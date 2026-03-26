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James Westwood

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ネイマールのワールドカップの夢は、すでに終わってしまったのだろうか？カルロ・アンチェロッティ監督は、頼りにならないサントスのスーパースターに大きな賭けをする余裕はない

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先週、ネイマールは『The Overlap』で議論の的となったことをきっかけに、再びヨーロッパ中のメディアの注目を集めた。ゲイリー・ネヴィルは新コーナー「不人気な意見」を立ち上げ、次のように切り出した。「プレミアリーグの歴史上、全盛期のネイマールに勝る選手はいない。」

ロイ・キーンとイアン・ライトは、ティエリ・アンリ、クリスティアーノ・ロナウド、ルーニー、エデン・アザールをネイマールより上位にランク付けして反論したが、その後、ジル・スコットがなぜかサディオ・マネまでそのリストに加えた。しかし、最も失礼な一撃を放ったのは、ルーニー本人だった。

「ネイマールは好きだが、彼をトップ中のトップ選手だとは一度も思ったことがない」と、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは、Sky Betが提供するポッドキャスト『Stick to Football』で語った。「つまり、[リオネル]・メッシやロナウドのようなカテゴリーのことだ。 バルセロナ時代は良かったが、それでもメッシの影に隠れていた」と。さらにルーニーは、ネイマールは全盛期のモハメド・サラーにも及ばないと主張した。これに対し、ライトは「サラーがネイマールより優れているなんてことはない。その点についてはウェインと議論しなければならなくなるな」と反論した。

ネイマールが「トップ中のトップ選手」ではなかったという主張は、まったくもって馬鹿げている。バルセロナでの全期間とパリ・サンジェルマンでの初期段階を含む7年近くの間、このブラジル人FWはメッシやロナウドに唯一対抗し得る選手だったのだ。 ルーニーも、あれほど厚かましい発言をする前に統計データを確認すべきだっただろう。なぜなら、彼はマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアで、ネイマールがバルサとPSGで記録したゴール関与数よりわずか17回多いだけ（379対396）だったからだ。しかも、彼は200試合も多く出場しているにもかかわらずである。

もし怪我さえなければ、議論の余地すらないはずだった。残念ながら、怪我は常にネイマールのレガシーを複雑にしてきたし、今もそうしている。サンタスの英雄は、この不公平な評価を変えることは決してないかもしれない。なぜなら、カルロ・アンチェロッティが北米で開催される2026年の大会に向けた計画を固め始めている今、ワールドカップでの引退試合という彼の夢は、ほぼ消え去ってしまったからだ。

  • Neymar(C)Getty Images

    サントスの復帰、まだ変化をもたらしていない

    アル・ヒラルとの契約を解除された後、ネイマールには昨年2月、幼少期を過ごしたサントスへ戻る以外の選択肢はほとんどなかった。 中東での彼の時間は完全な失敗に終わった。2023年10月、ブラジル代表としてウルグアイ戦に出場した際（これが代表での最後の出場となった）に負った前十字靭帯（ACL）の怪我から完全に回復できなかったためだ。そして、彼に救いの手を差し伸べたのはサントスだけだった。それは何よりも懐かしさからに他ならなかった。

    ある意味では、ネイマールの巨額の年俸への投資はサントスにとって報われた。彼は2025年シーズンに11ゴールを決め、5アシストを記録し、クラブが劇的に降格圏を脱する上で重要な役割を果たした。問題は、彼のコンディションの悪さが解消されなかったことだ。

    彼は慢性的なハムストリングの故障に悩まされ、全大会通じて18試合を欠場した。また、サポーターとの醜い衝突が、一時は彼の復帰を完全に台無しにしかねない状況さえ生んだ。緊張は最終的に収まったものの、ネイマールはシーズン終盤、膝の怪我の痛みを我慢してプレーを続けざるを得ず、その後さらに手術を受けることになった。

    こうした波乱にもかかわらず、サントスはネイマールの契約を2026年12月まで延長することを決定し、ブラジル代表復帰への新たな希望を与えた。しかし、当然のことながら、その希望は長くは続かなかった。

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  • NeymarGetty Images

    衝撃的な退職発表

    サントスは2026年シーズンの開幕戦をネイマール不在で戦わざるを得なかったが、2月中旬にはピッチに復帰し、パウリスタ選手権のヴェロ・クルーベ戦（6-0の圧勝）で途中出場を果たした。彼はガブリエル・“ガビゴール”・バルボサの2得点のうち1点をアシストし、自信を失った様子は微塵も見せず、豊富なテクニックを駆使してあらゆる場面で相手選手をかわした。

    しかし、彼はわずか8ヤード（約7.3メートル）の至近距離から信じられないようなシュートを外し、15回もボールを奪われてしまった。対戦相手のレベルが低かったことも考慮すれば、決して心強いパフォーマンスとは言えなかった。

