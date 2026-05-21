サントスは医療検査の結果、ネイマールの右ふくらはぎに2ミリの浮腫を確認し、軽度のふくらはぎの負傷と発表した。発表は水曜日、クラブの医療部門が行った。2023年の重度な膝の怪我から回復し、最近ブラジル代表に復帰したばかりの34歳にとって、今回のタイミングは不運だ。

ネイマールはすでにコパ・スダメリカーナサン・ロレンソ戦を欠場し、グレミオとのリーグ戦も出場が難しい見込みだ。5月27日のブラジル代表合流に間に合うよう、急ピッチでリハビリを進めている。サントスとCBFは回復状況を注視している。