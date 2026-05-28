ネイマールが2026年W杯開幕戦の出場が危ぶまれる中、サントスは負傷情報開示を擁護する声明を発表した。

ネイマールの健康状態に透明性がないとの報道を受け、サントスはブラジルサッカー連盟（CBF）との情報共有を急いで説明した。

ESPNによると、クラブは声明で「ネイマール・ジュニアの負傷検査結果は招集日（18日）までにCBFに共有済みだった」と説明した。 活動再開までの2週間は17日から数え、今週日曜日（31日）で終了する。ただし、回復期間は個人差があり、チームの状況や試合の重要度でも変わる点を理解している。」