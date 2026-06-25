ネイマールはチームの幹部と会談した後、FCシンシナティとの協議から身を引いたと報じられている。

報道によると、FCシンシナティとの交渉は頓挫したが、ネイマールは条件が合えばMLS移籍に依然として前向きだ。サントスとの契約は年末で満了となり、今季は15試合で6ゴール4アシストを記録している。

ブラジル代表として129試合79得点をマークし、バルセロナやPSGではリーグ通算216得点を記録している。