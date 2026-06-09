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Yosua Arya

翻訳者：

ネイマールはワールドカップに間に合うのか？ブラジル代表が負傷状況を報告

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ネイマールは予定通りMRI検査を受け、ブラジル代表は彼のコンディションについて明るい知らせを受けた。ブラジルサッカー連盟（CBF）は、サントスのスター選手がふくらはぎの怪我から順調に回復していると確認した。ただし、ワールドカップが開幕しても、ブラジル代表は彼の復帰について慎重さを維持する見込みだ。

  • MRIの結果はブラジルに希望を与える

    ネイマールの右ふくらはぎグレード2の筋肉損傷について、最新のMRI検査で良好な回復が確認された。5月17日のサントス戦で負った負傷だが、ブラジルサッカー連盟（CBF）はリハビリが予定通り進んでいると発表した。

    それでも代表は復帰を急がず、完全な回復と調整を最優先する。

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    CBFは復興の進展を確認した

    ブラジル代表医療スタッフは、大会後半のネイマール出場に支障が出ないよう慎重に対応している。実戦復帰前に徐々に負荷を上げる予定だ。ブラジルサッカー連盟（CBF）は月曜の検査結果を公式医療報告書で発表し、状況を明らかにした。

    声明では「ネイマールは月曜にMRI検査を受け、治療は予定通り順調である。代表医療スタッフのプログラムに沿って回復と体力調整を続ける」と説明した。

  • ブラジルは早期復帰より長期的なコンディションを重視する。

    ネイマールの回復は順調だが、グループステージ初戦のモロッコ戦には間に合わない見込みだ。リハビリ継続のため、この試合の登録メンバーから外れる見通しだ。現在は、グループステージ後半と決勝トーナメントに向けて万全の状態に仕上げることを優先している。

    今後数日はチームドクターの監督下でフィジカルトレーニングを強化する。現在はジムと理学療法中心だが、回復が順調ならまもなくピッチで個人練習を開始できる。

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    ハイチ戦が現実的な目標として浮上

    ブラジルはネイマール不在でモロッコとのワールドカップ初戦に臨む。6月20日のハイチ戦が現状、彼の復帰最も現実的な日程とされている。代表スタッフは、その試合でネイマールが途中出場し、6月24日のスコットランド戦やその後の決勝トーナメントに向けて試合感覚を取り戻すことを期待している。

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