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ネイマールが2026年W杯開幕戦の出場が危ぶまれる中、サントスは負傷情報開示を擁護する声明を発表した。

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サントスは2026年W杯を前に、ネイマール・ジュニアのふくらはぎ負傷を巡る医学的見解の相違について公式声明を発表した。クラブは当初軽度の浮腫と診断したが、ブラジル代表チームのロドリゴ・ラスマール医師はグレード2の筋挫傷と発表した。これによりネイマールはパナマとエジプトとの親善試合を欠場し、大会開幕までの時間との戦いが始まった。

  • サントスはCBFとの医療情報の共有を説明した

    ネイマールの健康状態に透明性がないとの報道を受け、サントスはブラジルサッカー連盟（CBF）との情報共有を急いで説明した。

    ESPNによると、クラブは声明で「ネイマール・ジュニアの負傷検査結果は招集日（18日）までにCBFに共有済みだった」と説明した。 活動再開までの2週間は17日から数え、今週日曜日（31日）で終了する。ただし、回復期間は個人差があり、チームの状況や試合の重要度でも変わる点を理解している。」

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  • Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    医療スタッフの連携と回復への自信

    サントスは、クラブと代表チームの連携を示すため、自クラブのスタッフがネイマールのリハビリに直接関与していると強調した。キャリアの大半を現代表スタッフと共に過ごしてきたFWにとって、この長期にわたる関係は極めて重要だ。

    クラブは「ブラジル代表の理学療法チームは、10年以上にわたりネイマール・ジュニアをケアしてきたサントスFCの専門家で構成され、回復過程を継続的に見守っている。クラブの医療部門はブラジルサッカー連盟（CBF）の医療チームと治療スケジュールで合意しており、ネイマールがワールドカップに出場できる状態になると確信している」と続けた。

  • アンチェロッティとブラジル代表、不安な待ち時間

    34歳のスーパースターの体調は、代表チームのカルロ・アンチェロッティ監督の戦術に直撃を与えている。 当初、サンタスから「ふくらはぎの怪我は軽微で大会前の準備に支障はない」と確約を受けたAncelotti監督は、ネイマールを最終メンバーに選出した。しかしネイマールが水曜日にグランジャ・コマリのキャンプに到着しMRIを再検査した結果、ブラジルサッカー連盟（CBF）はリハビリを全面管理し、早期復帰より完治を待つ方針に切り替えた。


  • Brazil Press Conference & Training SessionGetty Images Sport

    ニュージャージー州では6月12日の締め切りが迫っている

    ネイマールは現在、ブラジル代表の医療チームの下で集中的なリハビリに専念している。治療が順調であれば4度目のW杯出場が可能だ。 ブラジルサッカー連盟（CBF）とアンチェロッティ監督は、6月12日を試合に出場できるかを判断する最終期限とした。この日までに万全の状態が確認できなければ、コーチ陣は彼を大会登録から外す苦渋の決断を迫られる。

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