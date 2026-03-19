ネイマール率いるチームが終盤に敗れ、再び降格の懸念が高まる中、サントスが監督を解任した

ネイマールはサントスで完全なコンディションを取り戻しており、2026年ワールドカップに向けたカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表の招集メンバー入りを目指している。このフォワードはアンチェロッティ監督の最新の招集メンバーから外れたが、今夏に米国、メキシコ、カナダで開催される大会の前に再招集されるべく、引き続き懸命に努力していくと語った。彼は記者団に対し、「代表メンバーが発表されたばかりだ。 今回は招集されなかった。もちろん悲しいが、私は常に代表チームを応援している。今は練習を続け、チャンスが訪れた時に備えて準備を整えることだ。言うまでもなく、これが私にとって最後のワールドカップになる。がっかりした。だが、明日からは悲しみを振り払わなければならない。ワールドカップに出場するチャンスが巡ってくるよう、練習し、トレーニングし、プレーし続ける必要がある。私は準備ができている。」