利したブラジルとの親善試合を観戦したネイマールは、先制点を決めた元パリ・サンジェルマンのチームメイト、ムバッペのプレーの質を称賛した。

ネymarは、リハビリ中のセッション中に、レアル・マドリードのスター選手がゴール前で見せた決定力の高さに反応する様子が撮影された。「ゴール前では、彼（ムバッペ）は決して外さない」とネymarは語った。セレーソンの敗戦という結果にもかかわらず、ネymarはワールドカップが近づく中、大局を見据え、「ワールドカップが近づいている。みんな最高の状態で臨まなければならない。行こう！」と述べた。