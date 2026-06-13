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ネイマールのワールドカップはいつ始まるのか？ カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームがモロッコ戦に臨む中、ブラジル代表のスター選手に関する新たな怪我の情報が伝えられた
ブラジル、モロッコ戦前にネイマールが負傷
アンチェロッティ監督は、FWネイマールがまだ復帰できないと発表した。ブラジルはネイマールを欠き、モロッコとのワールドカップ初戦に臨む。ネイマールは大会前合宿開始時からふくらはぎの負傷で離脱しており、ファンは開幕戦への回復を期待していたが、監督は試合前会見でその憶測を否定した。
チームは歴代最多得点王を欠き、グループリーグ最大の試練に直面する。グレード2と診断されたふくらはぎのけがのため、ネイマールは別メニューでリハビリを続けている。
- Daily Star
アンチェロッティがネイマールの状況を説明する
モロッコ戦前、アンチェロッティ監督はネイマールの回復状況について最新情報を報告した。また、負傷中のFWをW杯代表から外さなかった理由も説明した。
「ネイマールは一日も早く復帰できるよう懸命にリハビリに取り組んでいる」とアンチェロッティ監督は記者会見で語った。「来週にはチーム練習に合流できる見込みだ。
「ネイマールを招集したのは、卓越した技術だけでなく、経験と若手への模範となる存在価値もあるからだ」
フィットネスへの関心は高まり続けている
ブラジル代表はネイマールの回復に楽観的だが、UOLはモロッコ戦だけでなくその後の試合も欠場する可能性を報じている。当初は2～3週間で回復し、6月20日のハイチ戦出場も期待された。しかしリハビリ中に試合勘を維持するのが難しく、出場は不透明だ。
5月17日以降公式戦に出ておらず、過去の怪我歴も考慮され、代表スタッフは無理な復帰を避ける方針だ。そのため、グループステージでの役割は依然として不透明だ。
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ブラジルは短期の慎重さと長期の利益を天秤にかけている。
ブラジルは現在、主力選手の一人が負傷で離脱し、序盤を乗り切らなければならない。医療スタッフはネイマールの回復を注視しており、まずはモロッコ戦が迫っている。
無理に早期復帰させるより、大会後半に向けて万全を期す方針だ。ハイチ戦での出場は不透明で、ブラジルにとって大きな懸念材料となっている。