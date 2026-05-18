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ネイマールが、デビッド・ベッカム卿の息子ロメオから贈られたブラジル代表ジャケットを公開。サントスでプレーする彼は、2026年W杯代表入りを夢見ている。
ベッカム家の贈り物がSNSで話題沸騰
ブラジル・セリエAのサントス対コルティバ戦（0-3でサントス敗北）後、ミックスゾーンでネイマールが注目された。彼は緑と黄色のジャケットを着ており、多くのファンは代表招集アピールだと解釈した。しかし34歳のネイマールは、そのジャケットはベッカムの息子ロメオからの贈り物だと説明した。
ネイマールは「このジャケットはベッカムの息子ロメオからのプレゼントだ。オリンピックへのメッセージが書かれていて、着ると約束していた。だから代表へのアピールではない」と説明した。
さらに「誰もが代表招集を待っている。この機会を利用したい。選ばれなくても、ワールドカップではブラジルを応援するだけだ」と語った。
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ネイマール、ワールドカップの「夢」はまだ消えていないと認める
ジャケットの件は友人同士の小さな気遣いに過ぎなかったかもしれない。しかし、ネイマールがブラジル代表に抱く野心は決して軽いものではない。バルセロナとパリ・サンジェルマンでプレーした彼は、コンディションを取り戻すまで苦難があったが、2026年に母国を率いる決意は変わっていない。彼は「再びワールドカップに出場したいという思いが、この数か月の厳しいリハビリを支えた」と明かした。
彼は「ワールドカップ出場は僕の夢。そのために努力してきた」と語った。10年以上にわたり代表の象徴であり、ペレを抜いて最多得点をマークしたネイマール。その復帰は、サッカー熱の高いブラジルで最大の話題だ。
怪我の不安や身体的な壁を乗り越えて
2026年ワールドカップへ、サントスでプレーするネイマールはけがと体調をめぐって厳しい批判にさらされてきた。アンチェロッティ監督がベストな状態の選手を優先するとされる中、彼は最高レベルで戦えることを示さなければならなかった。報道に不満を漏らしながらも、ようやくピッチでリズムを取り戻しつつあると語った。
「身体的にはとても調子が良い。試合を重ねるごとに良くなってきていて、できる限りのことはした。正直、簡単ではなかった」とネイマールは語った。さらに、離脱中に彼の献身を疑った批判者たちに対しては「何年もの間、懸命に努力してきたが、私のコンディションや行動については多くの誤った情報が流れていた。人々がそれについて語る様子は本当に悲しい。 それでも私は自宅で静かに努力を続けてきた」
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交代混乱がサントスの苦境を悪化させる
この発言は、ピッチ上で苛立ちを隠せない午後を過ごした直後に生まれた。その日、彼の野心はプロの現実とぶつかった。奇妙な事務ミスで誤って交代させられ、サントスがコリチバに0-3で敗れる中、このフォワードは激怒していた。それでもネイマールは、自身の努力でアンチェロッティ監督の目に留まると信じている。
最終決定はイタリア人監督に委ねるとして、ネイマールはこう結んだ。「明日は神の思し召し通りになる。何が起ころうとも、アンチェロッティは戦いに臨む最高の26人を招集するだろう。」