AFP
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ネイマールが2026年W杯開幕戦の出場が危ぶまれる中、サントスは負傷情報開示を擁護する声明を発表した。
サントスはCBFとの医療情報の共有を説明した
ネイマールの健康状態に透明性がないとの報道を受け、サントスはブラジルサッカー連盟（CBF）との情報共有を急いで説明した。
ESPNによると、クラブは声明で「ネイマール・ジュニアの負傷検査結果は招集日（18日）までにCBFに共有済みだった」と説明した。 活動再開までの2週間は17日から数え、今週日曜日（31日）で終了する。ただし、回復期間は個人差があり、チームの状況や試合の重要度でも変わる点を理解している。」
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医療スタッフの連携と回復への自信
サントスは、クラブと代表チームの連携を示すため、自クラブのスタッフがネイマールのリハビリに直接関与していると強調した。キャリアの大半を現代表スタッフと共に過ごしてきたFWにとって、この長期にわたる関係は極めて重要だ。
クラブは「ブラジル代表の理学療法チームは、10年以上にわたりネイマール・ジュニアをケアしてきたサントスFCの専門家で構成され、回復過程を継続的に見守っている。クラブの医療部門はブラジルサッカー連盟（CBF）の医療チームと治療スケジュールで合意しており、ネイマールがワールドカップに出場できる状態になると確信している」と続けた。
アンチェロッティとブラジル代表、不安な待ち時間
34歳のスーパースターの体調は、代表チームのカルロ・アンチェロッティ監督の戦術に直撃を与えている。 当初、サンタスから「ふくらはぎの怪我は軽微で大会前の準備に支障はない」と確約を受けたAncelotti監督は、ネイマールを最終メンバーに選出した。しかしネイマールが水曜日にグランジャ・コマリのキャンプに到着しMRIを再検査した結果、ブラジルサッカー連盟（CBF）はリハビリを全面管理し、早期復帰より完治を待つ方針に切り替えた。
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ニュージャージー州では6月12日の締め切りが迫っている
ネイマールは現在、ブラジル代表の医療チームの下で集中的なリハビリに専念している。治療が順調であれば4度目のW杯出場が可能だ。 ブラジルサッカー連盟（CBF）とアンチェロッティ監督は、6月12日を試合に出場できるかを判断する最終期限とした。この日までに万全の状態が確認できなければ、コーチ陣は彼を大会登録から外す苦渋の決断を迫られる。