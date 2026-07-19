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ネイマールが1700万ポンドのスーパーヨットを購入。W杯の悔しさを乗り越え、ブラジルのスーパースターがデビッド・ベッカムやクリスティアーノ・ロナウドも所属するヨットクラブに仲間入り。
エリート・ボートクラブへの入会
ネイマールは1700万ポンドのスーパーヨットを購入し、サッカー界屈指のヨット所有者に仲間入りした。サントス所属のFWは、ブラジル代表が2026年W杯で敗退した直後、自身へのご褒美としてこの豪華艇を購入した。
ヨットは彼のイニシャル「NJ」のポルトガル語発音をもじった「エネホタ（Enejota）」と命名された。この価格は一般人にとっては目を疑うほどだが、同業のスター選手たちの投資額とほぼ同水準だ。 ロナウドは2020年、ユヴェントスでのセリエA優勝を祝って550万ポンドのヨットを購入し、ベッカムもヨット愛好家として知られる。
Enejotaの技術仕様
Nauticaによると、「エネホタ」はブラジルで建造された貨物船を改装したプレジャーボートだ。全長46メートル超、先日リオデジャネイロ州アングラ・ドス・レイスに入港した。利用可能面積は800平方メートルで、スーパースターとゲストがくつろげる十分なスペースがある。
搭載する4基のキャタピラー製エンジン（各1,450馬力）がブラジルの海岸線を軽快に走る推進力を生み、メディアの目を避けられる私的な安息の場となっている。
セレサオの時代は終わった。
この購入は、ネイマールがブラジル代表として痛ましい結末を迎えたことからの気晴らしとなっている。このFWは、ブラジル代表がノルウェーに敗れてベスト16で敗退した直後に代表引退を表明した。この試合で、彼は代表通算80ゴール目となる最後のゴールを決めていた。感情的な敗戦の後、ネイマールはグローボに対し、「頑張った、本当に頑張った」と語った。
リオデジャネイロの海に浮かぶ『エネホタ』号とともに、ネイマールは人生の新たな章へ踏み出す。彼は依然として世界で最も商業価値が高く裕福なアスリートの一人で、気まぐれで1700万ポンドの買い物ができる。
- (C)Getty Images
サントスの今後
代表を退いたネイマールは、これからはサントスでクラブ活動に専念する。ブラジルの古巣は彼の復帰を歓迎しているが、リーグ戦の苦戦が続く中で、時折プロとしての姿勢が議論の対象にもなる。それでも、4カ国で457ゴール・262アシストを記録したキャリアは、その影響力を十分に示している。
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