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FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ネイマールがメッシへ「サッカーのために君がしてきたすべてのことに、世界中が感謝している。君とともに歴史をつくれたことは名誉だ」

リオネル・メッシ
ネイマール

ブラジル人選手が、代表で最後の試合に臨むアルゼンチン人選手に敬意を表した

ネイマールが、今夜アルゼンチン代表のユニフォームで最後の試合に臨むリオネル・メッシに敬意を表した。「君に感謝しているのはアルゼンチンだけではない。サッカーのために成し遂げてきたすべてのことに、世界中が感謝している

  • ブラジル人のネイマールはさらにこう付け加えた。「サッカーを愛する人なら、この何年もの間ずっと君を称賛してきたはずだ。今日は君の祖国の代表ユニフォームを着て戦う最後の試合だ。だから、その一秒一秒を楽しみ、今日のすべての賛辞が君を幸せにしてくれることを願っている。君のおかげで、僕はさらにサッカーを愛するようになった。君と対戦できたことは光栄だったし、さらに君の隣で歴史を刻めたことは何よりの誇りだった


    ネイマールとメッシはバルセロナで2013年から2017年まで、そしてパリ・サンジェルマンでも2021年から2023年までともにプレーした。



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