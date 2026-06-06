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ネイマールは来週にもブラジル代表の練習に復帰する見込みで、カルロ・アンチェロッティ監督は負傷中のエースがワールドカップに出場できると期待している。
セレソン、選手のコンディションに明暗
アンチェロッティ監督は、土曜日のエジプト戦を前にメンバーの最新情報を発表した。ネイマールはリハビリが順調で、チームに朗報だ。しかし、センターバックのガブリエル・マガリャエスはチャンピオンズリーグ決勝の疲労で欠場する。左サイドバックはドウグラス・サントスが先発し、ゴールキーパーのウェヴェルトンは後半に出場する予定だ。
- AFP
アンチェロッティ監督、チームの要のスケジュールを明らかにする
ブラジル代表監督は、ネイマールがフルコンタクト練習に復帰する前にクリアすべき厳格な医療プロトコルがあると説明した。監督は「彼の状況は明確だ。個人練習は順調で、週末にMRI検査を行い、問題がなければ来週からチーム練習に参加できる」と語った。
一大イベントを控えた戦術的な微調整
コーチ陣は最後の親善試合で4トップから戦術を変更し、複数のオプションを試している。ルーカス・パケタとイゴール・チアゴを先発させたアンチェロッティ監督は「この試合でテストが必要だ。これ以降はテストが難しくなる」と説明した。
パケタは他のMFとは異なる特徴を持ち、チームにとって重要だ。イゴール・チアゴとともに起用し、新しいオプションを探りたい。4トップは定着しているが、最後のテストとして別のやり方も試す」
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グループステージ直前の最終テスト
今度の親善試合は、公式戦が始まり戦術的な試行錯誤が制限される前に、定位置を確保しようとする控え選手たちにとって重要な分岐点となる。月曜日のメディカルチェックを経て、代表チームは6月13日のグループC初戦・モロッコ戦に向けた最終調整を行う。続くハイチ戦もあり、5度の世界王者であるブラジル代表は順調に勝ち進むと予想され、ネイマールにとってはコンディションを完全に取り戻す絶好の機会となるだろう。