    試合後、34歳の彼はコンディションについても問われ、強気の姿勢を見せた。CazeTVの取材に対し、「サントスは素晴らしいプランを立ててくれた。もちろん、チームを助けるために復帰したかったが、結局は100％の状態で、痛みもなく、不安もなく、最高のコンディションで戻れるよう、休養を選ぶことにした。 以前よりも少し強くなって戻ってこられたことを嬉しく思うし、ほっとしている。もちろん、リズムを取り戻す必要はあるが、粘り強く取り組めば100％の状態に戻れる。一歩ずつ進んでいるところだ。」

    ネイマールはその後、衝撃的な発言で締めくくった。「自分の将来がどうなるかは分からない。12月には引退したいと思うかもしれない。今は一日一日を大切に生きている」と彼は付け加えた。「今年はサントスだけでなく、ブラジル代表にとっても、そして私にとっても極めて重要な年だ。」

    引退の考えを公にしたことで、彼が本当に100％のコンディションに戻れると思っているのか、即座に疑問の声が上がった。おそらく彼は、これが自分にとって最後のワールドカップになるという事実を強く印象づけようとしたのだろうが、この発言は、すでに12月に「ネイマールに何も『借り』はない」と述べていたアンチェロッティにとって、さらなる懸念材料となった可能性が高い。

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    ヴァスコの圧巻のプレーに続き、さらなる悔しさ

    ネイマールは、カンピオナート・パウリスタの次戦、ブラジル2部リーグのノボリゾンティーノとの準々決勝に先発出場することになった。 紙面上では有利と見られていたこの試合だったが、実際にはサントスにとって全く逆の結果となり、チームは2-1という惨敗を喫した。ネイマールも試合に決定的な影響を与えることはできず、成功したクロスはわずか1本、パス成功率は73%にとどまった。ESPNは、ホームチームの先制点につながる場面での彼の「とんでもないミス」を厳しく指摘した。

    さらに懸念される場面もあった。ネイマールがこぼれ球を追いかける動きが痛々しいほど遅く、結局ボールがフィールド外へ転がり出るのを防げなかったのだ。その映像はネット上で拡散され、あるファンは「この調子じゃワールドカップには行けない」と断言し、別のファンはネイマールのスピード低下を皮肉って「[ヴィクトル]・ジョケレスの方が速い」と主張した。

    しかし、サントスのユース出身のこの逸材は、その4日後に批判の一部を黙らせた。ヴァスコ・ダ・ガマとのセリエA戦でチームを2-1の勝利に導き、2得点を決めたのだ。最初のゴールはファーサイドの隅へ流し込んだ見事なワンタッチシュートで、さらにゴールキーパーの頭上を軽やかに越える素晴らしいループシュートで締めくくり、サントスに重要な勝ち点3をもたらした。「調子は一時的だが、実力は不変」という格言に、ネイマールほどふさわしい選手は地球上にいない。

    しかし、その直後にはほぼ必ずフラストレーションが付きまとうもので、今回も例外ではなかった。サンタスの次のリーグ戦、ミラソルとのアウェイ戦において、ネイマールは驚きの直前の欠場となった。アンチェロッティ監督は、彼の回復状況を確認するためだけにこの試合を観戦していたと報じられている。 過密日程を理由に挙げたネイマールは、スタジアムに姿さえ見せなかった。CNNによると、この判断は当然のことながら、ブラジルサッカー連盟（CBF）から「非常に不評」を買ったという。

  • Ancelotti-NeymarGetty/GOAL

    アンチェロッティが挑戦状を叩きつける

    ネイマールはその後、コリンチャンスとの試合に復帰し、サントスが1-1の引き分けに持ち込む中でアシストを記録したものの、アンチェロッティの心を動かすには到底及ばなかった。彼はフル出場したにもかかわらず枠内シュートを1本も放てず、11回の地面での競り合いのうち3回しか勝てなかった。その様子を、アンチェロッティのコーチ2人が見守っていた。

    案の定、元レアル・マドリード監督は、3月の国際試合期間に向けたブラジル代表の最終26名メンバーにネイマールを招集しなかった。 「ネイマールは100％のコンディションではない。だからこそリストには入っていない」と、サンタスの主将が外された理由を問われたアンチェロッティは語った。「ネイマールは能力の100％を発揮できていない。もし身体的に100％の状態になれれば、代表入りは可能だ。ネイマールはワールドカップに出場できる可能性がある。ネイマールは努力を続け、プレーし、自身の資質を示し、良好なコンディションを維持しなければならない」

    あらゆる事情を考慮すれば、これは極めて妥当なメッセージだった。アンチェロッティ監督は、ネイマールに「可能性の扉」を開けておく必要など全くなかったのだから、ネイマールは感謝すべきだったはずだ。しかし、言うまでもなく、彼はそうではなかった。

    「ここではっきり言わせてもらう。この件をただ見過ごすわけにはいかないからだ」と、彼はサンパウロでのイベントでメディアに語った。「当然ながら、代表に選ばれなかったことは悔しく、悲しい。だが、日々のトレーニングや試合に臨む姿勢は変わらない。 我々は目標を達成する。最終メンバー発表はまだ残っているし、夢は続いている。それだけだ。我々は共にこの戦いに臨んでいる。」

