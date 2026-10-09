このブラジル人FWは、前半にダニーロとルーカス・パケタのゴールを許してビハインドで迎えたハーフタイムに、フィリペ・コウチーニョとの交代で投入された。9月2日のパルメイラス戦で右太ももの筋肉を断裂して以降は離脱していたが、82分と88分に冷静にPKを成功させた。ビラ・ベルミーロでのこの終盤の反撃により、両チームが積み上げていた5連勝は突然ストップした。