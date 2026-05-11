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ネイマールが選出！カルロ・アンチェロッティ監督がワールドカップの暫定メンバーにサントスのスター選手を指名、一方、エステヴァオは負傷のため落選
ネイマールに暫定承認
『グローボ』紙によると、ネイマールはFIFAに提出された予備リストに名を連ねた。アンチェロッティ監督の下では、暫定メンバーに選ばれながら最終メンバーから外れるというパターンが続いている。 34歳のネイマールは、アンチェロッティが「最高レベルで戦える選手のみ招集する」と語っても、代表入りを目指して努力を続けている。最終メンバー26名に入るかはまだ不明だが、今回の選出は多くの国民に希望を与えた。
招集の可否はブラジル社会の上層でも議論されており、コーチ陣には大きな圧力がかかっている。 アンチェロッティはルラ大統領に相談したが、大統領はネイマールのプロ意識に疑問を投げかけた。大統領は「アンチェロッティから『ネイマールを招集すべきか』と問われた。私は『彼が万全なら才能はある』と答えた。 私が知りたいのは、彼が本当にそれを望んでいるかどうかだ」と述べた。 「もし望んでいるなら、プロとして振る舞わなければならない。クリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシのような選手を見習い、まだ若いうちは代表に選ばれることができる。だが、名前だけで選ばれることを期待してはいけない。ピッチで実力を証明しなければならない」
- AFP
チェルシーの若きスター、エステヴァオに悲劇
ネイマールにとっては朗報だが、アンチェロッティ監督のリストでは、ブラジル代表はチェルシーの若手エステヴァオを今回のワールドカップで欠くことになりそうだ。パルメイラスの施設で保存療法を選んだものの、ブラジルサッカー連盟（CBF）の医療部門は大会までの回復は難しいと判断した。
回復には決勝トーナメントにも間に合わず、アンチェロッティ監督は最終メンバーから外す見込みだ。本人は手術を避け出場を目指したが、コーチ陣は時間が足りないと判断した。
新戦力と戦術のジレンマ
エステヴァンの離脱で、国内のスターに代表入りのチャンスが生まれた。フラメンゴのペドロは直近の試合でメンバー外ながら、アンチェロッティ監督の候補に残っている。監督は昨年11月、彼と働きたいと明言。スタッフは現在、26人の最終リストに名を載せるかを検討している。
中盤やサイドも競争は激しく、ヴァスコ・ダ・ガマの下部組織出身者が多数名を連ねる。チェルシーのアンドレイ・サントスは2026年の苦戦で立場が不安定で、カゼミーロ、ブルーノ・ギマランイス、ファビーニョ、ダニーロ・サントス、ルーカス・パケタが優先される。 アンドレイが落選すれば、3月の代表戦で好印象を与え、右ウイングの代役と目されるライアンにチャンスが回る見込みだ。
- AFP
ニュージャージーへの道
FIFA規定により55名の候補リスト提出は必須ですが、真の山場は来週です。全チームは6月11日までリストを変更できますが、最終的な26名の遠征メンバーは当初の候補から選ばなければなりません。大会が始まると、変更は開幕戦の24時間前までで、医師の診断書が必要です。ただし、ゴールキーパーのみ大会中も交代できます。
ブラジル代表は5月18日17:00（現地時間）、リオデジャネイロの「明日の博物館」で最終メンバーを発表する。代表チームは5月27日にグランジャ・コマリーに集合するが、パリ・サンジェルマン対アーセナルのチャンピオンズリーグ決勝に出場する選手は後日合流する。 代表チームはパナマ、エジプトとの親善試合を行い、6月13日にニュージャージーでモロッコと初戦を迎える。