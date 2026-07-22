AFP
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ネイマールはブラジル・ポーカー選手権に出場し、サントスのコパ・スダメリカーナ大勝を見逃した。
ポーカーテーブルでの一か八かの勝負
サンタスのチームメイトがベネズエラのピッチで戦う間、ネイマールは「ブラジル・シリーズ・オブ・ポーカー（BSOP）」ウィンター・エディションで運と腕を磨いていた。 カードゲーム愛好家として知られるこのフォワードは、サンパウロのWTCコンプレックス内ゴールデンホールで開催された国内選手権第4ステージに参加。ここはネイマールにとって馴染みの場所で、2025年の同大会では5万3500レアルを獲得している。
試合開始直前というタイミングに一部のファンは疑問を呈したが、クラブはW杯後の回復期にある彼にフィットネスプログラムへの専念を命じており、無断欠席ではない。
- Getty/GOAL
クカがスーパースターの欠場について説明する
サントスのクカ監督は、ウニベルシダ・セントラルに4-1で勝った後、チームのスター選手についてすぐに説明した。代表戦を終えたネイマールを休ませるため起用しなかったと強調した。
「彼は数日間試合に出られず休暇も取れていなかった。そこで連戦に備え、ハードなトレーニングでさらに強くなるよう休養させた」とクカ監督は試合後に説明した。「これから10日間で4試合を戦う。彼をここに連れてくるメリットがどこにある？」 遠征の疲労は皆さんもご存じでしょう。アラオ、ジョアン・シュミット、イゴール・ヴィニシウスとともに彼は現地で練習を続け、我々には次の試合への選択肢が増えました」
彼は夜にポーカーをしていたが、クラブの練習場では真剣にトレーニングに励んでおり、最近SNSにドリルで得点を挙げる動画を投稿した。監督の狙いは、国内リーグで100％の状態でプレーできるようネイマールを万全にすることで、チームは現在15位と苦戦している。
ペイシェにとって実り多い夜となった
エース不在のサントスは、ウニベルシダ・セントラルを4－1で下し、コパ・スダメリカーナベスト16へ大きく前進した。アウェーで大量得点を得たチームは、来週のヴィラ・ベルミロでの第2戦へ有利な状況を作った。この勢いで突破すれば、次戦ではエクアドルの強豪マカラと対戦する。
クカ監督は、背番号10のネイマールが土曜のシャペコエンセ戦で復帰すると発表した。この貴重なアウェー勝利で大陸大会のプレッシャーが軽減され、クラブは週末の国内リーグに集中できる。
- Getty Images
海外での現役引退後の人生
ネイマールにとって、これは大きな転機だ。代表通算130試合80得点を挙げた彼は、2026年W杯でブラジルがノルウェーに2-1で敗れた後、代表引退を発表した。メットライフ・スタジアムで涙を流しながら、伝説的なキャリアに幕を閉じた。
代表の任務は幕を閉じ、今後はサントスでのクラブ活動に集中する。過密日程を乗り切るため、チームは彼のリーダーシップと得点力を切実に必要としている。コンディションを維持し、練習で見せた鋭い感覚を取り戻せれば、彼の存在が今シーズンの行方を左右するだろう。
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