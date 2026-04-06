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ネイマールは代表戦期間中に膝の手術を受けた。サントスの監督は、ワールドカップに向けたブラジル代表のスター選手への計画を明らかにした。
クカ監督がネイマールのワールドカップに向けた準備計画について説明する
サンタスは日曜日、エースを欠いたままフラメンゴとの注目の対戦に臨まざるを得なかった。ネイマールは、デポルティーボ・クエンカとのコパ・スダメリカーナ初戦も欠場する見通しだ。しかし、クカ監督は、これらの欠場は、ネイマールがシーズン残り期間およびワールドカップに向けて万全のコンディションを整えるための、綿密に練られた戦略の一環であると強調している。
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国際試合期間中の高度な医療処置
フラメンゴに0-2で敗れた試合後、クーカ監督はネイマールがこなしている過密なスケジュールについて詳しく語った。「彼は代表戦の中断期間中に膝の手術を受けたため、トレーニングは行わず、その手術からの回復に4、5日を費やした」と、ESPNの取材に対し監督は説明した。「彼は必要なコンディション調整の一部に取り組んだ。 「次の代表戦期間までの残り13試合連続を戦うために、彼はエネルギーを充電する。だから我々はコーチングスタッフやフィジオロジストと共に、この時期を利用して彼の体力を回復させ、年半ばまで戦える状態にすることにした」
この処置には、多血小板血漿（PRP）療法が含まれていた。これは、選手自身の血液を用いて微小な損傷の治癒を促進し、関節組織を強化する再生医療である。過去3年間にわたり度重なる怪我に悩まされてきた選手にとって、この予防的な医療アプローチは極めて重要と見なされている。 目標は、ネイマールがブラジルリーグ（ブラジレイラオ）の8試合とコパ・ド・ブラジル（ブラジルカップ）の2試合を含む過密なスケジュールをこなし、かつカルロ・アンチェロッティ監督の目を引くために必要なコンディションを維持することにある。
懲戒処分をめぐる騒動と審判をめぐる論争
身体の状態は慎重に管理されているものの、ネイマールの気性は最近物議を醸している。このフォワードは、レモ戦での物議を醸した警告を受けて特に激昂し、審判のサヴィオ・ペレイラ・サンパイオ氏に対して激しい非難を浴びせた。
この試合の余波は大きく、報道によると、ブラジルサッカー連盟の懲戒委員会が、試合後の激昂の中で発したとされる性差別的な発言について調査を行っているという。このような懲戒問題は、理論上は長期の出場停止処分につながる可能性があり、サントスの今後の試合に向けて慎重に調整されてきたネイマールの準備にとって、大きな障害となるだろう。
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ワールドカップ制覇への最後の追い込み
多くの人が彼の最後のワールドカップサイクルになると予想する中、元バルセロナのスター選手にとって、これ以上の重大な局面はないだろう。今シーズンは6試合で3ゴール3アシストと、ネイマールの活躍は堅調だが、アンチェロッティ監督率いる代表チームに最近招集されていないことから、代表での将来は不透明なままだ。 イタリア人指揮官は、代表入りは100％のコンディションが条件であると明言しており、ネイマールには、自身が身体的に準備ができていることを証明する時間が残り少なくなっている。