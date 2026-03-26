ネイマールのワールドカップの夢は、すでに終わってしまったのだろうか？カルロ・アンチェロッティ監督は、頼りにならないサントスのスーパースターに大きな賭けをする余裕はない

ロイ・キーンとイアン・ライトは、ティエリ・アンリ、クリスティアーノ・ロナウド、ルーニー、エデン・アザールをネイマールより上位にランク付けして反論したが、その後、ジル・スコットがなぜかサディオ・マネまでそのリストに加えた。しかし、最も失礼な一撃を放ったのは、ルーニー本人だった。

「ネイマールは好きだが、彼をトップ中のトップ選手だとは一度も思ったことがない」と、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、Sky Betが提供するポッドキャスト『Stick to Football』で語った。「つまり、[リオネル]・メッシやロナウドのようなカテゴリーのことだ。 バルセロナ時代は良かったが、それでもメッシの影に隠れていた」と。さらにルーニーは、ネイマールは全盛期のモハメド・サラーにも及ばないと主張した。これに対し、ライトは「サラーがネイマールより優れているなんてことはない。その点についてはウェインと議論しなければならなくなるな」と反論した。

ネイマールが「トップ中のトップ選手」ではなかったという主張は、まったくもって馬鹿げている。バルセロナでの全期間とパリ・サンジェルマンでの初期段階を含む7年近くの間、このブラジル人FWはメッシやロナウドに唯一対抗し得る選手だったのだ。 ルーニーも、あれほど厚かましい発言をする前に統計データを確認すべきだっただろう。なぜなら、彼はマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアで、ネイマールがバルサとPSGで記録したゴール関与数よりわずか17回多いだけ（379対396）だったからだ。しかも、彼は200試合も多く出場しているにもかかわらずである。

もし怪我さえなければ、議論の余地すらないはずだった。残念ながら、怪我は常にネイマールのレガシーを複雑にしてきたし、今もそうしている。サンタスの英雄は、この不公平な評価を変えることは決してないかもしれない。なぜなら、カルロ・アンチェロッティが北米で開催される2026年の大会に向けた計画を固め始めている今、ワールドカップでの引退試合という彼の夢は、ほぼ消え去ってしまったからだ。