バルセロナとパリ・サンジェルマンでエースを務めたネイマールは、激動の時期を経て北米遠征の最終メンバーに選ばれた。CazeTVのインタビューでヴィニシウスは、34歳のネイマールが復帰まで不確実性と苦悩を抱えていたと明かした。長期離脱していたため、彼が再び大きな舞台で母国を代表できるか疑問視されていた。

「代表招集のたびにネイマールと話したが、彼は『またアンチェロッティに呼ばれなくて悲しい』と漏らしていた。私は『監督は信頼しているから、時が来れば起用する』と励ました」とヴィニシウスは語った。

「ネイマールは僕らのアイドルだ。昔から彼を慕い、守られてきた。キャリア初期から見てきたので、彼の復帰は本当に嬉しい。怪我で苦しんでも、代表に帰り、最高のメンバーと最後のチャンスを掴んだ」