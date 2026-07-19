ネイマールは1700万ポンドのスーパーヨットを購入し、サッカー界屈指のヨット所有者に仲間入りした。サントス所属のFWは、ブラジル代表が2026年W杯で敗退した直後、自身へのご褒美としてこの豪華艇を購入した。

ヨットは彼のイニシャル「NJ」のポルトガル語発音をもじった「エネホタ（Enejota）」と命名された。この価格は一般人にとっては目を疑うほどだが、同業のスター選手たちの投資額とほぼ同水準だ。 ロナウドは2020年、ユヴェントスでのセリエA優勝を祝って550万ポンドのヨットを購入し、ベッカムもヨット愛好家として知られる。