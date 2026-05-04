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ネイマール、サントスを退団か？ ブラジルのスター選手が意外なクラブの会長と会談し、移籍の噂に拍車がかかる。
ボカへのサプライズ訪問
アルゼンチン滞在中のネイマールは、サントスの一員としてコパ・スダメリカーナ・サン・ロレンソ戦に参加するため同国を訪れ、その合間にボンボネラ近くのボカの練習場「カサ・アマリージャ」を訪問した。
訪問中、彼は自身の名前入りユニフォーム1枚と、ボカの会長フアン・ロマン・リケルメから贈られたもう1枚を受け取った。
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「ギャラクティック」との契約
クラブ側は「単なる親善訪問」と説明する。だが元バルセロナ選手が青と金のユニフォームでポーズを取ったことで、銀河級移籍への期待が膨らんだ。
ただ、ボカの幹部は正式オファーを否定し、訪問中に会長と選手との交渉や高レベル会談はなかったと説明した。
「パリ・コネクション」とパレデスの影響
ネイマールとボカ・ジュニアーズの絆は、複数の元チームメイトとの親交で強まっている。ブエノスアイレス滞在中、彼はパリ・サンジェルマン時代のチームメイト、アンデル・エレーラと再会。「ラ・ボンボネラ」でプレーする特別体験をエレーラが絶賛したと報じられた。
また、レアンドロ・パレデスは長年ネイマールの加入を働きかけ、親友とともにコパ・リベルタドーレス制覇を狙う構想を示唆している。
ボカは現在、パウロ・ディバラらスターを集めるプロジェクトを進めており、ネイマールのような大物加入は南米制覇への強い意志を示すだろう。
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サントスにおける契約の不透明感
サンパウロ州サンタスにおけるネイマールの現状は「不安定」だ。2026年12月まで契約があるが、2025年の復帰時に結んだ高額契約に関する未払い金が報じられている。金銭問題に加え、新しい挑戦を求める意欲も強く、獲得を狙うクラブが彼の去就を注視している。
アルゼンチン移籍はロマンチックだが、選択肢はそれだけではない。ブラジルの関係筋は、彼が再び海外へ移るなら、南米他国よりメジャーリーグサッカー（MLS）の方が可能性が高いと見る。