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「ネイマールはロナウジーニョが編み出したプレーを再現している」――元ブラジル代表が、2002年W杯優勝者が引退を控えた歴代最多得点王に与えた影響を解説。
ネイマール、ブラジルの敗戦で引退
2026年W杯ベスト16でブラジルがノルウェーに2-1で敗れた後、ネイマールは代表引退を正式発表した。130試合で80ゴール59アシストを記録し、代表最多得点者として伝説的なキャリアに幕を下ろした。
しかし2002年W杯優勝メンバーのロナウジーニョほどの遺産は残せなかったとの声も根強く、元選手ジュリアーノ・ベレッティもその一人だ。
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ベレッティは、ネイマールの活躍はロナウジーニョの影響だと語った。
元バルセロナでブラジル代表の右サイドバック、ベレッティは、クラブと代表でロナウジーニョとロッカールームを共にした経験から、ネイマールのプレースタイルはロナウジーニョの革新的な基盤から直接発展したと語った。
「ネイマールは、ロナウジーニョが編み出したプレーを実践している」とベレッティはDAZNで語り、ブラジルの華麗なプレーのルーツを元チームメイトに遡った。「彼は多くのことを生み出した。ボールを体に密着させてのドリブル、背後から放つパス、背後から放つオーバーヘッドフリックなどだ。これらをブラジル人ならではの魔法と融合させたものが、ネイマールの原点だ」
純粋なパワー、決して偽りなし
ベレッティは、ロナウジーニョが裏での体系的な努力をせず、才能だけで成功したという長年の通説を否定した。この元DFは、世間の認識と異なり、伝説のプレイメーカーが日々の準備に並々ならぬ真剣さをもって取り組んでいたと語った。
「そうは見えないかもしれないが、ロナウジーニョは本当にたくさんトレーニングしていた。これは真剣に言っているんだ」とベレッティは語り、カタルーニャの太陽の下で行われた少人数の集中トレーニングを振り返った。 狭いピッチでスペースは限られていたが、彼はボールを持ち1対1や2対2を毎日欠かさず繰り返した。あのドリブルと推進力を支える体力を、彼はごまかさず、倒れることもなく鍛え続けた。
「彼の才能と努力が、ネイマールのような後進の刺激になった。そしてネイマールは、その期待通りになった」
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一つの時代の終わり
ネイマールは、自身とブラジル代表にとって残念な結果に終わったワールドカップを去った。怪我でグループリーグ初戦と第2戦を欠場した彼は、スコットランド戦で復帰し勝利に貢献。ノルウェー戦では途中出場しPKを決めたが、チームの敗退は止められなかった。
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