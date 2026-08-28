クラブ経営陣は木曜日に発表した公式声明を通じて、禁令の解除を確認した。サントスは公式リリースで財務面での解決について説明し、次のように述べた。「サントスFCは移籍禁止処分を解消し、再び移籍市場で活動できる状態となった。この対応は、NRスポーツの支援により実現したものであり、同社を通じてクラブは即時の資金注入を受けた。その見返りとして、サントスFCと同社は、まだ商業化されていないユニフォームスポンサー枠について共同で交渉する」