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ネイマールに期限が迫っている。ワールドカップを控え、カルロ・アンチェロッティ監督率いる代表チームに合流した直後に主将がふくらはぎを再負傷したため、ブラジル代表は重大な決断を迫られている。
開幕セッションには不安の影が漂っている
ネイマールの右ふくらはぎの負傷がグランジャ・コマリーでのブラジル代表初日調整を支配し、大会出場は不透明に。 CBFはプライバシー確保のため地元診断センターを一般に閉鎖して検査を実施。当初サントスFCはプレー可能と判断したが、追加検査でグレード2の浮腫と診断され、パナマ戦出場は困難となった。
代表チーム医ロドリゴ・ラスマール氏は木曜日、次のように発表した。「ネイマールは昨日グランジャ・コマリーに到着し、すべての医学検査を受け、MRIでグレード2の筋肉損傷と診断された。治療を続け、2～3週間で戦列に復帰できる見込みだ」
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タリスマン、体調面の懸念を一蹴
チーム内では3週間の回復が見込まれる混乱があったが、34歳のフォワードは公の場で自身の負傷を軽く受け流した。代表チームに合流する前、元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンのスターはヴィラ・ベルミロでのコンディションをメディアに追及された。記者団にふくらはぎの調子を問われると、ネイマールはこう答えた。「ここにあるよ、何の問題もない」 さらに大会出場が危ぶまれるとの指摘には「何が問題なんだ？」と切り返した。
管理規定により、慎重に対応する必要がある。
『Torcedores』によると、アンチェロッティ監督はFWと直接話し、出場機会が減っても代表に合流すると合意した。技術委員会はサントスや選手側のスタッフと協力し、大会前に筋肉回復を急ぐ。
FIFA規定により開幕24時間前まで負傷者の交代が可能であるため、ブラジルサッカー連盟（CBF）は6月6日に米国で行うエジプト戦の結果を見て起用継続かを判断する。
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エジプトで衝突の懸念が高まっている。
ブラジルは5月31日にパナマ、6月6日にエジプトと親善試合を行い、その後ワールドカップ・グループJでモロッコと初戦を迎える。エジプト戦は、ネイマールがグループステージへ間に合うかを示す最終期限だ。チームが6度目の優勝を狙う中、彼はピッチ外での自信を試合で示すコンディションに結びつけるため、時間との戦いを続けている。