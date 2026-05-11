ネイマールが選出！カルロ・アンチェロッティ監督がワールドカップの暫定メンバーにサントスのスター選手を指名、一方、エステヴァオは負傷のため落選

『グローボ』紙によると、ネイマールはFIFAに提出された予備リストに名を連ねた。アンチェロッティ監督の下では、暫定メンバーに選ばれながら最終メンバーから外れるというパターンが続いている。 34歳のネイマールは、アンチェロッティが「最高レベルで戦える選手のみ招集する」と語っても、代表入りを目指して努力を続けている。最終メンバー26名に入るかはまだ不明だが、今回の選出は多くの国民に希望を与えた。

招集の可否はブラジル社会の上層でも議論されており、コーチ陣には大きな圧力がかかっている。 アンチェロッティはルラ大統領に相談したが、大統領はネイマールのプロ意識に疑問を投げかけた。大統領は「アンチェロッティから『ネイマールを招集すべきか』と問われた。私は『彼が万全なら才能はある』と答えた。 私が知りたいのは、彼が本当にそれを望んでいるかどうかだ」と述べた。 「もし望んでいるなら、プロとして振る舞わなければならない。クリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシのような選手を見習い、まだ若いうちは代表に選ばれることができる。だが、名前だけで選ばれることを期待してはいけない。ピッチで実力を証明しなければならない」