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「ネイマールは僕たちのアイドルだ」――ヴィニシウス・ジュニオールは、「あれほど苦しんだ」ブラジル代表のスターが2026年ワールドカップ代表に選ばれたことを「とても嬉しい」と語った。
英雄がセレソンに復帰
バルセロナとパリ・サンジェルマンでエースを務めたネイマールは、激動の時期を経て北米遠征の最終メンバーに選ばれた。CazeTVのインタビューでヴィニシウスは、34歳のネイマールが復帰まで不確実性と苦悩を抱えていたと明かした。長期離脱していたため、彼が再び大きな舞台で母国を代表できるか疑問視されていた。
「代表招集のたびにネイマールと話したが、彼は『またアンチェロッティに呼ばれなくて悲しい』と漏らしていた。私は『監督は信頼しているから、時が来れば起用する』と励ました」とヴィニシウスは語った。
「ネイマールは僕らのアイドルだ。昔から彼を慕い、守られてきた。キャリア初期から見てきたので、彼の復帰は本当に嬉しい。怪我で苦しんでも、代表に帰り、最高のメンバーと最後のチャンスを掴んだ」
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怪我の懸念を払拭する
代表に選ばれたものの、ネイマールのコンディションにはまだ疑問が残る。彼は最近ふくらはぎを痛め、ブラジルメディアは出場を懸念したが、本人は即座に否定した。先日サントスの試合を観戦した際も、噂をよそにリラックスした姿を見せていた。
懸念を問われると、ベテランは「何が問題なんだ？」と切り返し、チームも6度目の優勝に不可欠と信頼を寄せる。
エンドリックの思春期の葛藤
ヴィニシウスは、ロッカールームで若手、特にエンドリックが不安げに先輩たちに代表入りを確認していたと明かした。19歳でW杯メンバーに選ばれるのはまれなことで、その重圧が彼にのしかかっていた。
ヴィニシウスは「彼は何度も僕に『行けるのか、どう思うか』と聞いてきた。僕は『落ち着け、君は行くんだ』と伝えた。19歳でワールドカップに出場できるのはまれだからね」と語った。
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北米向け最終準備
ブラジル代表は大会直前、パナマとエジプトとの親善試合で最終調整に入る。ネイマールが復帰し、ヴィニシウスやエンドリックが世界レベルのサポートをするため、期待は高まる。
グランハ・コマリーでの初期トレーニングでは、医療スタッフがネイマールの負荷を慎重に管理する見込みだ。本人は万全と主張するものの、コーチ陣は6月13日のモロッコ戦前にトラブルを避けたい。ヴィニシウスらにとって、憧れの選手がピッチに戻ったことは最大の士気向上となっている。