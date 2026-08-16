ネイマールとチアゴ・メンデスの確執が再燃、ヴァスコのスターが冷え切った握手のやり取りでサントスのスーパースターを冷遇

バスコとサントスの一戦でキックオフの笛が鳴る前から、サン・ジャヌアリオには緊張感が漂っていた。試合前の恒例のあいさつの際、メンデスは意図的にネイマールを「放置」し、サントスの背番号10との握手を拒んだ。

この場面はカメラに収められ、すぐに拡散。ネイマールの公式SNSは嘆く絵文字で反応した。さらにホームサポーターもネイマールが泣いているマスクを配布し、雰囲気を一段と過熱させた。

ネイマールの親友ジョタ・アマンシオは、バスコのMFに対する批判を一切控えなかった。ブラジルのレジェンド、ロナウジーニョの有名な考えを引き合いに出し、アマンシオはSNSでメンデスに一撃を見舞った。

アマンシオはズラタン・イブラヒモビッチとロナウジーニョにまつわる話に言及。ロナウジーニョはその中で、本当のスーパースターはたいてい気さくである一方、それより格下の選手ほどエゴを持ちがちだと示唆していた。