ネイマールは「ブラジルの成功より自分のエゴを優先した」と批判され、ドイツのレジェンドは「アンチェロッティ率いるチームがW杯で敗退し、嬉しく思う」と語った。

ノルウェーDFレオ・オスティガードはカゼミーロに危険な肘打ちを食らわせ、この試合2度目のPKを献上した。しかしネイマールは、チームにわずかな逆転の望みを残すために速攻で蹴るのではなく、ゴール前とゴール後にノルウェーのGKと長々と口論を選んだ。

ボールがネットを揺らしたのはロスタイム10分目。試合はすでに決着していた。本来ならプレッシャー下での冷静さを示す場面が、単なる個人的な「別れのゴール」に過ぎなくなった。

マテウスは、フランス代表のロッカールームは全く異なる原則で運営されていると述べ、対比を示した。「フランス代表は全く違う」と彼は語った。「キリアン・ムバッペやウスマン・デンベレのようなスーパースターでさえ、成功はチームの結束を通じてのみもたらされることを理解している。パラグアイ戦での1-0の勝利では、彼らは限界まで自分を追い込んだのだ。」