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ネイマールとチアゴ・メンデスの確執が再燃、ヴァスコのスターが冷え切った握手のやり取りでサントスのスーパースターを冷遇
ブラジル中に響いた落選劇
バスコとサントスの一戦でキックオフの笛が鳴る前から、サン・ジャヌアリオには緊張感が漂っていた。試合前の恒例のあいさつの際、メンデスは意図的にネイマールを「放置」し、サントスの背番号10との握手を拒んだ。
この場面はカメラに収められ、すぐに拡散。ネイマールの公式SNSは嘆く絵文字で反応した。さらにホームサポーターもネイマールが泣いているマスクを配布し、雰囲気を一段と過熱させた。
ネイマールの親友ジョタ・アマンシオは、バスコのMFに対する批判を一切控えなかった。ブラジルのレジェンド、ロナウジーニョの有名な考えを引き合いに出し、アマンシオはSNSでメンデスに一撃を見舞った。
アマンシオはズラタン・イブラヒモビッチとロナウジーニョにまつわる話に言及。ロナウジーニョはその中で、本当のスーパースターはたいてい気さくである一方、それより格下の選手ほどエゴを持ちがちだと示唆していた。
- AFP
パリとリヨンの間の遺恨
この2人のブラジル人選手の確執は今に始まったものではない。発端は、2020年に行われたパリ・サンジェルマン対リヨンのリーグ・アンの一戦で起きた激しい接触にある。
その際、メンデスは無謀なタックルで退場処分となり、ネイマールは深刻な足首の捻挫を負った。当時、メンデスは公に謝罪したものの、この一件は消えない傷跡を残した。
「選手が無責任で暴力的なシザーズタックルを横から仕掛け、守備の選択肢すらないまま相手の身体の空間を越えて入ってくる。ネイマールが試合を通して受けた、いつものような繰り返されるファウル、しかも常に暴力的なものを、私たちは見過ごしてきた。そしてそれによって、この種の選手、この種の態度を助長している。これでは本当にサッカーが失われてしまう。いつまで被害者が悪いことになるのか？」と、当時ネイマール・シニアは記していた。
サン・ジャヌアーリオで舌戦勃発
このライバル関係は今年初め、両選手がブラジルサッカーに復帰したことで再燃し、最近の対戦では前半に激しい衝突へと発展した。ネイマールはファウルに明らかに苛立ちを見せ、メンデスに詰め寄った。その後、メンデスがネイマールの顔に触れたことで小競り合いとなり、ネイマールはピッチに倒れ込んだ。
この騒動に関与したとして、両選手にはいずれもイエローカードが提示されたが、言い争いはハーフタイムのトンネル内に入ってからも続いた。
この一件の後、ネイマールはメディア対応で相手の人間性を辛辣に評した。「彼はいつも揉め事を起こしたがる。いつも強い男のように振る舞いたがる。いつだってそうだ。敬意を持って言うが、彼はバカだ」とネイマールは『Sportv』に語った。
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挑発、そして今後の道筋
スタンドの敵意はピッチ上の緊張感をそのまま映し出すものとなり、ヴァスコのファンは午後を通してネイマールを標的にした。挑発的なマスクの配布や、ウォームアップ中の敵対的な反応は、このライバル関係が選手たちと両クラブのファンにとっていかに個人的なものになっているかを浮き彫りにした。
ブラジレイロンのシーズンが進む中、両クラブには大陸大会と国内で重要な戦いが待っている。ヴァスコはCONMEBOLスダメリカーナでオリンピアと対戦し、その後リーグ戦でパルメイラスとの厳しい一戦に臨む。一方、サントスはスダメリカーナでのマカラ戦で巻き返しを狙う。
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