数学者で経済学者のクレメント氏は、大会前からノックアウトステージで日本がブラジルに勝つと予測し注目された。彼は2014、2018、2022年大会の優勝国を的中させた予測モデルを使用している。

大会前、クレメント氏は『フォーチュン・インディア』誌にこう語った。「グループステージの試合は予測しないが、ベスト32でブラジル対日本が行われ、日本が勝つ可能性があると予測している。ブラジルは史上最も成功したチームなので荒唐無稽に聞こえるかもしれない。しかし現在の代表は全盛期ではなく、一方の日本は強い」。

結果、ブラジルが勝利。ネイマールはXに「ヨアヒム・クレメントさん、次は当たるように頑張って」と投稿した。







