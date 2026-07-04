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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ネイマールはワールドカップで先発できるか？ アンチェロッティ監督は「90分間プレーできる」と認め、ベンチ役には「満足していない」と語った。

カルロ・アンチェロッティ
ネイマール
ブラジル 対 ノルウェー
ブラジル
ノルウェー
ワールドカップ

ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、エースFWネイマールがワールドカップでフル出場できる体調に回復したと明かした。また、同国歴代最多得点記録保持者が控えとしての役割に不満を抱いていることも認めた。

  • タリスマン、ふくらはぎの怪我を克服

    右ふくらはぎの怪我を完全に克服したネイマールは、今大会でブラジル代表の主力としてついに活躍する見込みだ。34歳のフォワードは、グループステージのスコットランド戦で14分間のみ出場と悔しいシーズンを過ごしてきた。しかし、監督が試合へのコンディション懸念を正式に払拭。ニュージャージーでのノルウェー戦を控えたセレソンにとって、攻撃力に大きな後押しとなるだろう。

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    マネージャーがフィットネスレベルを評価する

    フォリャ・デ・サンパウロ』紙のインタビューで、アンチェロッティ監督は戦線離脱中のネイマールについて語った。

    日本戦ではその理由でネイマールをベンチに残したが、延長戦に備えて今後も温存するかと問われると、このベテラン指揮官は彼の成熟度と試合を支配する力を強調した。

    同監督は「重要なのは、彼がプレーできる状態にあることだ。どれくらいの時間プレーするかは誰にも分からない。彼には出場時間や試合のテンポをコントロールする経験がある。チームが彼を必要としていると感じた時、私は彼をピッチに送り出すつもりだ」と述べた。

    さらに、彼が90分間プレーできるか問われると、アンチェロッティは「はい、できる」と即答した。

  • ネイマール、控えの役割をこなす

    世界トップクラスの選手が控えに回ったことについて、監督は彼の模範的な振る舞いを称えた。「彼は不満そうだが、非常に大人な対応を見せている。

    トレーニングにも真剣に取り組んでいる。礼儀正しく、人当たりが良く、チームメイトからも愛されている。並外れた才能を持ち、謙虚な姿勢も備えているため、チームにとって重要な存在だ。私は彼にとても満足している。そして当然、彼はプレーしたいと思っている。」

    先発起用を公然と要求したかとの質問には「『プレーしたい』と直接は言わないが意欲は明らかだ。選手がベンチで満足するはずがない」とチーム内の状況を説明した。

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  • brazil norway(C)Getty Images

    息をのむ攻撃の対決が待ち受けている

    ブラジルはラウンド16で、アーリング・ハーランド擁する好調ノルウェーと対戦し、厳しい試練に直面する。 ヴィニシウス・ジュニオールの好調に支えられ、全大会7試合無敗で臨む。アンチェロッティ率いるチームが準々決勝へ進むには、ノルウェーの高さを封じつつ、ネイマールの創造性を生かすことが不可欠だ。

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