ネイマールを巡りブラジルが二分、ロマリオがアンチェロッティを名指しせずに批判：「あの人は気をつけろ……」

1994年のワールドカップ優勝者が、2002年以来遠のいているタイトル奪還という困難な任務を背負う監督に対して発した、ある種の警告と言えるだろう。一方、アンチェロッティ監督は、世間の声に迎合することなく、自らの道を突き進んでいる。物議を醸す存在ではあるものの、ブラジルでは依然としてアイドル的存在である選手を招集しなかったという、不人気な決断を下したことを承知の上でだ。





招集リストから外されたことに動揺した元バルセロナ選手は、諦めず、監督の考えを変えさせようと試みると語った。しかし、ピッチ外での彼の振る舞いは依然として問題がある。最近、所属するサントスの試合に出場できなかった際、何時間もギャンブルに興じていたのだ。





とはいえ、今回の招集は暫定的なものであり、今後のフランスやクロアチアとの親善試合に向けてチームをテストするために発表されたものであることを忘れてはならない。アンチェロッティ監督がメキシコ、カナダ、米国に連れて行く代表チームの公式リストが発表される3ヶ月後には、この招集が確定するか、あるいは変更されることになる。その時、監督は最も難しい選択を迫られることになるだろう。ネイマールを招集するか、しないか？