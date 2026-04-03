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ネイマールの失態？ サントスのクカ監督、フラメンゴとの大一番を控えてスーパースターが「不必要な」出場停止処分を受けたことに激怒
魅惑的なプレーも、気まぐれな振る舞いで台無しに
ネイマールの試合を決定づける活躍は、86分にレモのディエゴ・エルナンデスとの激しいもみ合いに端を発した、試合終盤の規律違反によって影を落とされた。 このブラジル人スーパースターは、エルナンデスからの激しいタックルに激しく反応し、ピッチ上で乱闘騒ぎを引き起こしたため、サヴィオ・ペレイラ・サンパイオ主審はスポーツマンシップに反する行為として警告を出さざるを得なかった。この警告を受けるまで、背番号10の彼は試合の主役であり、タシアノの先制点にはピンポイントのアシストを決め、モイゼスの2点目につながる攻撃の起点としても重要な役割を果たしていた。
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クカは防げたはずの警告に悔しさをにじませた
サントスの監督は、特にリオデジャネイロで行われる重要な一戦を控えていることを踏まえると、エース選手の規律の欠如に明らかに苛立っていた。クカ監督は、ピッチ上での挑発があったとしても、ベテランFWは冷静さを保ち、審判の警告を受けるべきではなかったと主張した。
UOLの報道によると、クーカ監督は次のように語った。「プレーを見れば分かるが、彼は1人の選手に背後から押され、続いて別の選手にも押された。彼はそれに反応し、レモの選手がタックルに入った。その場の熱気の中で、もう少し慎重に行動できたはずだと思う。 しかし、審判は別の判断を下し、彼にカードを出した。彼はその場の勢いに流されやすい選手で、短気な面もあるが、私の意見としては、あのカードは避けられたはずだ。
「日曜日の試合をどう戦うか計画を立てなければならない。ネイマールを失うのは残念だ。彼は私のすぐそばにいた。彼にカードを出す必要はなかったと思うし、試合をうまくコントロールできたはずだ。いずれにせよ、彼はカードを受けてしまい、重要な試合を欠場することになる。」
ワールドカップへの野心に傷がつく
この出場停止処分は、リーグの順位争い以上に重大な意味を持つ。というのも、ネイマールは現在、迫りくるワールドカップに向けて、カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表への選出を目指しているからだ。マラカナンでの目覚ましい活躍は、イタリア人監督にとって完璧なアピールとなるはずだったが、今回の規律違反は、彼の気質に疑問を投げかけることになるかもしれない。
クカ監督は次のように付け加えた。「彼は非常に重要な選手だ。今日の2度の鮮やかなプレーで2人の選手をゴール前に送り込み、我々にとって決定的な存在だった。[ネイマール]は今、かなり悔しがっている。彼にとってフラメンゴ戦は非常に重要な試合だったからだ。しかし、たとえ彼が欠場したとしても、我々にとってこの試合は依然として重要だ。」
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象徴的存在を欠いたマラカナンでの生き残り
サントスは今、チーム随一の創造性を担う選手を欠いたままフラメンゴとのアウェイ戦に臨まなければならず、マラカナンでリーグの強豪相手に戦術的な解決策を見出すという多大なプレッシャーがクカ監督にかかっている。現在13位に低迷する「ペイシェ」は、6位のフラメンゴに4ポイント、首位のパルメイラスにはすでに12ポイント差をつけられており、セリエAの順位表でさらに順位を落とすことを避けるためには、リオでの好結果が不可欠となっている。