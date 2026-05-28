『Torcedores』によると、アンチェロッティ監督はFWと直接話し、出場機会が減っても代表に合流すると合意した。技術委員会はサントスや選手側のスタッフと協力し、大会前に筋肉を回復させるため厳格なプロトコルを実施している。

FIFA規定により開幕24時間前まで負傷者の交代が可能であるため、ブラジルサッカー連盟（CBF）は6月6日に米国で行うエジプト戦の結果を見て最終判断する。