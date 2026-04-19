ネイマールは、バルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルが伝説の選手たちのようにチャンピオンズリーグとバロンドールの二冠を達成すると期待している。

このブラジル人スーパースターは、ヤマルが個人タイトルとチームタイトルを獲得するのは「もし」ではなく「いつ」の問題だと確信している。ネイマールはすでに次のシーズンを見据え、このウインガーが欧州の舞台でさらにステップアップすると期待している。「彼の時代が来る！ 来年はチャンピオンズリーグ制覇とバロンドールも狙えるはず。彼は本当に特別な存在で、私がずっと応援する選手だ」とネイマールは語った。