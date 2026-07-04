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ネイマールはワールドカップで先発できるか？ アンチェロッティ監督は「90分間プレーできる」と認め、ベンチ役には「満足していない」と語った。
タリスマン、ふくらはぎの怪我を克服
右ふくらはぎの怪我を完全に克服したネイマールは、今大会でブラジル代表の主力としてついに活躍する見込みだ。34歳のフォワードは、グループステージのスコットランド戦で14分間のみ出場と悔しいシーズンを過ごしてきた。しかし、監督が試合へのコンディション懸念を正式に払拭。ニュージャージーでのノルウェー戦を控えたセレソンにとって、攻撃力に大きな後押しとなるだろう。
- AFP
マネージャーがフィットネスレベルを評価する
『フォリャ・デ・サンパウロ』紙のインタビューで、アンチェロッティ監督は戦線離脱中のネイマールについて語った。
日本戦ではその理由でネイマールをベンチに残したが、延長戦に備えて今後も温存するかと問われると、このベテラン指揮官は彼の成熟度と試合を支配する力を強調した。
同監督は「重要なのは、彼がプレーできる状態にあることだ。どれくらいの時間プレーするかは誰にも分からない。彼には出場時間や試合のテンポをコントロールする経験がある。チームが彼を必要としていると感じた時、私は彼をピッチに送り出すつもりだ」と述べた。
さらに、彼が90分間プレーできるか問われると、アンチェロッティは「はい、できる」と即答した。
ネイマール、控えの役割をこなす
世界トップクラスの選手が控えに回ったことについて、監督は彼の模範的な振る舞いを称えた。「彼は不満そうだが、非常に大人な対応を見せている。
トレーニングにも真剣に取り組んでいる。礼儀正しく、人当たりが良く、チームメイトからも愛されている。並外れた才能を持ち、謙虚な姿勢も備えているため、チームにとって重要な存在だ。私は彼にとても満足している。そして当然、彼はプレーしたいと思っている。」
先発起用を公然と要求したかとの質問には「『プレーしたい』と直接は言わないが意欲は明らかだ。選手がベンチで満足するはずがない」とチーム内の状況を説明した。
- (C)Getty Images
息をのむ攻撃の対決が待ち受けている
ブラジルはラウンド16で、アーリング・ハーランド擁する好調ノルウェーと対戦し、厳しい試練に直面する。 ヴィニシウス・ジュニオールの好調に支えられ、全大会7試合無敗で臨む。アンチェロッティ率いるチームが準々決勝へ進むには、ノルウェーの高さを封じつつ、ネイマールの創造性を生かすことが不可欠だ。
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