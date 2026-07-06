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ネイマールは「ブラジルの成功より自分のエゴを優先した」と批判され、ドイツのレジェンドは「アンチェロッティ率いるチームがW杯で敗退し、嬉しく思う」と語った。
ネイマールの反応には同情の余地なし
スカイ・ドイツのコラムでマテウスは、ブラジルの敗退を喜ぶと述べ、「もう愚痴や身振り手振りに耐えられない」と批判した。特に試合終盤のPKでネイマールがGKと口論した行為を挙げ、「彼はチームより自分のエゴを優先させた」と断じた。
マテウスは「ネイマールはPKを素早く蹴る代わりにGKと口論し、チームより自分のエゴを優先させた」と指摘した。
そのPKはロスタイム10分に決まったが、その時点でブラジルはアーリング・ハーランドの2得点で1－2とリードを許しており、このゴールはスコアを多少見栄え良くしたに過ぎなかった。
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ブラジルの奇行に、フランスの団結が立ちはだかる。
ノルウェーDFレオ・オスティガードはカゼミーロに危険な肘打ちを食らわせ、この試合2度目のPKを献上した。しかしネイマールは、チームにわずかな逆転の望みを残すために速攻で蹴るのではなく、ゴール前とゴール後にノルウェーのGKと長々と口論を選んだ。
ボールがネットを揺らしたのはロスタイム10分目。試合はすでに決着していた。本来ならプレッシャー下での冷静さを示す場面が、単なる個人的な「別れのゴール」に過ぎなくなった。
マテウスは、フランス代表のロッカールームは全く異なる原則で運営されていると述べ、対比を示した。「フランス代表は全く違う」と彼は語った。「キリアン・ムバッペやウスマン・デンベレのようなスーパースターでさえ、成功はチームの結束を通じてのみもたらされることを理解している。パラグアイ戦での1-0の勝利では、彼らは限界まで自分を追い込んだのだ。」
マテウスはノルウェーをダークホースと見なしていた
2－1の勝利でノルウェーは初となるW杯準々決勝進出を決めた。ハーランドの得点力と堅い守備が原動力だ。無所属のGKナイランドは前半、連続セーブで同点を維持。ハーランドの2得点で流れはノルウェーへ傾いた。
マテウス氏は大会前からノルウェーを「ダークホース」と評価し、勝ち進めると予想していた。 予選でイタリアを2度破り、今回はブラジルを退けた。マーティン・オデガード、アントニオ・ヌサ、エルリング・ハーランドとタレントは揃っている。運も味方し、勝利を救ったGKもいた」
準々決勝の相手はイングランド。好調を維持する両チームの激突が実現する。スカンジナビア勢の快進撃は、まだ止まらない。
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叶わなかったワールドカップの夢
ネイマールが代表引退を正式発表。ブラジル代表歴代最多80得点を挙げた輝かしいキャリアに幕を下ろした。通算130試合で59アシストも記録したが、4大会出場ながら母国の6度目W杯優勝には導けなかった。
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