ネイマールが代表入り！カルロ・アンチェロッティ監督がブラジルW杯代表メンバーにサントスのスター選手を指名、ジョアン・ペドロとリシャルリソンは落選

ネイマールは、最近のコンディションに懸念があったにもかかわらず、アンチェロッティ監督によってブラジル代表のワールドカップメンバーに選出された。ブラジル代表歴代最多得点記録（79ゴール）を持つ34歳のフォワードで、2023年10月に左膝前十字靭帯断裂からリハビリを経て国際舞台に復帰する。多くのアナリストや元選手たちは、このサントスのスター選手が最終メンバー入りできるか疑問視していた。

2025年5月に代表監督に就任したアンチェロッティは、リオデジャネイロでの記者会見までネイマールを招集していなかった。この発表は複数の攻撃的選手に失望をもたらし、ペドロも選外となった。