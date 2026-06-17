右ふくらはぎの負傷で1か月戦線を離脱していたネイマールが火曜日、ジムからピッチサイドへ移動した。ブラジル代表がニュージャージー州モリスタウンに到着して以来、彼が芝生でトレーニングを行うのは初めて。この伝説的フォワードが再びスパイクを履く姿は、復帰を切望する国民に朗報だ。

ブラジルサッカー連盟（CBF）は「回復プロセスで新たな一歩」と楽観視している。CBFが公開した映像では、ネイマールが負傷後初めてランニングを行い、カルロ・アンチェロッティ監督のスタッフとともに対策を進めていた。