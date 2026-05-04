ネイマール、サントスを退団か？ ブラジルのスター選手が意外なクラブの会長と会談し、移籍の噂に拍車がかかる。

アルゼンチン滞在中のネイマールは、サントスの一員としてコパ・スダメリカーナ・サン・ロレンソ戦に参加するため同国を訪れ、その合間にボンボネラ近くのボカの練習場「カサ・アマリージャ」を訪問した。

訪問中、彼は自身の名前入りユニフォーム1枚と、ボカの会長フアン・ロマン・リケルメから贈られたもう1枚を受け取った。



