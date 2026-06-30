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ネイマールは、日本がブラジルに勝つと予測したドイツ人経済学者を、SNSで辛辣に嘲笑した。
ブラジルが勝ち上がり、ネイマールが最後に笑った。
ブラジルが日本を2-1で下し、2026年W杯ベスト16進出を決めた。ネイマールは試合後、日本が優勝候補ブラジルを破ると予想したクレメントをSNSでからかった。
日本はカルロ・アンチェロッティ率いるブラジルに終始攻勢を強め、番狂わせ寸前まで迫った。しかし終盤、レイアンが前線でボールを奪い、ブルーノ・ギマランイスからガブリエル・マルティネリへパス。マルティネリが冷静に決めてブラジルが辛勝し、ベスト16進出を決めた。
ネイマール、クレメントの予想に反応
数学者で経済学者のクレメント氏は、大会前からノックアウトステージで日本がブラジルに勝つと予測し注目された。彼は2014、2018、2022年大会の優勝国を的中させた予測モデルを使用している。
大会前、クレメント氏は『フォーチュン・インディア』誌にこう語った。「グループステージの試合は予測しないが、ベスト32でブラジル対日本が行われ、日本が勝つ可能性があると予測している。ブラジルは史上最も成功したチームなので荒唐無稽に聞こえるかもしれない。しかし現在の代表は全盛期ではなく、一方の日本は強い」。
結果、ブラジルが勝利。ネイマールはXに「ヨアヒム・クレメントさん、次は当たるように頑張って」と投稿した。
ネイマールはソーシャルメディアでの挑発を続けている
この勝利でネイマールの話は終わらなかった。彼はオンラインでクレメントの他の大会予想を追っていた。クレメントが2026年ワールドカップの優勝候補と予想していたオランダがPK戦でモロッコに敗れると、ネイマールは再びSNSに登場し、「また外したな」と投稿して数学者にプレッシャーをかけた。
- AFP
ブラジルは、より厳しい試練に備える
ブラジルはベスト16に進出した。次のラウンドではより手強い相手が日本戦で露呈した守備のミスを突いてくるだろう。アンチェロッティ監督率いるチームは、コートジボワール対ノルウェーの勝者と対戦する。