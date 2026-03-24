ネイマールは、「ワークロード管理」を理由にサントスの直近の試合を欠場した後、「24時間近く、高額賭け金のオンラインポーカーに興じていた」と報じられている

カルロ・アンチェロッティ監督がブラジル代表を率いて親善試合や2026年ワールドカップに向けて準備を進めている最中であるため、今回の出来事のタイミングは特に微妙なものとなっている。ネイマールは今回の代表メンバーから外れていたが、ロマリオをはじめとする数々のレジェンドたちが彼を擁護する声を上げている。

1994年ワールドカップの英雄である彼はまた、アンチェロッティ監督に対し再考を促し、次のように述べた。「監督、よく聞いてください。スター選手はプレーしなければなりません。 ブラジル代表は最高のチームであるべきだ。ワールドカップに向けた準備期間は1ヶ月あり、選手が回復するには十分な時間だ。たとえ100％のコンディションでなくても、ネイマールのようなスター選手を招集する方が、他の選手を呼ぶよりはるかに良い。才能を無駄にしてはならない。そして、監督にとって才能は不可欠なものだ。私は依然として、ネイマールがブラジル選手権で代表入りの価値を証明し、6度目の優勝をもたらしてくれることを期待している。」