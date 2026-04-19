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ネイマールは、バルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルが伝説の選手たちのようにチャンピオンズリーグとバロンドールの二冠を達成すると期待している。
新星への伝説的な推薦
ネイマールをアイドルと公言する10代選手が、本人に絶賛された。サントスのFWはめったに若手を褒めないが、ヤマルについては「信じられない」と語った。 自身も10代でプレッシャーを経験したネイマールは、ヤマルが頂点に立つと確信している。
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ネイマールはヤマルをメッシと同格だと語った
ネイマールはファブリツィオ・ロマーノのインタビューで、ラ・マシア出身の若者について「クラブ史上最高選手の一人」と断言。18歳での活躍は「信じられない」と敬意を示した。 ネイマールは「ラミネはサッカー史上最も偉大な10代のスターの一人だと心から信じている。メッシもいたし、僕もいたが、18歳で成し遂げている彼は非現実的だ」と語った。
チャンピオンズリーグ敗退への同情の声
ネイマールは、アトレティコ戦でハンジ・フリック監督率いるチームに逆転をもたらす寸前まで迫ったヤマルのプレーを称え、試合後に落ち込む若者への同情を示した。ヤマルは今シーズン、大舞台で責任を果たす姿が世界中から称賛されている。 「チャンピオンズリーグで負けたとき、彼をかわいそうに思ったよ」とネイマールは続けた。「ラミンは全力で、逆転のきっかけも作った。でも、これがサッカーだ。何が起こるか分からない」
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バロンドールと欧州制覇が目前に迫っている
このブラジル人スーパースターは、ヤマルが個人タイトルとチームタイトルを獲得するのは「もし」ではなく「いつ」の問題だと確信している。ネイマールはすでに次のシーズンを見据え、このウインガーが欧州の舞台でさらにステップアップすると期待している。「彼の時代が来る！ 来年はチャンピオンズリーグ制覇とバロンドールも狙えるはず。彼は本当に特別な存在で、私がずっと応援する選手だ」とネイマールは語った。