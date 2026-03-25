カルロ・アンチェロッティは、監督として初のワールドカップに臨もうとしている。彼が率いるのは、その実力ゆえに常に優勝候補に挙げられるブラジル代表だ。アンチェロッティ監督による最新の招集メンバーは、特にネイマールの落選をきっかけに、国内で様々な議論を巻き起こしている。この件について、ブラジル代表のもう一人の名ストライカー、ロマリオが意見を述べ、元ミランおよびレアル・マドリードの指揮官に忠告した。
翻訳者：
ネイマールを巡りブラジルが二分、ロマリオがアンチェロッティを名指しせずに批判：「あの人は気をつけろ……」
「ネイマールの招集外？その方は気をつけなさい……代表チームは最高の選手たちのための場所だ。セレソンは最高で最も才能ある選手たちの居場所であり、どんな監督もネイマールのような才能を持つ選手を欠くべきではない。気をつけなさい……たとえ100％のコンディションでなくても、ネイマールのようなスター選手を擁する方が、他のどんな選手を招集するよりもましだ。スター選手は、常にプレーしなければならない。 私は、ネイマールがブラジルリーグのピッチで、最終メンバー入りに値することを証明し、6度目のワールドカップ優勝をもたらしてくれることを、今も願っている」とロマーリオは『ジョルナル・オ・ディア』紙に語った。
1994年のワールドカップ優勝者が、2002年以来遠のいているタイトル奪還という困難な任務を背負う監督に対して発した、ある種の警告と言えるだろう。一方、アンチェロッティ監督は、世間の声に迎合することなく、自らの道を突き進んでいる。物議を醸す存在ではあるものの、ブラジルでは依然としてアイドル的存在である選手を招集しなかったという、不人気な決断を下したことを承知の上でだ。
招集リストから外されたことに動揺した元バルセロナ選手は、諦めず、監督の考えを変えさせようと試みると語った。しかし、ピッチ外での彼の振る舞いは依然として問題がある。最近、所属するサントスの試合に出場できなかった際、何時間もギャンブルに興じていたのだ。
とはいえ、今回の招集は暫定的なものであり、今後のフランスやクロアチアとの親善試合に向けてチームをテストするために発表されたものであることを忘れてはならない。アンチェロッティ監督がメキシコ、カナダ、米国に連れて行く代表チームの公式リストが発表される3ヶ月後には、この招集が確定するか、あるいは変更されることになる。その時、監督は最も難しい選択を迫られることになるだろう。ネイマールを招集するか、しないか？