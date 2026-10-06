ブラジル人のネイマールはさらにこう付け加えた。「サッカーを愛する人なら、この何年もの間ずっと君を称賛してきたはずだ。今日は君の祖国の代表ユニフォームを着て戦う最後の試合だ。だから、その一秒一秒を楽しみ、今日のすべての賛辞が君を幸せにしてくれることを願っている。君のおかげで、僕はさらにサッカーを愛するようになった。君と対戦できたことは光栄だったし、さらに君の隣で歴史を刻めたことは何よりの誇りだった」





ネイマールとメッシはバルセロナで2013年から2017年まで、そしてパリ・サンジェルマンでも2021年から2023年までともにプレーした。







