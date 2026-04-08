ネイマールの契約を巡り、サントス会長の辞任を求める声が上がっている。ブラジル代表スターへの1800万ポンドの債務が違法との指摘があるためだ。

問題の核心は、早期償還条項だ。テイシェイラ氏が年末の再選に失敗するか、サントス社が企業所有に移行した場合、債権者であるネイマール氏の家族会社は即座に現金支払いを請求できる。 この条項について、検察官は「南スーダンの憲法でさえ、大統領が再選を契約更新の条件にする規定はない。あなたの街の市長が同じことをしたら即座に投獄されるだろう。数千万レアルの債務を内部選挙結果に結びつけ、大統領は権力を乱用し、クラブの契約権限を個人的な政治的盾にした」と批判した。