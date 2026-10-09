Getty Images Sport
翻訳者：
ネイマールがフラメンゴ戦でPK2発、サントスを救って首位の優勝争いに痛手を与える
スーパースターの登場が劇的な逆転劇を呼び込む
このブラジル人FWは、前半にダニーロとルーカス・パケタのゴールを許してビハインドで迎えたハーフタイムに、フィリペ・コウチーニョとの交代で投入された。9月2日のパルメイラス戦で右太ももの筋肉を断裂して以降は離脱していたが、82分と88分に冷静にPKを成功させた。ビラ・ベルミーロでのこの終盤の反撃により、両チームが積み上げていた5連勝は突然ストップした。
- Getty Images Sport
優勝争いが首位で激化へ
勝っていた試合で勝ち点2を落としたことは、フラメンゴの優勝争いに痛手となった。首位は勝ち点61のままだが、パルメイラスがバイーアを破り、首位との差を1ポイントに縮めた。サントスにとっては、この粘り強い反撃が、チームの象徴的存在がピッチに戻った時に状況がいかに早く好転するかを示した。
中位のホームチームが終盤の追い上げを狙う
この結果、サントスは29試合を終えて勝ち点42の8位となった。一方で、ジョルジーニョの退場と終盤の守備ミスは、アウェーの相手にとって格好の警鐘となった。復帰したネイマールが切れのある動きを見せる中、サントスはシーズン終了までにさらに上位へ食い込むチャンスがあるとみている。
- Getty Images Sport
過密日程が大陸タイトルを狙うチームを試す
10月11日（日）にはすぐに戦いが再開され、サントスはアトレチコMGの敵地に乗り込み、フラメンゴは激しいダービーでフルミネンセと対戦する。首位チームはその後、南米での戦いへと意識を切り替え、10月15日（木）にはコパ・リベルタドーレス準決勝第1戦でアルゼンチンのエストゥディアンテスの本拠地を訪れる。数日おきに大一番が続く中、主力選手のコンディションを維持するには、賢明なスカッドマネジメントが極めて重要になる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。