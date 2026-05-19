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Yosua Arya

翻訳者：

ネイマールが代表入り！カルロ・アンチェロッティ監督がブラジルW杯代表メンバーにサントスのスター選手を指名、ジョアン・ペドロとリシャルリソンは落選

ネイマール
ブラジル
ワールドカップ
カルロ・アンチェロッティ
ジョアン・ペドロ

コンディションに不安があるにもかかわらず、ネイマールはブラジル代表のワールドカップメンバーに選ばれた。チェルシーのFWジョアン・ペドロなど複数の攻撃選手が落選する中、カルロ・アンチェロッティ監督はベテランFWの経験を評価した。

  • ブラジル代表監督は、コンディションに不安があるにもかかわらずネイマールを支持している。

    ネイマールは、最近のコンディションに懸念があったにもかかわらず、アンチェロッティ監督によってブラジル代表のワールドカップメンバーに選出された。ブラジル代表歴代最多得点記録（79ゴール）を持つ34歳のフォワードで、2023年10月に左膝前十字靭帯断裂からリハビリを経て国際舞台に復帰する。多くのアナリストや元選手たちは、このサントスのスター選手が最終メンバー入りできるか疑問視していた。

    2025年5月に代表監督に就任したアンチェロッティは、リオデジャネイロでの記者会見までネイマールを招集していなかった。この発表は複数の攻撃的選手に失望をもたらし、ペドロも選外となった。

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  • Neymar(C)Getty Images

    アンチェロッティがネイマールの起用を説明

    アンチェロッティ監督は、ネイマールを招集した判断を擁護し、彼の回復したコンディションと豊富な経験を強調した。また、試合の流れに応じてネイマールの役割は変わる可能性があると述べた。

    「彼のコンディションは向上している」とアンチェロッティ監督はESPNの取材に説明した。「彼はこのワールドカップで重要な選手となる。大会経験が豊富で、チームメイトからの信頼も厚い。チームに良い雰囲気をもたらすことができる。

    「我々がネイマールを選んだのは、優れた控え選手になると考えたからではない。1分間でも5分間でも90分間でも、あるいはPKの場面でも、彼がチームに貢献できると信じているからだ」

  • ペドロは置き去りにされた

    見出しはネイマールが飾ったが、代表メンバー発表は数名のベテランにとって悲痛だった。エンドリックとラヤンが初招集され、チェルシーのペドロとレアル・ベティスのアントニーは落選。最終ラインの競争は厳しく、アンチェロッティ監督は若さを重視した。

    ロンドンとセビリアに残された2人の落胆は明らかだ。選出漏れを受けたペドロはインスタグラムにこう綴った。「常にベストを尽くしてきた。残念ながらワールドカップで母国を代表するという夢は叶わなかったが、冷静さと集中を保ち続ける。 喜びも悔しさもサッカーにはつきものです。これからは現地で戦う皆さんに幸運を祈ります。私も一ファンとして、6度目の優勝トロフィーを持ち帰れるよう彼らを応援し続けます」と綴った。

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    ブラジル、グループステージの準備進む

    ブラジルは6月13日、ニュージャージーでモロッコと初戦を迎え、グループステージではハイチとスコットランドと対戦する。その前にパナマとエジプトとの親善試合2試合を行う。

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