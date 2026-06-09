ネイマールはワールドカップに間に合うのか？ブラジル代表が負傷状況を報告

ネイマールの右ふくらはぎグレード2の筋肉損傷について、最新のMRI検査で良好な回復が確認された。5月17日のサントス戦で負った負傷だが、ブラジルサッカー連盟（CBF）はリハビリが予定通り進んでいると発表した。

それでも代表は復帰を急がず、完全な回復と調整を最優先する。