    アンチェロッティが選んだ8人のフォワード、今季ロシア・プレミアリーグ20試合でわずか3得点に留まっているゼニト・サンクトペテルブルクのルイス・エンリケを含めても、ネイマールが自分こそが彼らより優先されるべきだと本気で信じているなら、それは妄想だ。エンリケは能力の面ではネイマールには及ばないが、はるかに信頼できる選手だ。

    この度を越した「当然の権利」という意識は、ネイマールの立場を不利にしている。実際、CNNはブラジルサッカー連盟（CBF）が、彼のこの暴言を、ファン、連盟、そしてアンチェロッティの間で「我々対彼ら」という対立構造を作り出そうとする試みだと見なしたと報じている。それがネイマールの意図だったかどうかは定かではないが、彼が代表チームの調和を自分自身の利益よりも優先していないことは確かだ。

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    ブラジルはもう彼を必要としていない

    ネイマールは先週のインテルナシオナルとのセリエA戦で、その失望を振り切り今季3得点目を挙げたが、サントスは結局2-1で敗れた。この結果により、フアン・パブロ・ヴォイヴォダ監督は解任され、サントスは降格圏からわずか1ポイント差の順位に沈んだ。

    クラブは直ちに元監督のクーカをヴォイヴォダの後任として発表し、彼はネイマールの扱い方について早急に状況を把握した。クーカはクルゼイロでの復帰戦（0-0の引き分けに終わった）でこのブラジル代表選手をベンチ外とし、記者団に次のように説明した。「彼とは個別に話をした。2試合連続で出場したため、日曜日の試合には出さない。そのリスクは冒せない。」

    もしサントスがそのリスクを負えないのなら、ブラジル代表にどうしてそれができるというのか？サントスには、アンチェロッティがワールドカップの最終メンバーを発表するまでに残り8試合しかない。クカの論理に従えば、ネイマールが起用されるのはせいぜいその半数に過ぎない。

    たとえネイマールが4試合連続でハットトリックを決めたとしても、アンチェロッティはコンディションが万全でない彼を信頼することはできない。そもそも、その必要もないのだ。ブラジル代表は、ネイマールが得意とする左ウイングのポジションでプレーするヴィニシウス・ジュニオールを中心に、比類なき攻撃陣の厚みを誇る。

    ガブリエル・マルティネッリもそのサイドではより優れた選択肢であり、10番のポジションを巡る争いでは、ネイマールはラフィーニャ、マテウス・クーニャ、ジョアン・ペドロに大きく後れを取っている。アンチェロッティは彼をインパクトのある交代要員として起用するかもしれないが、彼をより頻繁に起用すべきだというプレッシャーは、記録更新となる6度目の優勝を目指すブラジルにとって、集中力を乱す余計な騒動を引き起こしかねない。

  • Vinicius Junior Neymar Brazil 2022 World CupGetty

    チアリーダーの役割を積極的に担おう

    ワールドカップまであと3ヶ月となり、騒ぎが拡大する中、アンチェロッティ監督はネイマールに対して引き続き厳しい姿勢を貫くべきだ。ブラジル代表のレジェンド、ロマリオも週末にこの議論に加わり、『エスポルテ・エスペタキュラー』に対し次のように語った。「ネイマールがいれば、ブラジルの勝算は高まる。ネイマールがいなければ、ブラジルの勝算は大幅に下がる。たとえ50％のコンディションだとしても、私はネイマールを選ぶだろう」

    ネイマールには、元ブラジル代表チームメイトのチアゴ・シウバも支持を表明している。彼はTNTスポーツに対し、「ネイマールが万全のコンディションなら、ワールドカップに出場すべきだ。現在のプレーレベルを考えれば、彼を招集するのは当然だ。議論の余地はない。ネイマールがピッチに立っているだけで、相手チームにとってはすでに大きな頭痛の種になる」と語った。

    この最後の一言は、ネイマールが128試合の代表戦出場記録の第一歩を踏み出した2010年から、カタールW杯の準々決勝でクロアチア相手に素晴らしい個人技のゴールを決めた2022年までの間、まさに真実だった。 過去の代表チームのような才能に恵まれず、苦戦を強いられていたブラジル代表において、ネイマールは誰もが認める象徴的存在だった。彼はほぼ独力でチームの競争力を維持し、ペレの代表通算得点記録を更新することで歴史に名を刻んだ。

    しかし、ネイマールが世界クラスの相手と対戦したのはかなり昔のことだ。たとえ万全のコンディションだったとしても、最大の舞台で必要な適応期間には時間がかかりすぎるだろう。今、自ら代表戦線から身を引いて、執着しすぎる存在になるのではなく、母国の応援団となる方が、彼のサッカー界における評価のためには良いだろう。

    ルーニーのようなうんざりするほどの評論家たちからの評価も、いずれは得られるだろう。現代サッカーにおいて、真の異端児は稀だからだ。ネイマールは同世代で最も偉大な選手の一人であり、誰に対しても証明すべきことは何もない。ワールドカップ優勝メダルが欠けていても、その事実は変わらない。

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