アンチェロッティ監督は、FWネイマールがまだ復帰できないと発表した。ブラジルはネイマールを欠き、モロッコとのワールドカップ初戦に臨む。ネイマールは大会前合宿開始時からふくらはぎの負傷で離脱しており、ファンは開幕戦への回復を期待していたが、監督は試合前会見でその憶測を否定した。

チームは歴代最多得点王を欠き、グループリーグ最大の試練に直面する。グレード2と診断されたふくらはぎのけがのため、ネイマールは別メニューでリハビリを続けている。