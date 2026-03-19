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ネイマール率いるチームが終盤に敗れ、再び降格の懸念が高まる中、サントスが監督を解任した
ネイマールのゴールもサントスには及ばず
ネイマールはサントス対インテルナシオナル戦で得点を挙げたが、チームは2-1で敗れ、勝利には至らなかった。 このブラジル人スーパースターは後半にPKを決めたが、オウンゴールとヨハン・カルボネロの終盤のゴールにより、インテルが勝ち点3を獲得した。試合後、サントスは声明を通じてヴォイヴォダ監督の退任を発表した。「サントスFCは、フアン・パブロ・ヴォイヴォダ監督および技術スタッフ陣の退任を発表します。クラブは彼らの貢献に感謝するとともに、今後の活躍を祈念します。」
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新マネージャーはすでに任命されている
サントスはその後、元監督のクーカ氏が今シーズン終了までの新監督に就任することを正式に発表した。クラブは声明の中で次のように述べた。「サントス・フットボール・クラブは、今週木曜日（19日）、今シーズン残りの期間におけるクーカ監督の就任を決定した。新監督は2026年末までの契約に署名した。クーカ監督は、アシスタントコーチのクキーニャ氏およびフィジカルトレーナーのオマル・フェイトーザ氏を伴ってサントスに合流する。 クリチバ（パラナ州）出身のアレクシ・スティバルは62歳で、サントスFCでの指揮を執るのは今回で4度目となる。同監督はこれまで、2008年、2018年、そして2020-2021年に「黒と白の海岸のチーム」を率いた。」
ネイマール、ブラジル代表落選に反応
ネイマールはサントスで完全なコンディションを取り戻しており、2026年ワールドカップに向けたカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表の招集メンバー入りを目指している。このフォワードはアンチェロッティ監督の最新の招集メンバーから外れたが、今夏に米国、メキシコ、カナダで開催される大会の前に再招集されるべく、引き続き懸命に努力していくと語った。彼は記者団に対し、「代表メンバーが発表されたばかりだ。 今回は招集されなかった。もちろん悲しいが、私は常に代表チームを応援している。今は練習を続け、チャンスが訪れた時に備えて準備を整えることだ。言うまでもなく、これが私にとって最後のワールドカップになる。がっかりした。だが、明日からは悲しみを振り払わなければならない。ワールドカップに出場するチャンスが巡ってくるよう、練習し、トレーニングし、プレーし続ける必要がある。私は準備ができている。」
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次は何が待っているのでしょうか？
サントスは、クカ監督の就任がチームの不振を打破し、クラブを降格圏から脱却させるきっかけとなることを期待している。ネイマールら選手たちは、日曜日に最下位のクルゼイロとの試合でピッチに戻る。
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