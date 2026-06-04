ネイマールが不在！ワールドカップが近づく中、治療が強化される負傷中のエースを欠き、ブラジル代表はアメリカへ遠征する。

アンチェロッティ監督は、準備中にふくらはぎを怪我したネイマールが2026年W杯でブラジル代表を率いると明言した。パナマとの親善試合前、監督は「ネイマールは我々と共に戦う」と記者団に語った。 彼は第1戦（モロッコ戦）までに回復すると見込んでおり、たとえ間に合わなくても第2戦（ハイチ戦）までには必ず戻る。この26人がワールドカップに出場するのは確実だ」

また、アンチェロッティはネイマールと個別に面談し、北米大会での戦術を共有。ブラジル国内では準備不足を懸念する声もあるが、元レアル・マドリード監督は彼の精神状態に問題はないと確信している。



