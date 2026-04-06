ネイマールは代表戦期間中に膝の手術を受けた。サントスの監督は、ワールドカップに向けたブラジル代表のスター選手への計画を明らかにした。

フラメンゴに0-2で敗れた試合後、クーカ監督はネイマールがこなしている過密なスケジュールについて詳しく語った。「彼は代表戦の中断期間中に膝の手術を受けたため、トレーニングは行わず、その手術からの回復に4、5日を費やした」と、ESPNの取材に対し監督は説明した。「彼は必要なコンディション調整の一部に取り組んだ。 「次の代表戦期間までの残り13試合連続を戦うために、彼はエネルギーを充電する。だから我々はコーチングスタッフやフィジオロジストと共に、この時期を利用して彼の体力を回復させ、年半ばまで戦える状態にすることにした」

この処置には、多血小板血漿（PRP）療法が含まれていた。これは、選手自身の血液を用いて微小な損傷の治癒を促進し、関節組織を強化する再生医療である。過去3年間にわたり度重なる怪我に悩まされてきた選手にとって、この予防的な医療アプローチは極めて重要と見なされている。 目標は、ネイマールがブラジルリーグ（ブラジレイラオ）の8試合とコパ・ド・ブラジル（ブラジルカップ）の2試合を含む過密なスケジュールをこなし、かつカルロ・アンチェロッティ監督の目を引くために必要なコンディションを維持することにある。