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ネイマールに期限迫る。W杯を控え、カルロ・アンチェロッティ率いる代表に合流直後に主将がふくらはぎ再負傷。ブラジルは重大決断を迫られる。
開幕セッションには不安の影が漂っている
ネイマールの右ふくらはぎの負傷がグランジャ・コマリーでのブラジル代表初日調整を支配し、大会出場に不透明感をもたらした。 CBFは診断を非公開にするため、地元の画像センターを一般に閉鎖した。当初サントスFCは「プレー可能」と診断したが、追加検査でグレード2の浮腫と判明。そのため、彼はフィールドでの練習を休み、パナマ戦への出場は難しい状況だ。
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タリスマン、体調面の懸念を一蹴
チーム内では回復に3～4週間かかるとされ混乱が広がったが、34歳のフォワードは公の場で故障の深刻さを否定した。代表合流前、ヴィラ・ベルミロでメディアの追及を受けたネイマールは、ふくらはぎの調子をどうだと問われ、「ここにあるよ、何の問題もない」と即答した。 さらに大会出場に影響が出るのではないかとの指摘には「何が問題なんだ？」と切り返した。
管理規定により、慎重に対応する必要がある。
『Torcedores』によると、アンチェロッティ監督はFWと直接話し、出場機会が減っても代表に合流すると合意した。技術委員会はサントスや選手側のスタッフと協力し、大会前に筋肉を回復させるため厳格なプロトコルを実施している。
FIFA規定により開幕24時間前まで負傷者の交代が可能であるため、ブラジルサッカー連盟（CBF）は6月6日に米国で行うエジプト戦の結果を見て最終判断する。
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エジプトで衝突の懸念が高まっている
ブラジルは5月31日にパナマ、6月6日にエジプトと親善試合を行い、その後ワールドカップ・グループJでモロッコと初戦を迎える。エジプト戦は、ネイマールがグループステージ出場へ準備万端であることを証明する最後の機会だ。チームが6度目の世界制覇を目指す中、彼はピッチ外での自信を、試合を決める大会レベルに昇華させるため、時間との戦いを強いられている。