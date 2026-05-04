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ネイマールはワールドカップ出場のため、代表で控えでも受け入れる。カゼミーロは、怪我の多い彼を扱うのにアンチェロッティが最適だと語る。
ネイマールはブラジル代表の主役でなくてもいい
度重なる怪我で2023年以降代表戦に出場していないネイマール。これはカルロ・アンチェロッティ監督就任より前の話だ。 それでもアンチェロッティ監督は、今夏の大会に34歳のネymarを招集する可能性を否定していない。長期離脱で先発は難しいとみられるが、MFカゼミーロは「彼は必ずしも主役でなくてもいい」と語る。
「ネイマールにそんな問題は一度もなかった。彼はキャプテンを務める年齢と経験がある」とカゼミーロはESPNに語った。「代表でそんなことを気にしたこともない。彼はいつも『ボールをくれ、楽しもう、サッカーをしよう』と言う。それが彼だ。 ピッチで自分らしく楽しみたい』と。そして、ネイマールは常にそれを示してきた」
ネイマールに強がりは一切ない。彼はただピッチで楽しみたいだけだ。 ワールドカップに出たいという意欲は強い。アンチェロッティがベンチ入りを打診すれば、彼は代表に行きたいと思うはずだ。選ばれれば、ピッチでもトレーニングでもその意欲を示すだろう」
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サントスのスター選手にとって、アンチェロッティ以上の監督はいない。
過渡期を率いるのは、大物選手のエゴや複雑なメンバー交代を巧みに操るアンチェロッティ監督だ。マンチェスター・ユナイテッドのMFカゼミーロは、このイタリア人指揮官を公然と支持し、ネイマールのような存在感とフィジカルを持つ選手を扱うのに彼以上の適任者はいないと語る。レアル・マドリードやACミランでベテランスターを率いて成功した彼の経歴は、ブラジル代表がネイマールをどう活かすかの指針となる。
カゼミーロは「監督はネイマールと話し、出場は限定的でも、重要な場面で起用すると伝えるだろう」と語った。
「繰り返すが、これはアンチェロッティの考えではない。あの発言は彼のもので、この状況を扱えるほど経験豊富な監督はいない。彼の決断は常にチームのためになると確信している」
「ネイマールは何も証明する必要はない」とカゼミーロは語る
カゼミーロは、ブラジル代表でのネイマールの立場を巡る議論がマンネリ化していると感じるが、自分は一度もその話題を避けたことはないとも語った。
「みんなが（ワールドカップでのネイマールについて）話しているし、質問も回答も飛び交うから、正直うんざりだ。特に僕自身がね。 僕は彼の友人として12歳の頃から知っている。だからはっきり言う。ネイマールは誰にも何も証明する必要はない。重要なのは、彼がベストコンディションに近づけるかどうかだけ。才能については、もう議論の余地がない」と語った。
- AFP
フィットネスが最後の壁だ
ネイマールの才能は疑いがないが、ブラジル代表コーチ陣にとって彼のコンディションは依然として最大の懸念だ。サントスで復帰したばかりのフォワードは、まだベストコンディションを取り戻そうと奮闘している。カゼミーロは、こうした議論が「煩わしい」と認めつつ、度重なる大けがをしたネイマールの体がワールドカップの過酷な試合に耐えられるかが問題だと語った。
カゼミーロは続けた。「最大の疑問はフィジカルだ。コーチ陣もアンチェロッティ監督もそれを分析している。 私は彼のファンだし、誰かに証明する必要はない。万全なら議論の余地はない。スターとしてチームを引っ張るべきだ。ただ、身体が整うかは彼次第だ」と語った。サントスのクカ監督も、大陸大会での精彩欠く内容にもかかわらず「ネイマールは強くなっている」と擁護した。