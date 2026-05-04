ネイマールはワールドカップ出場のため、代表で控えでも受け入れる。カゼミーロは、怪我の多い彼を扱うのにアンチェロッティが最適だと語る。

過渡期を率いるのは、大物選手のエゴや複雑なメンバー交代を巧みに操るアンチェロッティ監督だ。マンチェスター・ユナイテッドのMFカゼミーロは、このイタリア人指揮官を公然と支持し、ネイマールのような存在感とフィジカルを持つ選手を扱うのに彼以上の適任者はいないと語る。レアル・マドリードやACミランでベテランスターを率いて成功した彼の経歴は、ブラジル代表がネイマールをどう活かすかの指針となる。

カゼミーロは「監督はネイマールと話し、出場は限定的でも、重要な場面で起用すると伝えるだろう」と語った。

「繰り返すが、これはアンチェロッティの考えではない。あの発言は彼のもので、この状況を扱えるほど経験豊富な監督はいない。彼の決断は常にチームのためになると確信している」