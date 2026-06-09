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ネイマールはワールドカップに間に合うのか？ブラジル代表が負傷状況を報告
MRIの結果はブラジルに希望を与える
ネイマールの右ふくらはぎグレード2の筋肉損傷について、最新のMRI検査で良好な回復が確認された。5月17日のサントス戦で負った負傷だが、ブラジルサッカー連盟（CBF）はリハビリが予定通り進んでいると発表した。
それでも代表は復帰を急がず、完全な回復と調整を最優先する。
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CBFは復興の進展を確認した
ブラジル代表医療スタッフは、大会後半のネイマール出場に支障が出ないよう慎重に対応している。実戦復帰前に徐々に負荷を上げる予定だ。ブラジルサッカー連盟（CBF）は月曜の検査結果を公式医療報告書で発表し、状況を明らかにした。
声明では「ネイマールは月曜にMRI検査を受け、治療は予定通り順調である。代表医療スタッフのプログラムに沿って回復と体力調整を続ける」と説明した。
ブラジルは早期復帰より長期的なコンディションを重視する。
ネイマールの回復は順調だが、グループステージ初戦のモロッコ戦には間に合わない見込みだ。リハビリ継続のため、この試合の登録メンバーから外れる見通しだ。現在は、グループステージ後半と決勝トーナメントに向けて万全の状態に仕上げることを優先している。
今後数日はチームドクターの監督下でフィジカルトレーニングを強化する。現在はジムと理学療法中心だが、回復が順調ならまもなくピッチで個人練習を開始できる。
- AFP
ハイチ戦が現実的な目標として浮上
ブラジルはネイマール不在でモロッコとのワールドカップ初戦に臨む。6月20日のハイチ戦が現状、彼の復帰最も現実的な日程とされている。代表スタッフは、その試合でネイマールが途中出場し、6月24日のスコットランド戦やその後の決勝トーナメントに向けて試合感覚を取り戻すことを期待している。