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ネイマールが再び負傷。サンタスのスターはふくらはぎの故障で離脱、ワールドカップ出場が危ぶまれる。
サントス、ネイマールのふくらはぎ負傷を確認
サントスは医療検査の結果、ネイマールの右ふくらはぎに2ミリの浮腫を確認し、軽度のふくらはぎの負傷と発表した。発表は水曜日、クラブの医療部門が行った。2023年の重度な膝の怪我から回復し、最近ブラジル代表に復帰したばかりの34歳にとって、今回のタイミングは不運だ。
ネイマールはすでにコパ・スダメリカーナサン・ロレンソ戦を欠場し、グレミオとのリーグ戦も出場が難しい見込みだ。5月27日のブラジル代表合流に間に合うよう、急ピッチでリハビリを進めている。サントスとCBFは回復状況を注視している。
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サントスはネイマールの回復スケジュールについて楽観的な見通しを維持している。
サントス医療チーム責任者のロドリゴ・ゾガイブ氏は、ネイマールのふくらはぎの軽い腫れは深刻ではなく、来週の代表戦に間に合うと確信していると語った。
「ネイマールはふくらはぎの軽度の浮腫みを抱えているが、回復の経過から見て、来週代表チームに合流する頃には万全の状態に戻っているはずだ」とゾガイブ氏はgeに語った。
負傷により、アンチェロッティ監督の選手起用への疑問が再燃している。
この負傷を受けて、アンチェロッティ監督がネイマールをブラジル代表に選出した判断に批判が集まっている。ESPNによると、監督は「万全な選手のみを選ぶ」と明言していた。 スタッフは、このけがが早期合流や5月31日マラカナンでのパナマ戦に影響しないか懸念している。ネイマールはサントスのレイ・ペレ・トレーニングセンターで専属医療チームと回復に努めている。
長期離脱後の代表招集についてネイマールはサントスTVに「何時間も泣いた。簡単ではなかったが、名前が呼ばれ、努力は報われた」と語った。
また、回復を支えてくれた人々への感謝を述べ、「今回の招集は私だけのためではなく、このプロセスに関わったすべての人々のためです」と語った。
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ブラジル代表は、国際試合を前にネイマールのコンディションについて最新情報を待っている。
ネイマールは、コパ・スダメリカーナ最終戦のデポルティーボ・クエンカ戦を欠場する見込みで、グループ最下位のサントスは敗退の危機にある。
ブラジルはパナマ、エジプトと対戦した後、グループCのモロッコ、ハイチ、スコットランド戦に備える。ネイマールは、代表での地位を取り戻すため、これ以上の不運を回避したい。