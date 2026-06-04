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ネイマールが不在！ワールドカップが近づく中、治療が強化される負傷中のエースを欠き、ブラジル代表はアメリカへ遠征する。
ニュージャージー州に置き忘れられたお守り
ブラジル代表は土曜にエジプトと行うワールドカップ前最後の親善試合のためクリーブランドへ遠征するが、ネイマールは同行しない。アンチェロッティ監督率いるチームが現地へ移動する一方、ブラジルサッカー連盟（CBF）は木曜、公式声明でネイマールがニュージャージーの代表キャンプに残ると発表した。
34歳のネイマールは、専門的なリハビリプログラムを継続するため、チームが移動する代わりにニュージャージーに残る。医療スタッフは、移動の負担を避け、「理学療法による治療と身体的な回復の強化」を選択。ワールドカップ開幕が迫る中、このスター選手を管理された環境に残すことを決めた。
- AFP
ふくらはぎの怪我でスター選手が戦線離脱
元パリ・サンジェルマンとバルセロナでプレーしたこの選手は、ふくらはぎの肉離れ（グレード2）のため約3週間試合に出られていない。負傷はカンピオナート・ブラジレイロのサントス対コリチバ戦（0-3で敗北）で起こり、それ以来クラブも代表もピッチに立っていない。
筋肉断裂の重症度から、代表医療スタッフは慎重に対応。国民の注目が集まる中、チームで最も創造性豊かな彼が北米開催のビッグイベントで力を発揮できるよう、スタッフは昼夜を問わず治療に当たっている。
アンチェロッティ監督、負傷中のネイマールを擁護
アンチェロッティ監督は、準備中にふくらはぎを怪我したネイマールが2026年W杯でブラジル代表を率いると明言した。パナマとの親善試合前、監督は「ネイマールは我々と共に戦う」と記者団に語った。 彼は第1戦（モロッコ戦）までに回復すると見込んでおり、たとえ間に合わなくても第2戦（ハイチ戦）までには必ず戻る。この26人がワールドカップに出場するのは確実だ」
また、アンチェロッティはネイマールと個別に面談し、北米大会での戦術を共有。ブラジル国内では準備不足を懸念する声もあるが、元レアル・マドリード監督は彼の精神状態に問題はないと確信している。
- AFP
ワールドカップ開幕戦への道
今週のブラジル対エジプト戦は、アンチェロッティ監督が主力プレイメーカーを欠きながらも戦術を微調整する最後の機会だ。チームはクリーブランドでの試合に集中しているが、真の注目はメットライフ・スタジアムにある。ブラジルは6月13日、同スタジアムでモロッコとワールドカップ初戦を戦う。
同組にはハイチもおり、第2戦は6月19日、グループステージ最終戦は6月24日のスコットランド戦だ。ネイマール不在の危機は依然として大きく、ファンも専門家も治療室の朗報に期待を寄せる。