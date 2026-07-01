ネイマールか4-2-4か。アンチェロッティはハーランド率いるチーム戦を前に迷う。

ブラジル代表のアンチェロッティ監督が同じ先発メンバーを再起用できた喜びは、長く続かなかった。
しかし、日本を2－1で破った前半45分、ルーカス・パケタが太ももを痛めて離脱。日曜にニュージャージーで行われる2026年W杯ラウンド16ノルウェー戦の布陣を決めるには、多大な努力が求められる。
代役候補にはダニーロ・サントスが挙がっているが、木曜の練習で他の選択肢も検討される。
ブラジル代表のアンチェロッティ監督が同じ先発メンバーを再起用できた喜びは、長く続かなかった。
しかし、日本を2－1で破った前半45分、ルーカス・パケタが太ももを痛めて離脱。日曜にニュージャージーで行われる2026年W杯ラウンド16ノルウェー戦の布陣を決めるには、多大な努力が求められる。
代役候補にはダニーロ・サントスが挙がっているが、木曜の練習で他の選択肢も検討される。
ヒューストン戦と移動で疲れた選手たちは、コーチ陣の指示で24時間以上休息し、水曜夕方に練習に復帰する。
イタリア人監督がパケタの代役を決めるまで、3回の練習を行う予定だ。候補にはダニーロ・サントス、ファビーニョ、エデルソン、ネイマール、マルティネッリ、エンドリックがいる。
『グローボ』は、この選択が戦術に直結すると報じている。ハイチ、スコットランド、日本戦で勝利した布陣を維持する場合、ダニーロ・サントスが最有力だ。
ボタフォゴでプレーするこのMFはパケタと同じポジションで、左利きという特徴も一致する。スコットランド戦前にはブルーノ・ジマンスとともに対戦テストも実施しており、最有力候補と見込まれている。
彼はさらにこう付け加えた。「ペナルティエリアの端に2人のボランチを置き、フィジカルで強力な中盤を組むなら、カシミーロと4-3-3を維持するにはファビーニョとエデルソンが最適だ。その場合、ブルーノ・ジェマレスにはゲームメイクとフォワードへのサポートという重責が課されるだろう」。
さらに彼は「日本戦の前半終了時、負傷したパケタに代えてエンドリクを投入した」と続けた。 この布陣では19番がペナルティエリア内で軸となり、マテウス・コニアはMFとして後方に下がり、4-3-3と4-2-4を交互に採用した」。
試合後、アンチェロッティ監督は再びこの布陣を採用する可能性に言及したが、舞台裏の情報によるとその可能性は低いという。
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情報筋によると、4-2-4への最大の変更点はガブリエル・マルティネリの起用だ。彼は中盤でも左ウイングでもプレーでき、これによりフィニシウスはマテウス・コニアに近い攻撃的ポジションに入る。 実際、昨年6月のパラグアイ戦ではこの布陣でブラジルが勝利し、W杯出場権を獲得した。
さらに、ネイマールをブルーノ・ジマンスと並べて攻撃的MFで起用する案もあるが、90分間の出場が難しく後半要所で起用する方針のため、この案は低確率とみられる。
アンチェロッティ監督とコーチ陣は木曜日、ニュージャージー州コロンバス・パーク・トレーニングセンターでの練習からこれらの案を話し合う。日曜にはニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムでノルウェーとW杯決勝トーナメント1回戦を戦い、運命を決める。
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