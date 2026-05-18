ブラジル・セリエAのサントス対コルティバ戦（0-3でサントス敗北）後、ミックスゾーンでネイマールが注目された。彼は緑と黄色のジャケットを着ており、多くのファンは代表招集アピールだと解釈した。しかし34歳のネイマールは、そのジャケットはベッカムの息子ロメオからの贈り物だと説明した。

ネイマールは「このジャケットはベッカムの息子ロメオからのプレゼントだ。オリンピックへのメッセージが書かれていて、着ると約束していた。だから代表へのアピールではない」と説明した。

さらに「誰もが代表招集を待っている。この機会を利用したい。選ばれなくても、ワールドカップではブラジルを応援するだけだ」と語った。







