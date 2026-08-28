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ネイマールが救世主に！ ブラジル代表スターの家族会社が負債を返済し、サントスの移籍禁止処分を解除へ
資金面の救済策で制裁解除へ
ブラジルの名門クラブは、MFジャン・ルーカスをめぐってモナコに支払うべき未払い債務1200万レアル（170万ポンド／230万ドル）を清算し、FIFAによる補強禁止処分から正式に解放された。この制裁により、クラブの移籍活動は7月から凍結されていたが、NRスポーツによる重要な資本注入を受けて問題は解決した。その見返りとして、サントスとネイマール家のエージェンシーは、未割り当てとなっているユニフォームスポンサー枠の交渉と商業化を共同で進める。
- Sports Press Photo
ペイシェ、債務解決を確認
クラブ経営陣は木曜日に発表した公式声明を通じて、禁令の解除を確認した。サントスは公式リリースで財務面での解決について説明し、次のように述べた。「サントスFCは移籍禁止処分を解消し、再び移籍市場で活動できる状態となった。この対応は、NRスポーツの支援により実現したものであり、同社を通じてクラブは即時の資金注入を受けた。その見返りとして、サントスFCと同社は、まだ商業化されていないユニフォームスポンサー枠について共同で交渉する」
ブラジルの強豪が戦力補強を狙う
この緊急措置は、深刻な選手層不足に対処するとともに、推定総負債1300万ポンドをなお抱えるクラブへの圧力を和らげるために取られた。FIFAの禁止措置解除により、サントスは元ユヴェントスMFアルトゥール・メロの獲得を進めることが可能となった。同選手はクラブの最優先ターゲットと見なされていると、『Diario Sport』が報じている。司令塔の同選手は、国内リーグでの降格圏脱出を目指すサントスに即効性のある後押しをもたらすとみられている。
- Rainier Moura
重要なダービー戦が待ち受ける
サントスは今週末、コリンチャンスと対戦する。カンピオナート・ブラジレイロの降格圏に対して、わずか2ポイント差の不安定なリードを広げることを目指す一戦だ。ネイマールは、コパ・ド・ブラジル準々決勝第1戦のパルメイラス戦で0-3の敗戦を欠場した後、先発メンバーに復帰する見通しとなっている。クラブは現在、ビラ・ベルミーロでの第2戦でこの合計スコアのビハインドを追いかけることと、メンフィス・デパイ擁する相手からリーグ戦で貴重な勝ち点を確保することの両方に焦点を当てている。
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