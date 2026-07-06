ベレッティは、ロナウジーニョが裏での体系的な努力をせず、才能だけで成功したという長年の通説を否定した。この元DFは、世間の認識と異なり、伝説のプレイメーカーが日々の準備に並々ならぬ真剣さをもって取り組んでいたと語った。

「そうは見えないかもしれないが、ロナウジーニョは本当にたくさんトレーニングしていた。これは真剣に言っているんだ」とベレッティは語り、カタルーニャの太陽の下で行われた少人数の集中トレーニングを振り返った。 狭いピッチでスペースは限られていたが、彼はボールを持ち1対1や2対2を毎日欠かさず繰り返した。あのドリブルと推進力を支える体力を、彼はごまかさず、倒れることもなく鍛え続けた。

「彼の才能と努力が、ネイマールのような後進の刺激になった。そしてネイマールは、その期待通りになった」