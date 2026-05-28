ネイマールの右ふくらはぎの負傷がグランジャ・コマリーでのブラジル代表初日調整を支配し、大会出場は不透明に。 CBFはプライバシー確保のため地元診断センターを一般に閉鎖して検査を実施。当初サントスFCはプレー可能と判断したが、追加検査でグレード2の浮腫と診断され、パナマ戦出場は困難となった。

代表チーム医ロドリゴ・ラスマール氏は木曜日、次のように発表した。「ネイマールは昨日グランジャ・コマリーに到着し、すべての医学検査を受け、MRIでグレード2の筋肉損傷と診断された。治療を続け、2～3週間で戦列に復帰できる見込みだ」