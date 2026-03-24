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ネイマールは、「ワークロード管理」を理由にサントスの直近の試合を欠場した後、「24時間近く、高額賭け金のオンラインポーカーに興じていた」と報じられている
ポーカーのセッションが新たな論争を巻き起こす
サントスがクルゼイロと0-0で引き分けた最近の試合は、チームの看板スターが不在だったことで注目を集めた。クラブ側は公式に、この34歳の選手を「負荷管理」――トレーニングの強度を管理し、怪我を防ぐためのプロトコル――を理由に欠場させたと発表したが、LeoDiasの報道によると、事情は異なるようだ。同フォワードは、金曜日から日曜日にかけて開催されたオンラインポーカートーナメントに約24時間参加していたと報じられている。 バイインが5,000ドルを超えるこの大会で、ネイマールは土曜日だけで少なくとも4回のリエントリーを行い、試合に残るためだけで合計2万ドル以上の参加費を支払ったと報じられている。
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「一番好きなことをする時が来た」
ネイマールのポーカーへの傾倒は広く知られており、その歴史は10年以上にも遡る。2014年以降、彼は単なる愛好家からギャンブル界の著名な人物へと変貌を遂げ、愛犬に「ポーカー」と名付けたり、主要プラットフォームの注目を集めるブランドアンバサダーを務めたりしている。その熱意にもかかわらず、この趣味は彼のプロとしての活動と物議を醸す形で交錯してきた。 2023年3月、PSGで足首の怪我から回復中の際、彼はライブ配信中にわずか2時間で100万ユーロを失ったことで話題となった。さらに最近では2024年、娘のマヴィーのパーティー中にスマートフォンでオンラインポーカーをしていたことで批判を浴びた。
サントスのスター選手は、週末にポーカートーナメントに参加したことを認め、レオ・ディアスに対し次のように語った。「残念ながら、ここ数日は負荷管理のためプレーできなかった。だから、サッカー以外で自分が最も楽しんでいること、つまりポーカーを少しプレイする時間を持てたんだ。」
国際的な将来が危ぶまれている
カルロ・アンチェロッティ監督がブラジル代表を率いて親善試合や2026年ワールドカップに向けて準備を進めている最中であるため、今回の出来事のタイミングは特に微妙なものとなっている。ネイマールは今回の代表メンバーから外れていたが、ロマリオをはじめとする数々のレジェンドたちが彼を擁護する声を上げている。
1994年ワールドカップの英雄である彼はまた、アンチェロッティ監督に対し再考を促し、次のように述べた。「監督、よく聞いてください。スター選手はプレーしなければなりません。 ブラジル代表は最高のチームであるべきだ。ワールドカップに向けた準備期間は1ヶ月あり、選手が回復するには十分な時間だ。たとえ100％のコンディションでなくても、ネイマールのようなスター選手を招集する方が、他の選手を呼ぶよりはるかに良い。才能を無駄にしてはならない。そして、監督にとって才能は不可欠なものだ。私は依然として、ネイマールがブラジル選手権で代表入りの価値を証明し、6度目の優勝をもたらしてくれることを期待している。」
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次は何が待っているのでしょうか？
最下位のクルゼイロとの引き分けにより、サントスは厳しい状況に追い込まれた。今シーズンは8試合でわずか1勝にとどまり、現在順位表で16位につけている。4月2日にはレモ・PAとの試合が控えており、ネイマールが先発出場し、チームの順位浮上に即座に貢献することが期待されている。