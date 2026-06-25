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ネイマールはチームの幹部と会談した後、FCシンシナティとの協議から身を引いたと報じられている。
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実りのない会話
『The Athletic』によると、FCシンシナティのスポーツディレクター、クリス・アルブライト氏と社長のジェフ・バーディング氏は4月、ネイマール父子を訪ねてブラジルへ行った。同メディアは、ネイマールは条件次第でオハイオ移籍に前向きだったが、具体的なオファーはなかったと伝えている。
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MLSへの移籍の可能性は依然として残っている
報道によると、FCシンシナティとの交渉は頓挫したが、ネイマールは条件が合えばMLS移籍に依然として前向きだ。サントスとの契約は年末で満了となり、今季は15試合で6ゴール4アシストを記録している。
ブラジル代表として129試合79得点をマークし、バルセロナやPSGではリーグ通算216得点を記録している。
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現在活動中
2024年と2025年に代表戦に出ていなかったネイマールが、水曜日のスコットランド戦でブラジル代表に復帰。チームは3-0で勝利した。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
ブラジルは月曜日にヒューストンで行われるラウンド・オブ・32の対戦相手が決定するのを待っている。FCシンシナティはワールドカップの休養期間を経て7月22日に試合を再開する。