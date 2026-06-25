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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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ネイマールはチームの幹部と会談した後、FCシンシナティとの協議から身を引いたと報じられている。

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『The Athletic』によると、ブラジルのスーパースター、ネイマールは移籍交渉の遅れに不満を感じ、FCシンシナティとの話し合いから撤退した。数か月交渉が続いたが、MLSの同クラブは34歳のネイマールに正式オファーを一度も提示しなかったという。ネイマールは水曜日、待望のワールドカップ初出場を果たした。

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    実りのない会話

    『The Athleticによると、FCシンシナティのスポーツディレクター、クリス・アルブライト氏と社長のジェフ・バーディング氏は4月、ネイマール父子を訪ねてブラジルへ行った。同メディアは、ネイマールは条件次第でオハイオ移籍に前向きだったが、具体的なオファーはなかったと伝えている。

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  • Neymar Santos 2025-2026Getty Images

    MLSへの移籍の可能性は依然として残っている

    報道によると、FCシンシナティとの交渉は頓挫したが、ネイマールは条件が合えばMLS移籍に依然として前向きだ。サントスとの契約は年末で満了となり、今季は15試合で6ゴール4アシストを記録している。

    ブラジル代表として129試合79得点をマークし、バルセロナやPSGではリーグ通算216得点を記録している。

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    現在活動中

    2024年と2025年に代表戦に出ていなかったネイマールが、水曜日のスコットランド戦でブラジル代表に復帰。チームは3-0で勝利した。

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    次は何が待っているのでしょうか？

    ブラジルは月曜日にヒューストンで行われるラウンド・オブ・32の対戦相手が決定するのを待っている。FCシンシナティはワールドカップの休養期間を経て7月22日に試合を再開する。