ネイマールの失態？ サントスのクカ監督、フラメンゴとの大一番を控えてスーパースターが「不必要な」出場停止処分を受けたことに激怒

サントスの監督は、特にリオデジャネイロで行われる重要な一戦を控えていることを踏まえると、エース選手の規律の欠如に明らかに苛立っていた。クカ監督は、ピッチ上での挑発があったとしても、ベテランFWは冷静さを保ち、審判の警告を受けるべきではなかったと主張した。

UOLの報道によると、クーカ監督は次のように語った。「プレーを見れば分かるが、彼は1人の選手に背後から押され、続いて別の選手にも押された。彼はそれに反応し、レモの選手がタックルに入った。その場の熱気の中で、もう少し慎重に行動できたはずだと思う。 しかし、審判は別の判断を下し、彼にカードを出した。彼はその場の勢いに流されやすい選手で、短気な面もあるが、私の意見としては、あのカードは避けられたはずだ。

「日曜日の試合をどう戦うか計画を立てなければならない。ネイマールを失うのは残念だ。彼は私のすぐそばにいた。彼にカードを出す必要はなかったと思うし、試合をうまくコントロールできたはずだ。いずれにせよ、彼はカードを受けてしまい、重要な試合を欠場することになる。」