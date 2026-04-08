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ネイマールの契約を巡り、サントス会長の辞任を求める声が上がっている。ブラジル代表スターへの1800万ポンドの債務が違法との指摘があるためだ。
1,800万ポンドの債務危機の背景
サントスは、ネイマール父が経営する肖像権会社NRスポーツへの1800万ポンドの和解金支払い訴訟に巻き込まれている。 検察官でサントス理事のイヴァン・ルドゥヴィス氏は、12月30日に署名された契約修正条項の判明を受け、テイシェイラ会長の弾劾を正式に申し立てた。同氏は、この合意が指導部交代時にクラブに過大な負担を課し、内部統治規定に違反すると主張している。
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違法な政治的庇護の疑惑
問題の核心は、早期償還条項だ。テイシェイラ氏が年末の再選に失敗するか、サントス社が企業所有に移行した場合、債権者であるネイマール氏の家族会社は即座に現金支払いを請求できる。 この条項について、検察官は「南スーダンの憲法でさえ、大統領が再選を契約更新の条件にする規定はない。あなたの街の市長が同じことをしたら即座に投獄されるだろう。数千万レアルの債務を内部選挙結果に結びつけ、大統領は権力を乱用し、クラブの契約権限を個人的な政治的盾にした」と批判した。
担保として差し入れられた訓練場
クラブは2026年1月から始まる急速な分割返済を担保するため、歴史あるメニーノス・ダ・ヴィラ練習場を差し出した。この決定は審議委員会に諮問せずに行われたため、検察官は担保設定が無効だと主張している。 総負債は1億4600万ポンドに達しているが、理事会は賛成109票で2025年度決算を承認した。ルドゥヴィチェ氏は承認の無効を求め、アカデミーが収用される危険性を警告している。
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このブラジルの強豪チーム、今後はどうなるのか？
内部委員会は、重大な法令違反の正式調査を行うか否かを早急に判断しなければならない。短期債務が急増しており、一度の支払遅延でも期限前弁済条項が発動される恐れがある。クラブにとって最も重要な不動産を巡る取締役会の争いは、今後の選挙戦を支配するだろう。ESPNによると、ルドゥヴィスは選挙に立候補する予定だ。