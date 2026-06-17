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ネイマールは怪我回復に向けて「新たな一歩」を踏み出し、ブラジル代表ワールドカップ合宿で初めて単独練習を行った。
ニュージャージー州で大きな進展
右ふくらはぎの負傷で1か月戦線を離脱していたネイマールが火曜日、ジムからピッチサイドへ移動した。ブラジル代表がニュージャージー州モリスタウンに到着して以来、彼が芝生でトレーニングを行うのは初めて。この伝説的フォワードが再びスパイクを履く姿は、復帰を切望する国民に朗報だ。
ブラジルサッカー連盟（CBF）は「回復プロセスで新たな一歩」と楽観視している。CBFが公開した映像では、ネイマールが負傷後初めてランニングを行い、カルロ・アンチェロッティ監督のスタッフとともに対策を進めていた。
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ノックアウトステージ進出が現実的な目標だ
ネイマールは5月17日のサントス戦でふくらはぎを痛め、グレードIIの筋肉損傷と診断された。回復途上で合流し、医療スタッフが状態を慎重に管理している。
ブラジルメディアによると、医療スタッフは長期的な回復計画に注力しており、34歳のネイマールがノックアウトステージで万全の状態で臨めるよう調整している。このため、グループCのハイチ戦とスコットランド戦は欠場する見込みだ。ESPNは月曜日にネイマールが追加検査を受けたと報じたが、ブラジルサッカー連盟（CBF）は現時点で結果を公表していない。
アンチェロッティ監督は「疑いの余地のない」ネイマールを擁護した。
ネイマールは土曜日のブラジル対モロッコ戦（1-1）をベンチで観戦したが、リハビリ中のためユニフォームは着用しなかった。アンチェロッティ監督は、彼がまもなく全体練習に合流すると確信しており、キャンプでの存在価値はピッチ上の活躍だけではないと強調した。
アンチェロッティ監督は試合前に「ネイマールは一日も早く復帰できるようリハビリに励んでいる。来週には回復し、チームに合流できると期待している。彼を招集したのは、卓越した技術だけでなく、経験と若手への模範が必要だからだ」と語った。
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長年の国際舞台からの離脱に終止符を打つ
ネイマールにとって、今回のワールドカップは怪我に悩まされた苦難の時期を経ての大きな試練だ。彼は2023年10月17日のウルグアイ戦で前十字靭帯と半月板を損傷し、A代表から遠ざかっている。 その後、さまざまな体調不良とリハビリで合計約700日間戦列を離れた。金曜日のハイチ戦もベンチ外となる見込みだ。