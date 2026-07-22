ネイマールはブラジル・ポーカー選手権に出場し、サントスのコパ・スダメリカーナ大勝を見逃した。

サントスのクカ監督は、ウニベルシダ・セントラルに4-1で勝った後、チームのスター選手についてすぐに説明した。代表戦を終えたネイマールを休ませるため起用しなかったと強調した。

「彼は数日間試合に出られず休暇も取れていなかった。そこで連戦に備え、ハードなトレーニングでさらに強くなるよう休養させた」とクカ監督は試合後に説明した。「これから10日間で4試合を戦う。彼をここに連れてくるメリットがどこにある？」 遠征の疲労は皆さんもご存じでしょう。アラオ、ジョアン・シュミット、イゴール・ヴィニシウスとともに彼は現地で練習を続け、我々には次の試合への選択肢が増えました」

彼は夜にポーカーをしていたが、クラブの練習場では真剣にトレーニングに励んでおり、最近SNSにドリルで得点を挙げる動画を投稿した。監督の狙いは、国内リーグで100％の状態でプレーできるようネイマールを万全にすることで、チームは現在15位と苦戦している。



