ネイマールは来週にもブラジル代表の練習に復帰する見込みで、カルロ・アンチェロッティ監督は負傷中のエースがワールドカップに出場できると期待している。

コーチ陣は最後の親善試合で4トップから戦術を変更し、複数のオプションを試している。ルーカス・パケタとイゴール・チアゴを先発させたアンチェロッティ監督は「この試合でテストが必要だ。これ以降はテストが難しくなる」と説明した。

パケタは他のMFとは異なる特徴を持ち、チームにとって重要だ。イゴール・チアゴとともに起用し、新しいオプションを探りたい。4トップは定着しているが、最後のテストとして別のやり方も試す」