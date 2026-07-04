『フォリャ・デ・サンパウロ』紙のインタビューで、アンチェロッティ監督は戦線離脱中のネイマールについて語った。

日本戦ではその理由でネイマールをベンチに残したが、延長戦に備えて今後も温存するかと問われると、このベテラン指揮官は彼の成熟度と試合を支配する力を強調した。

同監督は「重要なのは、彼がプレーできる状態にあることだ。どれくらいの時間プレーするかは誰にも分からない。彼には出場時間や試合のテンポをコントロールする経験がある。チームが彼を必要としていると感じた時、私は彼をピッチに送り出すつもりだ」と述べた。

さらに、彼が90分間プレーできるか問われると、アンチェロッティは「はい、できる」と即答した。