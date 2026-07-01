ネイマールか4-2-4か。アンチェロッティはハーランド率いるチーム戦を前に迷う。

ブラジル代表のアンチェロッティ監督が同じ先発メンバーを再起用できた喜びは、長く続かなかった。

しかし、日本を2－1で破った前半45分、ルーカス・パケタが太ももを痛めて離脱。日曜にニュージャージーで行われる2026年W杯ラウンド16ノルウェー戦の布陣を決めるには、多大な努力が求められる。

代役候補にはダニーロ・サントスが挙がっているが、木曜の練習で他の選択肢も検討される。